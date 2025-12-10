　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／鳳山檳榔攤闆娘遭砍死倒血泊　女兒相驗哭癱跪地

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區光遠路一家檳榔攤今（10）日上午7時許傳出凶殺案，46歲的呂嫌前往該處檳榔攤討債，與王姓老闆娘（68歲）爆發口角，呂嫌當場情緒失控，抽出預藏的刀子朝王婦揮砍，王婦被砍數刀後倒在血泊中，傷重送醫不治。檢方下午在殯儀館進行初驗，王婦的女兒和弟弟到場，女兒進相驗室見到母親的遺體後，當場哭癱跪地，令人鼻酸。

▲▼鳳山命案相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲鳳山檳榔攤今日下午相驗，死者女兒（左二）哭癱跪地。（圖／記者吳世龍攝）

這起命案發生在上午7時許，目擊鄰居表示，當時突然聽到外面傳來淒厲的呼救聲，走出門查看時，赫見王姓老闆娘遭一名男子砍傷，當時現場已經血跡斑斑，王婦中刀後跪倒在地頻頻呼救；呂嫌手上還拿著刀子，頻頻開口催促王婦「把錢拿出來」。

▲▼鳳山命案相驗 。（圖／記者吳世龍攝）

▲鳳山檳榔攤命案相驗，死者女兒（右一）和弟弟（右三）到場 。（圖／記者吳世龍攝）

鄰居說，當下見狀後立即拿出手機錄影，呂嫌發現後勃然大怒，舉起手中的刀子就往他衝來，嚇得鄰居連忙拔腿就跑，呂嫌追了幾步後見追不上，果斷放棄，轉頭往另個方向逃離現場。

警方事後趕抵現場時，王婦已經沒有呼吸心跳，經緊急送往醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。而呂嫌在犯後被監視器拍下一跛一跛地逃離現場，還一度躲在檳榔攤附近的草叢中，當場遭警方查獲帶回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 2 3805 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳晨威啾啾火速登記結婚！　甜蜜現身戶政畫面曝光
游智彬拿「生死狀」衝綠營差點被車撞　王世堅一旁無言
許紹雄「病情惡化到離世僅2天」！　妻淚認：來不及留遺言
快訊／鳳山闆娘遭砍數刀慘死　女兒哭癱跪地
大學教授被抓包造謠徐巧芯抄襲論文　校方聲明：不代表本校立場
快訊／被爆飆罵連署助理　劉書彬結巴：是請他們好好思考
《暴君》男神李彩玟不來了！　主辦突曝「不可抗力因素」
台積電11月營收3436億史上第3高！　月減6.5%、年增逾

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新店無業男缺錢…雇工「搬空弟弟家」！洗衣機、床架全變賣

吐槽沒受理過小紅書詐騙！刑事局曝「2年1706件」...狂電基層警

先肇逃再去派出所...害主播兒「馬路等死」　酒駕男仍獲自首減刑

殺前女友新歡棄屍水溝！惡男盼交保「每天都後悔」　法官狠打臉

快訊／鳳山檳榔攤闆娘遭砍死倒血泊　女兒相驗哭癱跪地

網紅律師教說謊偽證判刑3月　受訪喊冤「很倒楣」差點被抓去關

千萬搶案、泳池亮槍全蓋牌！議員轟中市警　提案凍結474萬預算

發錢了！嘉義竹崎鄉每人領5千紓困金　3.2萬人受惠

涉與黑道聚餐透露辦案進度　新北刑大代理副隊長遭收押禁見

台南鐵皮工廠大火濃煙竄天！9員工驚險逃生　消防28車73人灌救

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

新店無業男缺錢…雇工「搬空弟弟家」！洗衣機、床架全變賣

吐槽沒受理過小紅書詐騙！刑事局曝「2年1706件」...狂電基層警

先肇逃再去派出所...害主播兒「馬路等死」　酒駕男仍獲自首減刑

殺前女友新歡棄屍水溝！惡男盼交保「每天都後悔」　法官狠打臉

快訊／鳳山檳榔攤闆娘遭砍死倒血泊　女兒相驗哭癱跪地

網紅律師教說謊偽證判刑3月　受訪喊冤「很倒楣」差點被抓去關

千萬搶案、泳池亮槍全蓋牌！議員轟中市警　提案凍結474萬預算

發錢了！嘉義竹崎鄉每人領5千紓困金　3.2萬人受惠

涉與黑道聚餐透露辦案進度　新北刑大代理副隊長遭收押禁見

台南鐵皮工廠大火濃煙竄天！9員工驚險逃生　消防28車73人灌救

北港朝天宮攜手企業助弱勢　義賣品象徵溫暖陪伴

陳晨威啾啾火速登記結婚！昨天才求婚成功　甜蜜現身戶政畫面曝光

擊敗4.3萬人！16歲大眼正妹奪「日本最可愛高中生」　激動爆哭

新店無業男缺錢…雇工「搬空弟弟家」！洗衣機、床架全變賣

直擊／游智彬拿「生死狀」衝綠營鬧場差點被車撞　王世堅一旁無言

最強冷氣團周末到！「石墨烯暖風機」成租屋新寵　免施工掛著就暖

吐槽沒受理過小紅書詐騙！刑事局曝「2年1706件」...狂電基層警

金世正機場造型好高級！風衣搭Longchamp極簡新包Le Smart　同款超勸敗

先肇逃再去派出所...害主播兒「馬路等死」　酒駕男仍獲自首減刑

中國房債危機持續　雅居樂遭清盤呈請

【穿亡子衣出庭】高醫大生遭酒駕撞死！主播父淚訴：沒機會再愛他了

社會熱門新聞

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

快訊／鳳山檳榔攤老闆娘遭砍慘死！　犯嫌逃逸畫面曝

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

即／主播兒遭撞死！酒駕惡徒判決出爐

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

仙塔律師喊「絕非詐團成員」自打臉　網出征灌爆

仙塔律師急轉彎全認罪！黑心律師揭2大原因

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

更多熱門

相關新聞

檳榔攤命案　目擊者：警要求畫面勿提供媒體

檳榔攤命案　目擊者：警要求畫面勿提供媒體

高雄市鳳山區光遠路今（10日）清晨發生檳榔攤老闆娘遭討債男砍死命案，但卻有民眾向記者爆料，指警方要求刪監視器畫面。多名媒體記者詢問是否真有此事，但轄區鳳山分局尚未回應。

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

快訊／高雄兇殺！鳳山檳榔攤老闆娘遭砍

快訊／高雄兇殺！鳳山檳榔攤老闆娘遭砍

母想抱3歲女兒共赴死遭起訴

母想抱3歲女兒共赴死遭起訴

林口翁暴斃社區三溫暖　初判「心因性休克」死亡

林口翁暴斃社區三溫暖　初判「心因性休克」死亡

關鍵字：

鳳山檳榔攤闆娘砍死女兒相驗哭癱

讀者迴響

熱門新聞

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討

藍莓別再用鹽水洗！醫師曝正確洗法

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！

獨／破解悠遊卡詐82萬　高中女分3萬買參考書

注意！全台9縣市今天大停水　一早就沒水用

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲

高雄檳榔攤闆娘遭砍死　「雙膝下跪」喊救命

中俄15架軍機包圍日本　小泉：重大國安憂慮

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

雲霄飛車變天暴跌溫　更強冷氣團叩關

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話

國中女教室吸喪屍煙彈！全身狂抖嚇哭同學

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

更多

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面