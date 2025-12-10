28藍委推助理費除罪化　他列國民黨今年11人涉詐領、金額破6000萬

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

近年來，台灣主要政黨，不論是朝野都有陷入詐領助理費的司法案件；而國民黨立委陳玉珍近日提出助理費除罪化相關修法，引爆基層跨黨派，包括國民黨在內的助理們炸鍋。對此，青年共好協會理事長張育萌10日條列出今年（2025）宣判11位國民黨民代有關詐領的司法案件。

助理費詐領案其實不分黨派，橫跨朝野，因此被視為「歷史共業」，但由於本次立法院提案除罪化的立委，加上連署的28位委員，全數是國民黨籍。因此，張育萌特別條列出，光是今年（2025）宣判的案例。

根據張育萌的整理，包括：基隆巿前議員韓良圻，用朋友當 10 年人頭，浮報 658 萬助理費，判刑 7 年 4 個月；桃園市議員舒翠玲遭桃檢起訴，調查涉嫌以哥哥和親人當助理人頭，桃園地院判緩刑 3 年；金門縣議員許玉昭坦承，詐領 232 萬元，金門地院判刑 4 年、褫奪公權 5 年。

此外，前高雄市議長曾麗燕，被檢調控用人頭助理或「低薪高報」方式，詐領破千萬助理費。二審再判刑 12 年、褫奪公權 6 年；以及檢警調查發現，高雄市議員黃紹庭從 2014 年開始，詐領 1,455 萬多元。高雄地院判刑 2 年，褫奪公權 3 年。

前嘉義縣議員邱銀海，遭地檢署起訴，說服女兒和助理的母親當人頭，詐領約 3 年的助理補助費和慰勞金，超過 90 萬。嘉義地院判刑 6 年半；澎湖縣議員歐中慨，要求電器行員工提供帳戶給議會，冒領 4 年助理費，超過 111 萬元。歐中慨認罪協商，二審判刑 2 年、褫奪公權 2 年。公告判決日當天，澎湖縣議會取消歐中慨議員資格。

台南市八連霸議員蔡淑惠，被台南地檢署調查發現，涉嫌與助理共謀，虛報助理名額、浮報薪資，詐取助理費超過 533 萬元，台南地院判刑 2 年、褫奪公權 3 年；新竹市議員陳治雄從 2014 年開始，用三屆議員身分，讓女友把其他人的身分證和帳戶影本，拿去製作聘用助理資料。涉嫌詐領超過 216 萬元，新竹地院判刑 2 年、褫奪公權 4 年。

新北市議員黃永昌遭新北地檢起訴，他涉嫌從 2009 年開始，用多位親友的名義，向議會詐領助理費超過 2028 萬元。這整段過程超過12年。高院維持一審判決，判處 1 年、緩刑 3 年；最後是新北市議員曾煥嘉，涉嫌用人頭詐領 128 萬多元助理費。新北地院判刑 3 年，褫奪公權 4 年。

綜合上述，11位民意代表所涉的詐領助理費司法案件，雖然部分尚未最後定讞，但截至2025年宣判結果，涉案金額總和就超過6000萬元新台幣。

張育萌表示，能想像陳玉珍的法案三讀後，以後這樣的政客通通沒事，還能繼續參選？天底下有這種民主倒退，還能被說成「進步法案」？

張育萌指出，提案當然就有義務向社會回答，難道這些案件都是「歷史共業」嗎？難道這些議員通通是正義的化身，是台灣社會冤枉他們嗎？如果他們做的就是錯的，那有什麼理由要除罪？

張育萌認為，不管藍綠白，這種把納稅錢當提款機的民代，通通是民主的寄生獸，歹路毋通行，做錯事就抓去關，就是這麼簡單。

▼2025年國民黨民代助理費司法案件整理。（圖／AI製表，點圖可放大）

