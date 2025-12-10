直擊／游智彬拿「生死狀」衝綠營鬧場差點被車撞　王世堅一旁無言

▲游智彬鬧場。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

新黨副秘書長游智彬今（10日）再度到民進黨中央外抗議，民進黨立委王世堅受訪時，游智彬拿著「生死狀」到旁邊鬧場，之後被警方架離。然而，游不屈不撓，又從另外一側現身，但再度遭警方壓制，雙方一路糾纏到車水馬龍的大馬路上，行經的計程車更一度踩煞車，險象環生，游智彬最後才回到民進黨中央對面公園的人行道上「隔岸叫囂」，但從頭到尾僅獲王世堅冷眼相待。

游智彬上周帶著衛生紙現身綠營，在大馬路上拋衛生紙抗議高呼「民進黨執政落賽」，還波及路過行人以及員警，王世堅當時到場受訪，游智彬仍隔街嗆聲王世堅沒出息、「共諜兒子」，讓王世堅氣得回擊「有膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思？」

游智彬日前突然轉發拳願的照片聲稱「游智彬決定接受王世堅挑戰。生死狀簽下去了！」曝光了自己已經簽下免責聲明書，預計27日登上拳願擂台，正式接戰王世堅。游智彬今也帶著「生死狀」到場叫囂，從王世堅受訪開始一路鬧場，並與員警糾纏，游智彬一度躺在大馬路上，甚至差點被路過車輛撞到，險象環生。

對此，王世堅表示，游智彬上週莫名其妙鬧場，事後了解才知道對方是要炒作選舉。他說，既然游智彬簽了「生死狀」，證明勇氣十足。