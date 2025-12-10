英文教師要學生填「昨晚有無性行為」問卷　銘傳：開性平會調查

▲銘傳大學傳出某英文老師，上課填寫問卷題目涉及個人隱私，引發學生不滿。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

銘傳大學商務英文課程陳姓男教師日前上課時讓學生填寫線上問卷，題目竟出現「昨晚有跟別人發生性行為？」、「是處女／處男嗎？」等涉及個人隱私的敏感內容，引發學生不滿。校方指出，對此情形高度重視，除已與授課教師進行溝通提醒，並立即啟動關懷處置程序，也已經召開性平會討論後續調查處理。

在銘傳大學商務英文課程任課的陳姓男教師，上周一安排「文化禁忌」議題進行線上問卷調查，並抽問學生，在23個題目中，有8題涉及個人性隱私。

問卷題目包括「昨晚有跟別人發生性行為？」、「今天穿什麼顏色的內褲？」、「喜歡裸睡嗎？」、「初吻是什麼時候？」、「打算找個新的男友/女友？」、「是處女／處男嗎？」、「是同性戀嗎？」等，引發學生不滿，在社群平台Dcard上PO文，指控老師逼著學生用隱私換成績。

《ETtoday新聞雲》尚未取得該教師回應。銘傳大學則表示，校方對此情形高度重視，已立即啟動關懷處置程序，並在上周五召開性別平等教育委員會討論後續調查處理。

銘傳大學表示，為了維護學生學習權益並確保課程品質，校方已與授課教師進行溝通提醒。課堂使用的問卷填答內容及相關提問不得納入成績評量，後續課程不得再討論類似性別議題，應避免安排可能造成學生不適的敏感內容。

銘傳大學強調，對校園安全與多元平等的學習環境，一定努力維護，學校已經發信給選課同學，告知學校已妥慎處理，維護學生學習權益。若學生有任何意見或建議，可隨時與學校聯繫。