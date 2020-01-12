陳歐珀12日展開感恩謝票　支持游錫堃擔任立法院長

▲▼12日上午展開感恩謝票活動的立委陳歐珀，力挺游錫堃出任立法院長。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

順利連任成功的民進黨立委陳歐珀，12日上午展開感恩謝票活動，有關立法院龍頭之爭，陳歐珀表示，民進黨的立法院席次已實質過半，游錫堃院長是不分區政治組第1名，且游錫堃行政經歷豐富，他是全力支持游錫堃出任立法院長，也相信立法院在游錫堃的帶領之下，一定能協助總統蔡英文推動各項政策，也能為宜蘭開創更多的福祉及重大建設。

陳歐珀感恩謝票活動，在12日上午從宜蘭競選總部出發，經由員山鄉、礁溪鄉、頭城鎮及壯圍鄉。陳歐珀13日掃街謝票則是由羅東鎮出發、行經三星鄉、五結鄉、冬山鄉及蘇澳鎮，全程也將有各鄉鎮市黨公職人員陪同謝票，以感謝鄉親們的支持。

陳歐珀強調，未來會更加努力，目前已在進行中的陽醫2期工程、鐵路高架化、高鐵延伸宜蘭等重大建設，將會盡速督促實現與完成，也會在立法院繼續推動各種改革及民生法案。感謝宜蘭鄉親願意再給他4年的時間，一定會實踐「拚建設、顧生活」的承諾，為宜蘭爭取更多建設，顧好鄉親們的生活。

►偷偷分享少女秘密！



【更多新聞】

►最接近事故點...目擊者曝「黑鷹最後低空身影」：直升機來回盤旋4趟

►黑鷹失事運安會「剩人為待分析」惹議 嚴德發：不應臆測