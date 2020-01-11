　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文勝選關鍵分析／蔡英文走過谷底的逆轉勝　改革有感、直接溝通、嬴回民心

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲2020總統蔡英文開票之夜，蔡英文 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文順利連任 。（圖／記者李毓康攝）

文／蔣婕妤

2020總統立委大選11日落幕，總統蔡英文不只讓對手韓國瑜苦嚐敗績，更以超過800萬票的票數打破馬英九在2008年的紀錄。但事實上，蔡英文這場選戰一開始打得並不順利。

2018年底九合一選戰慘敗，讓蔡英文的支持度跌至谷底，在初選過程中又有賴清德跳出來挑戰，面對國民黨韓國瑜挾強大庶民聲浪與韓粉來勢洶洶，一連串的難題讓蔡英文必須破釜沈舟，除了要調整步調，她也接受幕僚建議選擇改變，縮短媒體與人民的距離，才能有今天逆轉勝的成績。

回顧2018年底民進黨九合一選舉大敗，兼任黨主席的蔡英文一度被認為連任無望。內部分析選戰敗因，主要是在推動同婚議題上，民進黨的主張在傳統選區備受壓力，許多傳統綠營支持者無法諒解，尤其是中南部長老教會系統，也才促成前行政院長賴清德跳出來爭取黨內提名的危機；此外，年改議題則是直接得罪軍公教族群，影響部份中間選民的決定。

在黨內初選底定後，蔡英文與幕僚團隊實際檢討並調整策略，首先，新上任的行政院長蘇貞昌所率領的執政團隊，在回應民意時速度變快，在政策規劃上也加強宣導溝通，盡量避免誤踩地雷；而隨著四年任期進入後半段，改革的成效逐漸顯現，例如加薪減稅、重回亞洲四小龍之首、股市持續破萬點等，則讓人民逐漸「有感」。

另外，蔡英文本人也接受幕僚建議，一改過去作風；過去她較少面對媒體，與民眾較有距離感，但選戰中期後，蔡英文幾乎每一天都接受媒體聯訪，透過跟人民「面對面溝通」的方式，快速且有效的說明政策，一方面縮短民眾與總統的距離，另一方面，不隨對手起舞，取得選戰議題的主導權。

就在對手不斷說出不恰當的話、不斷犯錯的情況下，蔡英文和團隊穩紮穩打，民調持續上升，雙方差距越來越大，但最後大贏260萬票，這恐怕也是兩方團隊所始料未及，只能說沒有開票前，誰也不知道最後的結局。

ET快訊
ET民調／蔡韓選前差距就是18%！蓋牌策略遮不了真實民意
韓國瑜大輸蔡英文265萬票！黃暐瀚深夜「千字改口」吐心聲
韓國瑜敗選原因曝光！「3關鍵」慘輸260萬票...下台一鞠躬
不分區差1席無緣立委　戰神黃國昌「曝卸任後下一步」
蔡英文「大贏韓國瑜260萬票」連任　國台辦回應了
全台區域+不分區113席立委名單一次看
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

民進黨國會過半　游錫堃爭取龍頭呼聲高　蔡其昌可望續任副院長

民進黨政黨補助款4年可領9.6億　親民黨不分區掛零年領2千萬

黃暐瀚親揭韓國瑜「敗選3關鍵」：落跑市長只是其中之一

2022年轉戰台北市長？　黃國昌：對我來講是個超級大的問號

全台區域+不分區立委名單一次看　民進黨61席過半

民眾黨158萬票進軍立院　「第三大黨主席」柯文哲12日啟程訪歐

韓國瑜敗選仍可領1.6億！得票數552萬達「關鍵門檻」

「一定服從選舉結果！」　韓國瑜：我會虛心接受人民指教

ET民調／蔡韓選前差距就是18趴！　蓋牌策略遮不了真實民意

「一起守住自由土地！」蔡英文1976字致詞謝國人　網讚：謝謝有妳

快遞司機暖收甜蜜小禮物　汪搖尾巴叼這個迎接：來～坐坐

民進黨國會過半　游錫堃爭取龍頭呼聲高　蔡其昌可望續任副院長

吃口服避孕藥可豐胸？　專家解釋「作用機轉」：增加尺寸有限

民進黨政黨補助款4年可領9.6億　親民黨不分區掛零年領2千萬

2020澎湖海上花火節與迪士尼合作！無人機+煙火打造漫威之夜

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

不分區立委完整名單／藍綠各得13席

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

不斷更新／蔡英文最新開票情況

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

快訊／民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄

于美人：韓國瑜敗選感言最有高度

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

黃昭順敗選「27年立委掰了」　粉專被出征

更多熱門

相關新聞

蔡英文國際記者會全文／和平就是對岸放棄對台武力威脅

蔡英文國際記者會全文／和平就是對岸放棄對台武力威脅

面對2020年總統大選，總統蔡英文11日以817萬選票取得壓倒性勝利，甚至寫下中華民國總統選舉史上最高票數的紀錄。在確定順利連任後，她在競選總部外舉行國際記者會時表示，這場選舉，台灣人在告訴全世界，我們有多麼珍惜民主自由的生活方式，也珍惜我們的國家中華民國台灣，至於對兩岸關係和平穩定所做的承諾，她也不會改變，但兩岸雙方都有責任，致力於確保台海的和平穩定。

韓國瑜輸蔡英文265萬票　黃暐瀚說話了

韓國瑜輸蔡英文265萬票　黃暐瀚說話了

鄭文燦牌發威　2020大選桃園得票亮眼

鄭文燦牌發威　2020大選桃園得票亮眼

全台區域+不分區立委名單一次看　民進黨61席過半

全台區域+不分區立委名單一次看　民進黨61席過半

蔣萬安吻妻　妳是我最大的支持

蔣萬安吻妻　妳是我最大的支持

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文賴清德蔡英文英德配選前之夜凱道

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

不分區立委完整名單／藍綠各得13席

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

不斷更新／蔡英文最新開票情況

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

快訊／民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面