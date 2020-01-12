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「郭家軍」幾乎全滅只剩高虹安　郭台銘選後首發聲：我個人沒有得失

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▲▼郭台銘夫妻投票 2020總統選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂欣玫／台北報導

2020總統與立委選舉落幕，鴻海創辦人郭台銘雖頻頻替親民黨站台，但親民黨在總統與不分區立委雙雙失利，郭家軍中僅有民眾黨的高虹安順利進入國會，參選土城區域立委的李縉穎也落選。對此，郭台銘12日透過臉書表示，「我個人沒有得失，在過去幾個月中提出許多政策，站在福國利民的立場上，樂意與新國會中肩負台灣未來政策走向的立委接觸，身為中華民國和台灣的一份子，願以個人經驗及國際資源為台灣同胞的福祉努力！」

郭台銘說，1月11日我們完成了2020民主的選舉，結果不能讓所有人滿意，但我們擁有共同的驕傲，那就是台灣的每一個人都可以用選票表達自己的意見，而每一位政治人物也都必需在選票前謙虛。

郭台銘表示，所有選舉的結果是由人民一票票投出來的，恭喜所有勝選者，也祝福落敗者，選舉過後，激情退卻，面對經濟，民生，外交等問題，台灣的內外挑戰仍然嚴峻，「我個人沒有得失，在過去幾個月中提出許多政策，站在福國利民的立場上，樂意與新國會中肩負台灣未來政策走向的立委接觸，身為中華民國和台灣的一份子，願以個人經驗及國際資源為台灣同胞的福祉努力！」

郭台銘強調，選舉落幕，衷心期盼不同黨派，不同立場或主張者，都能放下對立與仇恨，讓台灣休養生息，「和平，安定，經濟，未來」是我始終如一的堅持。謝謝所有支持郭台銘的朋友，這段時間對郭台銘的疼惜，愛護，我都感受到了，謝謝大家，讓我們繼續為台灣奮鬥，為中華民國奮鬥。

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