蔡英文勝選關鍵分析／蔡英文走過谷底的逆轉勝　改革有感、直接溝通、嬴回民心





▲蔡英文順利連任 。（圖／記者李毓康攝）

文／蔣婕妤

2020總統立委大選11日落幕，總統蔡英文不只讓對手韓國瑜苦嚐敗績，更以超過800萬票的票數打破馬英九在2008年的紀錄。但事實上，蔡英文這場選戰一開始打得並不順利。

2018年底九合一選戰慘敗，讓蔡英文的支持度跌至谷底，在初選過程中又有賴清德跳出來挑戰，面對國民黨韓國瑜挾強大庶民聲浪與韓粉來勢洶洶，一連串的難題讓蔡英文必須破釜沈舟，除了要調整步調，她也接受幕僚建議選擇改變，縮短媒體與人民的距離，才能有今天逆轉勝的成績。

回顧2018年底民進黨九合一選舉大敗，兼任黨主席的蔡英文一度被認為連任無望。內部分析選戰敗因，主要是在推動同婚議題上，民進黨的主張在傳統選區備受壓力，許多傳統綠營支持者無法諒解，尤其是中南部長老教會系統，也才促成前行政院長賴清德跳出來爭取黨內提名的危機；此外，年改議題則是直接得罪軍公教族群，影響部份中間選民的決定。

在黨內初選底定後，蔡英文與幕僚團隊實際檢討並調整策略，首先，新上任的行政院長蘇貞昌所率領的執政團隊，在回應民意時速度變快，在政策規劃上也加強宣導溝通，盡量避免誤踩地雷；而隨著四年任期進入後半段，改革的成效逐漸顯現，例如加薪減稅、重回亞洲四小龍之首、股市持續破萬點等，則讓人民逐漸「有感」。

另外，蔡英文本人也接受幕僚建議，一改過去作風；過去她較少面對媒體，與民眾較有距離感，但選戰中期後，蔡英文幾乎每一天都接受媒體聯訪，透過跟人民「面對面溝通」的方式，快速且有效的說明政策，一方面縮短民眾與總統的距離，另一方面，不隨對手起舞，取得選戰議題的主導權。

就在對手不斷說出不恰當的話、不斷犯錯的情況下，蔡英文和團隊穩紮穩打，民調持續上升，雙方差距越來越大，但最後大贏260萬票，這恐怕也是兩方團隊所始料未及，只能說沒有開票前，誰也不知道最後的結局。