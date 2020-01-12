激黃昭順「跳蓮池潭」　管碧玲：包容韓粉！大家都高雄人

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

2020總統、立委大選已結束，高雄市第三選區立委結果出爐，國民黨立委黃昭順敗給民進黨的劉世芳，27年立委生涯宣告中斷，臉書開始被網友瘋狂洗版「什麼時候跳蓮池潭」！而昨日小英高雄競總勝選之夜氣氛來到最高點時，不少民眾也在場高喊要黃昭順兌現「輸了跳潭」的諾言，管碧玲見狀急出言制止，要支持者包容所有挺韓國瑜的高雄人，呼籲大家做理性的選民。

▲民進黨支持者逼黃昭順選兌現選輸跳蓮池潭承諾，管碧玲出聲制止。（圖／地方中心翻攝）

2020高雄立委選戰結束，民進黨籍立委候選人劉世芳以一萬多票的差距順利連任，擊敗國民黨籍候選人黃昭順。網友紛紛翻出黃昭順2019年底合體韓國瑜，在進行機智問答PK時發下的豪語打賭，「我跟你講，選輸、輸了要跳蓮池潭」！當時韓國瑜先是哈哈笑了幾聲，隨後回應，「你自己要跳喔！」巧妙避開問題。

▲民進黨11日晚高雄競選總部勝選之夜氣氛歡騰，支持著高喊要黃昭順跳蓮池潭。（圖／地方中心翻攝）

選後，網友紛紛翻出當時影片，要黃昭順兌現跳蓮池潭承諾，她的臉書留言區瞬間被瘋狂洗板，逼得她只好關閉粉絲專頁。而11日晚民進黨高雄總部的勝選之夜上也出現不少支持著鼓譟，要黃昭順兌現諾言，當時站在台上發言的管碧玲見到此情況即出言，「我們不做這樣的事」，並拜託大家，「在這之後包容所有支持韓國瑜的高雄人，他們也是我們的鄉親，也是我們的家人」，呼籲大家做理性選民，一起督促任何想當高雄市長的人，一同好好愛護高雄。

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