CNN：蔡英文人氣回升輕鬆大勝　「與中國的關係」主導大選

▲外媒關注台灣2020總統大選，其中與中國的關係。（圖／記者李毓康攝）



記者丁維瑀／綜合報導

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，台灣現任總統蔡英文（Tsai Ing-wen）獲得57％以上的得票率，成功連任，她感謝選民實踐民主的價值。文中除了引述蔡英文的感言，也提到中國帶來的威脅。

這篇報導標題為「台灣總統贏得連任後感謝選民」（Taiwan's President thanks voters after winning reelection），文內描述，在2018年地方選舉慘敗後，蔡英文此次輕鬆獲勝，代表她的強勢回歸，她11日談到兩岸在主權問題的緊張關係，台灣願意與中國接觸，但中方必須尊重台灣選民的聲音。蔡英文還敦促中國放棄以武力威脅台灣，同時，所有國家應把台灣視為夥伴，而不是問題所在。

CNN注意到蔡英文創歷史新高的817萬票，超過國民黨前總統馬英九2008年的765萬9014票。與北京的關係，比任何時候都更加主導這次選舉，中方被指責試圖恐嚇台灣選民，還捏造對自己有利的結果，而蔡英文人氣回升，很大部分來自國內對於中國的擔憂。

文中寫道韓國瑜11日承認敗選，他也致電蔡英文表示恭喜。一些選民認為，韓國瑜過於親近北京，而許多人對於香港的示威活動感到憂心，害怕香港的情景會成為台灣的未來。

文中指出，台灣擁有民主的政體，1945年曾是日本殖民地，在輸掉內戰後被國民黨接管，經歷民主改革前，國民黨統治下的台灣實施數十年的獨裁統治，直到1996年舉行首次民選總統，從那時開始，台灣的身分認同出現重大變化，尤其是年輕人視自己為台灣人，而不是中國人，也支持完全的獨立。

CNN寫道，雖然中華人民共和國（The People's Republic of China）從未實際控制台灣，但一直沒有放棄要拿下台灣，必要時還要動用武力，誓言台灣是中國領土不可分割的一部分。回首過去，北京採取猛烈的攻勢，像是1996年大選前發射飛彈，上月山東艦還穿越台灣海峽，此舉引發台灣的警惕。

報導引述中國官媒《環球時報》（Global Times）本周援引中國官員與分析人士的警告，不管哪位候選人取得勝利，祖國統一都是不可避免的趨勢。

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