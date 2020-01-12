擊敗顏寬恒幕後大功臣曝光！陳柏惟：感謝他扎根…幫我打基礎

記者徐愷昕／台中報導

台中市立委第二選區由「3Q哥」陳柏惟以11萬2389票，險勝顏寬恒的10萬7766票，完成外人眼中不可能的任務。一個從高雄空降至台中的「網紅」，為何能從稱霸台中海線多年的顏家手中贏得這次勝利，除了流利的台語、擅長的空戰（網路戰），是否還有其他秘密武器？據悉，有地方人士透露，2020立委大選陳柏惟能夠取得成功，幕後的神祕推手就是與顏寬恒對決2次皆輸的台中市民進黨市議員陳世凱！

▲台中市立委第二選區由「3Q哥」陳柏惟以11萬2389票，險勝顏寬恒的10萬7766票。（圖／記者白珈揚攝）

2012年時任台中縣議長顏清標因貪汙案遭解職，遺留任期補選時派出兒子顏寬恒，對上民進黨籍陳世凱，2人首次交鋒僅差1千多票，顏寬恒險勝，2016年陳世凱再參選，遺憾最後以相差不到3%的得票率二度戰敗，但能在顏家的鐵票區獲得如此票數，已相當不容易。

▲基進黨陳柏惟拜訪民進黨市議員陳世凱。（圖／陳世凱服務處提供）

2020立委大選陳世凱並未登記參選，反而將棒子交給年輕的台灣基進黨黨員「3Q哥」陳柏惟，他們一起成立聯合後援會，力抗台中第2選區的扛霸子顏氏家族。地方人士表示，陳柏惟2020之所以能順利當選，背後最佳的幕後推手絕對是深耕當地多年的台中民進黨籍議員陳世凱。

陳柏惟12日受訪時坦言，此次勝選真的是受到陳世凱很大的幫忙，「世凱議員很認真扎根經營，包含基層等烏日最大的里」，感謝民進黨過去在當地服務選民時的精闢的分工，成功將該選區過去許多的扭曲、抹黑、造謠的假訊息擦掉，為他打下了很好的基礎。

最後針對勝選陳柏惟再表示，「大家都以為我們現在是政黨政治民主時代，可是對民主進步黨來講也不過30年，對台灣人來參政、從中國外來政權奪回權利也不過30年」，認為這次選戰不完全是真贏了，但未來他將持續為台灣更好努力。

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