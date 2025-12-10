行人死亡263人　交通部揭3大肇因：路口降、路段卻攀升

▲交通部道安記者會公布最新交通事故及死亡統計。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(10日)公布最新交通事故統計，今年1月到9月死亡2084人，為6年來次低，不過降幅未達7%目標，其中行人死亡263人比去年同期增加4%，交通部分析，9月過往為死亡波動較大月份，10月後翻轉呈現下降，目前行人路口死亡減少，但路段上行人死亡增加，肇因包括恍神緊張、行人違規穿越、不當駕駛。

交通部今公布最新交通事故死亡數據，交通部政務次長陳彥伯表示，今(114)年1月到9月交通事故整體30日死亡有2084人，為108年以來第二低，較113年減少83人死亡，降幅3.8%，雖然朝減緩趨勢，但整體交通事故表現還需要更加努力。

交通部路政及道安司長吳東凌則表示，今年1月到9月30日死亡相較113年和112年呈現減少趨勢，但還沒達到降低7%目標，後續會繼續努力，朝向死亡降低7%目標邁進。

行人部分，陳彥伯指出，今年1月到9月行人死亡達263人，比113年增加10人，增幅4%，行人死亡增加現象，代表還要更加努力。另高齡者死亡為883人，比113年減少28人，兒少死亡47人，也比去年同期減少6人。

▲交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

吳東凌說明，今年1月到9月行人死亡雖有成長趨勢，不過若檢視今年1月到10月行人A1類死亡統計為169人，比112年下降8.6%，主要是往年9月都是交通死亡波動較大月份，但10月出現翻轉。其中行人死亡下降幅度已達標縣市包括台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣。

吳東凌指出，行人死亡分成路口和路段兩部分，交通部這幾年推動路口停讓，112年路口行人30日死亡肇事率為53.6%，113年為50.2%，114年為46.3%，每年約下降3%到4%，顯示行人路口保護效果已有成效，死亡人數降得比較慢，主要是路段行人死亡增加，其中高齡者佔55.6%、兒少佔9.6%，其他為34.9%。

▲交通部路政及道安司長吳東凌。（圖／記者李姿慧攝）

交通部進一步分析路段行人死亡肇因，其中恍神緊張有24.3%，行人未依標誌標線穿越馬路則有16.2%，不當駕駛佔13.4%。

吳東凌表示，高齡者穿越馬路是很危險的行為，人若被汽機車撞到，傷亡程度高，呼籲行人不要穿越馬路，後續將透過路老師講學和溝通，宣傳高齡者過馬路還是要透過路口斑馬線，不要違規穿越馬路，高齡者過馬路將是下一波宣傳重點。