蔡英文勝選關鍵分析／「芒果乾」反撲一國兩制　年輕世代討厭韓國瑜

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



文／陶本和

2020總統大選落幕，總統蔡英文以超過800萬票成功連任。回顧民進黨政府從上次九合一選戰潰敗到重返勝利，總歸有三大關鍵因素。

首先是香港反送中運動讓台灣年輕世代感覺到「芒果乾（亡國感）」，進而催化出反對一國兩制者的大集結。其次，在國民黨總統候選人韓國瑜頻頻出包的言行下，採取理性與穩健的策略，讓選民明顯可以感受到兩人高度強烈落差的對比，最後則是蔡英文在選前之夜重申4年改革的成績被證明出還是會有支持者買單。

在2018年底，蔡英文政府第一任的期中考遭逢空前的挫敗，但長期國安團隊已掌握國際與兩岸情勢，在2019年的元旦時，便是蔡英文團隊在大敗後第一個考驗。

蔡團隊在規劃元旦談話的文稿時，蔡英文依據國安的評估與預判，在最後一刻臨時拿掉「關鍵的段落」，刻意留一手，目的等中國國家主席習近平的元旦談話後再做因應。

在習近平2019年於元旦談話提出「一國兩制台灣方案」後，蔡政府當下在歷經短短幾個小時的審慎評估，敲定堅定且強而有力的反對態度與立場，至此，「反對一國兩制」成為蔡英文在兩岸態度上重要的標的。

不能忽視的是，香港之前發生大規模的民主抗爭運動，警察水砲車、催淚彈，甚至毆打學生畫面讓台灣人民無不怵目驚心，宣告中國大陸在香港實施的「一國兩制」徹底失敗。在社群媒體發達的時代中，大批台灣年輕世代從網路手機看到香港人民的處境，油然而生的「亡國感」，正好也給足了蔡英文更強的推進力道，在競選過程中，主攻上百萬的首投族與二十歲到四十歲的青年選民。

至於在跟對手韓國瑜過招的部分，韓國瑜在選戰的過程中呈現在眾人眼前的言行，普遍被年輕人認為不OK，例如，對女性歧視的發言、在國際外交議題的談話多次得罪他國、政見會與辯論會從未提出得以信服的國家藍圖，他被定型的草包形象在最後一刻仍無法被逆轉。

蔡陣營在看破韓國瑜民粹式風格，雖然可以掀起高漲的聲勢，但華而不實終究被戳破，因此，在戰略上，蔡英文採取的是理性與穩健的方式，逐一破解韓國瑜舌燦蓮花的攻勢。

例如，韓國瑜在競選過程中，多次以造謠、假訊息方式操作輿論，在政見會、辯論會中，雖然被事實查核中心審查出8成以上的錯誤率，但綠營上下仍透過建置完全的回應系統反擊假訊息，從府院黨到各部會建立起暢通溝通管道，不但要求快速查證與回應，力求在假訊息擴散到不可收拾前進行撲滅。

香港民主運動激發出台灣年輕世代的危機感，加上韓國瑜被視為荒腔走板的言行，在選戰過程中，除了無法爭取到年輕族群的支持外，他在選前凱達格蘭大造勢時聲稱百萬韓粉擠爆凱道，除了讓年輕人間流行一句話「怕爆」，反之也激出更多討厭韓國瑜當選的首投族與民眾站出來投票。

蔡英文的最後一項勝選關鍵則是在選戰中盡力做出對比，當韓國瑜提不出政見，她則端出3年多執政成績單，選前之夜造勢談話時，更連提「13大政績」，告訴選民「我做到了」。

在政績上，包括加薪、減稅，協助年輕人減輕負擔，還有幼托與補助，幫助年輕爸媽，更有照顧年長者的長照政策；另一方面，經濟結構的轉型顯見成效，以及備受年輕人支持的同婚法案，更成為支持者害怕會因國民黨執政而倒退的關鍵。

在形象的建立上，當韓國瑜多次在造勢場合痛罵民進黨，以各種極端言詞進行政治攻防時，蔡英文陣營採取「維持總統高度」的策略。在選前關鍵時刻，她向支持者喊話，不論選戰結果如何，都要擁抱家人，以化解在選戰中造成的世代爭論。

綜觀而言，蔡英文以反對「一國兩制」定錨，在年輕世代反思香港民主運動的助力下，先衝破2018年大敗的陰霾，然後以穩健的腳步因應韓國瑜的各式花招與抨擊，最後再以總統高度端出成績單並定調國家未來方向，再次被人民挺一次的蔡英文，接下來四年要如何帶領台灣繼續前進，1月11日大選過後，明天又是一個新的開始。