快訊／鳳山檳榔攤闆娘遭砍死倒血泊　女兒相驗哭癱跪地

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區光遠路一家檳榔攤今（10）日上午7時許傳出凶殺案，46歲的呂嫌前往該處檳榔攤討債，與王姓老闆娘（68歲）爆發口角，呂嫌當場情緒失控，抽出預藏的刀子朝王婦揮砍，王婦被砍數刀後倒在血泊中，傷重送醫不治。檢方下午在殯儀館進行初驗，王婦的女兒和弟弟到場，女兒進相驗室見到母親的遺體後，當場哭癱跪地，令人鼻酸。

▲鳳山檳榔攤今日下午相驗，死者女兒（左二）哭癱跪地。（圖／記者吳世龍攝）

這起命案發生在上午7時許，目擊鄰居表示，當時突然聽到外面傳來淒厲的呼救聲，走出門查看時，赫見王姓老闆娘遭一名男子砍傷，當時現場已經血跡斑斑，王婦中刀後跪倒在地頻頻呼救；呂嫌手上還拿著刀子，頻頻開口催促王婦「把錢拿出來」。

▲鳳山檳榔攤命案相驗，死者女兒（右一）和弟弟（右三）到場 。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居說，當下見狀後立即拿出手機錄影，呂嫌發現後勃然大怒，舉起手中的刀子就往他衝來，嚇得鄰居連忙拔腿就跑，呂嫌追了幾步後見追不上，果斷放棄，轉頭往另個方向逃離現場。

警方事後趕抵現場時，王婦已經沒有呼吸心跳，經緊急送往醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。而呂嫌在犯後被監視器拍下一跛一跛地逃離現場，還一度躲在檳榔攤附近的草叢中，當場遭警方查獲帶回。