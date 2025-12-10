檳榔攤闆娘被砍死兇手辯討債！家屬悲慟驗屍　友：他才是欠錢的人

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區光遠路今（10）日清晨發生血案，一家檳榔攤王姓老闆娘遭討債男砍死命案，嫌犯呂姓男子落網後向警方供稱，是向王婦追討她通緝中兒子的債務不成，才憤而行兇，但王婦兒子的朋友卻出面爆料說，當初呂男因案交保的交保金，是王婦兒子幫忙付的，所以應該是呂男欠王錢，沒想到他犯案後卻亂說話。

▲鳳山一名檳榔攤老闆娘被砍死，現場血跡斑斑 。（圖／記者吳世龍攝）

▲鳳山檳榔攤命案死者的友人出面爆料 。（圖／記者吳世龍攝）

這起命案發生在今天清晨 7 點多，68歲王姓檳榔攤老闆娘因兒子債務糾紛，遭上門討債的46歲呂姓男子持刀重砍，王婦倒地後被緊急送往國軍高雄總醫院搶救，仍宣告不治，現場血跡斑斑、怵目驚心。

呂男行兇後隨即被警方逮捕，帶回警局偵訊。據了解，呂男向警方供稱，自己與檳榔攤王姓老闆娘的林姓兒子，因為之前的交保金衍生的債務有多次爭執，所以今早往林男住處理論，但林男不在家，才與王姓老闆娘發生口角。

▲鳳山檳榔攤命案相驗，死者家屬到場 。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，兩人發生爭執後，呂男拿刀砍殺砍殺王姓闆娘，即使對方已跪在地上仍不鬆手，鄰居聽見激烈爭吵聲後，突然傳出尖叫與物品倒地聲，接著就看到王婦滿身是血倒臥門邊。

檢方今日下午在進行初驗，王婦的弟弟和女兒現身殯儀館，神情哀戚，而王婦兒子（林男）的友人也到場陪伴家屬。

友人也爆料，當初呂男因案交保的交保金，其實是王婦兒子幫忙付的，所以應該是呂男欠王婦兒子錢，而不是王婦兒子欠呂男錢，呂男根本是亂說話，友人也質疑行兇的呂男有在吸毒，所以才持刀去向王婦要錢，甚至王婦兒子的毒品案件纏身，也是呂男誣賴的。

由於呂男的供詞和友人的爆料完全南轅北轍，究竟詳細原因為何，仍有待檢警進一步調查釐清。