　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文勝選關鍵分析／「芒果乾」反撲一國兩制　年輕世代討厭韓國瑜

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文與賴清德一同向現場群眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

文／陶本和

2020總統大選落幕，總統蔡英文以超過800萬票成功連任。回顧民進黨政府從上次九合一選戰潰敗到重返勝利，總歸有三大關鍵因素。

首先是香港反送中運動讓台灣年輕世代感覺到「芒果乾（亡國感）」，進而催化出反對一國兩制者的大集結。其次，在國民黨總統候選人韓國瑜頻頻出包的言行下，採取理性與穩健的策略，讓選民明顯可以感受到兩人高度強烈落差的對比，最後則是蔡英文在選前之夜重申4年改革的成績被證明出還是會有支持者買單。

在2018年底，蔡英文政府第一任的期中考遭逢空前的挫敗，但長期國安團隊已掌握國際與兩岸情勢，在2019年的元旦時，便是蔡英文團隊在大敗後第一個考驗。

蔡團隊在規劃元旦談話的文稿時，蔡英文依據國安的評估與預判，在最後一刻臨時拿掉「關鍵的段落」，刻意留一手，目的等中國國家主席習近平的元旦談話後再做因應。

在習近平2019年於元旦談話提出「一國兩制台灣方案」後，蔡政府當下在歷經短短幾個小時的審慎評估，敲定堅定且強而有力的反對態度與立場，至此，「反對一國兩制」成為蔡英文在兩岸態度上重要的標的。

不能忽視的是，香港之前發生大規模的民主抗爭運動，警察水砲車、催淚彈，甚至毆打學生畫面讓台灣人民無不怵目驚心，宣告中國大陸在香港實施的「一國兩制」徹底失敗。在社群媒體發達的時代中，大批台灣年輕世代從網路手機看到香港人民的處境，油然而生的「亡國感」，正好也給足了蔡英文更強的推進力道，在競選過程中，主攻上百萬的首投族與二十歲到四十歲的青年選民。

至於在跟對手韓國瑜過招的部分，韓國瑜在選戰的過程中呈現在眾人眼前的言行，普遍被年輕人認為不OK，例如，對女性歧視的發言、在國際外交議題的談話多次得罪他國、政見會與辯論會從未提出得以信服的國家藍圖，他被定型的草包形象在最後一刻仍無法被逆轉。

▲▼2020總統大選投票日,蔡英文投票。（圖／記者李毓康攝）

蔡陣營在看破韓國瑜民粹式風格，雖然可以掀起高漲的聲勢，但華而不實終究被戳破，因此，在戰略上，蔡英文採取的是理性與穩健的方式，逐一破解韓國瑜舌燦蓮花的攻勢。

例如，韓國瑜在競選過程中，多次以造謠、假訊息方式操作輿論，在政見會、辯論會中，雖然被事實查核中心審查出8成以上的錯誤率，但綠營上下仍透過建置完全的回應系統反擊假訊息，從府院黨到各部會建立起暢通溝通管道，不但要求快速查證與回應，力求在假訊息擴散到不可收拾前進行撲滅。

香港民主運動激發出台灣年輕世代的危機感，加上韓國瑜被視為荒腔走板的言行，在選戰過程中，除了無法爭取到年輕族群的支持外，他在選前凱達格蘭大造勢時聲稱百萬韓粉擠爆凱道，除了讓年輕人間流行一句話「怕爆」，反之也激出更多討厭韓國瑜當選的首投族與民眾站出來投票。

蔡英文的最後一項勝選關鍵則是在選戰中盡力做出對比，當韓國瑜提不出政見，她則端出3年多執政成績單，選前之夜造勢談話時，更連提「13大政績」，告訴選民「我做到了」。

在政績上，包括加薪、減稅，協助年輕人減輕負擔，還有幼托與補助，幫助年輕爸媽，更有照顧年長者的長照政策；另一方面，經濟結構的轉型顯見成效，以及備受年輕人支持的同婚法案，更成為支持者害怕會因國民黨執政而倒退的關鍵。

在形象的建立上，當韓國瑜多次在造勢場合痛罵民進黨，以各種極端言詞進行政治攻防時，蔡英文陣營採取「維持總統高度」的策略。在選前關鍵時刻，她向支持者喊話，不論選戰結果如何，都要擁抱家人，以化解在選戰中造成的世代爭論。

綜觀而言，蔡英文以反對「一國兩制」定錨，在年輕世代反思香港民主運動的助力下，先衝破2018年大敗的陰霾，然後以穩健的腳步因應韓國瑜的各式花招與抨擊，最後再以總統高度端出成績單並定調國家未來方向，再次被人民挺一次的蔡英文，接下來四年要如何帶領台灣繼續前進，1月11日大選過後，明天又是一個新的開始。

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文與賴清德一同向現場群眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
全台吃雞排！網友岔賭「蔡英文800萬票」慘了　鄉民截圖嗨：嘴
親民黨「1席都沒」無緣進國會　只能靠「政黨補助款」延續生命
韓國瑜大敗！鋼鐵韓粉激動痛哭：蔡英文當選「要移民」
慶蔡英文連任！486先生宣布「打折72小時」　網站塞爆
影／韓國瑜敗選「心裡話」全文！賀蔡英文連任：我星期一回高雄上
2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

捐政治獻金可省稅金　盤點不分區立委選舉破1％政黨

彰化立委／紮實經營基層　民進黨立委陳素月連任大贏

黃昭順粉專被出征「刷一排蓮池潭」　緊急關版…網發起活動：看妳什麼時候跳

宜蘭立委／保住民主聖地一線香火　立委陳歐珀拿下3連霸

彰化立委／漂亮寶貝國民黨謝衣鳳　人氣加上家族勢力翻盤成功

快訊／5%門檻真難　15個政黨沒有立委席次

影／看開票到一半…英粉怒發文「後悔投票」：浪費錢和時間！秒遭洗版喊爽

親民黨4年後全軍覆沒…立委席次掛零！　民眾黨「穩坐第三大黨」奪下5席

蔡英文勝選關鍵分析／「芒果乾」反撲一國兩制　年輕世代討厭韓國瑜

快訊／時力政黨票破百萬拿3席不分區　徐永明：2022縣市首長絕不缺席

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

捐政治獻金可省稅金　盤點不分區立委選舉破1％政黨

彰化立委／紮實經營基層　民進黨立委陳素月連任大贏

黃昭順粉專被出征「刷一排蓮池潭」　緊急關版…網發起活動：看妳什麼時候跳

宜蘭立委／保住民主聖地一線香火　立委陳歐珀拿下3連霸

彰化立委／漂亮寶貝國民黨謝衣鳳　人氣加上家族勢力翻盤成功

快訊／5%門檻真難　15個政黨沒有立委席次

影／看開票到一半…英粉怒發文「後悔投票」：浪費錢和時間！秒遭洗版喊爽

親民黨4年後全軍覆沒…立委席次掛零！　民眾黨「穩坐第三大黨」奪下5席

蔡英文勝選關鍵分析／「芒果乾」反撲一國兩制　年輕世代討厭韓國瑜

快訊／時力政黨票破百萬拿3席不分區　徐永明：2022縣市首長絕不缺席

影／蔡英文得票數「破800萬」　廈門台青嘆：真的沒想到！

捐政治獻金可省稅金　盤點不分區立委選舉破1％政黨

彰化立委／紮實經營基層　民進黨立委陳素月連任大贏

黃昭順粉專被出征「刷一排蓮池潭」　緊急關版…網發起活動：看妳什麼時候跳

宜蘭立委／保住民主聖地一線香火　立委陳歐珀拿下3連霸

彰化立委／漂亮寶貝國民黨謝衣鳳　人氣加上家族勢力翻盤成功

【2020開票分析】賴祥蔚／從策略來看「韓敗得不冤枉」

快訊／5%門檻真難　15個政黨沒有立委席次

影／看開票到一半…英粉怒發文「後悔投票」：浪費錢和時間！秒遭洗版喊爽

親民黨4年後全軍覆沒…立委席次掛零！　民眾黨「穩坐第三大黨」奪下5席

政治熱門新聞

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／民眾黨5席、時力3席　保住黃國昌失敗

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

不斷更新／蔡英文最新開票情況

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

快訊／民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

韓國瑜與韓冰現身投票所　民眾包圍一度混亂　

「他」的投票率最高紀錄是82.69％

台中市第二選區！　顏寬恒宣布敗選

更多熱門

相關新聞

親民黨立委席次掛零！　民眾黨「穩坐第三大黨」奪下5席

親民黨立委席次掛零！　民眾黨「穩坐第三大黨」奪下5席

2020大選落幕，各政黨不分區立委的得票率如下：民進黨34.06%、國民黨33.3%、民眾黨11.19%、時代力量7.74%。相較於2016年立委選舉，民進黨和國民黨的不分區立委得票率都些微下降，選票明顯被其他黨派瓜分，值得關注的是，由柯文哲率領的民眾黨在2020大選中迅速崛起，得票率超過11%，朝不分區5席邁進。

蔡英文深深一鞠躬「團結台灣民主勝利」

蔡英文深深一鞠躬「團結台灣民主勝利」

民進黨國會再過半　奪下62席

民進黨國會再過半　奪下62席

「這就是自由的滋味！」蔡英文謝謝年輕人：你們是勇敢的台灣囝仔

「這就是自由的滋味！」蔡英文謝謝年輕人：你們是勇敢的台灣囝仔

正妹律師「吐轉投原因」：我也曾對小英森77

正妹律師「吐轉投原因」：我也曾對小英森77

關鍵字：

2020大選蔡英文蔡英文2020大選民進黨總統

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／民眾黨5席、時力3席　保住黃國昌失敗

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

不斷更新／蔡英文最新開票情況

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

快訊／民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面