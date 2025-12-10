大學副教授被抓包造謠徐巧芯論文抄襲　學校證實：不代表本校立場

▲明新科大聲明。（圖／翻攝Threads／徐巧芯）

記者郭運興／台北報導

一位網友9日在Threads發文表示，回頭看徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚。未料，遭國民黨立委徐巧芯留言打臉，自己正準備論文「研究計畫」而已，哪來抄襲可能，徐也貼出該網友公開的個資表示，ＸＸ大學企管系丁老師，法院見。後續，校方也發出聲明證實，「經查證，該貼文確為丁副教授以個人名義所發表。其發言與觀點，均屬個人行為與意見表達，與明新科技大學之立場無關，亦不代表本校立場」。

一位網友於社群平台Threads發文表示，回頭看高弘安與徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚。媒體的公平性在哪裡？賴瑞隆希望記起教訓挺住，高雄人支持你。

徐巧芯則直接回應該篇貼文，她表示，自己正在準備論文「研究計畫」而已，哪來的抄襲可能，簡直莫名其妙，造謠沒下限，這種人還當教授。

徐巧芯也貼出學校官網該網友公開的照片、姓名、信箱等個資表示，ＸX大學企管系丁老師，法院見，自己下午本來就要去提告，順便一起喔。

該網友隨即刪除貼文，網友則詢問「你今天早上發的假消息怎麽刪了？徐巧芯已經截圖要告你了」，該網友則表示，筆誤已經馬上更正，抱歉、如果有錯願意道歉。

後續，徐巧芯也貼出校方聲明，聲明表示「針對媒體報導本校丁副教授於社群平台發表之爭議言論，特此聲明如下，本校一貫秉持學術獨立、校園中立原則，要求教職員工生在公共議題上謹言慎行。經查證，該貼文確為丁副教授以個人名義所發表。其發言與觀點，均屬個人行為與意見表達，與明新科技大學之立場無關，亦不代表本校立場」。

▼網友造謠徐巧芯論文抄襲，遭搜出個資。（圖／翻攝自Facebook／不禮貌鄉民團）