民進黨國會過半　游錫堃爭取龍頭呼聲高　蔡其昌可望續任副院長

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝 ）



記者林銘翰／台北報導

2020大選落幕，民進黨總統與立委選舉雙贏，再度取得完全執政。據透露，民進黨在立法院拿下61席的過半優勢後，下一屆的正副院長人選已經有譜，其中，以不分區立委身份進入國會的前行政院長游錫堃有望角逐龍頭，而在台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）順利連任的立法院副院長蔡其昌則可望續任。

▲游錫堃。（圖／記者李毓康攝）



游錫堃過去曾擔任台灣省議會議員、宜蘭縣長、民進黨秘書長、行政院副院長、總統府秘書長、行政院長、民進黨主席等職，雖未曾擔任過立法委員，但其府院黨資歷豐富，為民進黨大老之一。而游錫堃上一次的競選，為2014年代表民進黨參選新北市長。

黨內人士分析，以游錫堃的輩份與資歷來看，雖未擔任過立委，但在社會聲望、社會形象與公信力的條件完備。至於素有「永遠的總召」之稱的柯建銘，在法案處理、立院黨團運作上手法相當嫻熟，且總能在立法院朝野當團中穿梭，扮演「和事佬」的角色，目前還是以擔任總召繼續領導民進黨團為最好的戰鬥位置。

該人士也坦言，立法院長不僅應具備議事程序上之專業，社會形象亦同等重要，若柯建銘決定接任立法院長一職，「民進黨團內恐怕無人擔負得起總召的角色」，而在上個會期原本也有意爭取龍頭地位的民進黨立委陳明文，則因去年爆發的「高鐵300萬事件」，不僅在社會形象上大受影響，也被部分黨內人士不諒解。

▲蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）



至於副院長部分，黨內人士認為，現任立法院副院長蔡其昌續任的機會極大，一來在於蔡其昌為民進黨內中生代代表之一，二來是過去四年擔任副院長期間議事專業上也頗受肯定，「議事成熟度甚至比蘇嘉全更加成熟」，在立法院的資歷也較其餘現任中生代立委資深。

黨政人士表示，蔡其昌續任副院長的可能性極大，除了身為民進黨內中生代的栽培人物之一，也並無必須更換的理由，蔡其昌在台中地方深耕已久，基層服務也頗獲地方信賴，也順勢帶動民進黨在台中的選情。

但也有國會人士認為，若蔡其昌續任副院長，其立委任期應至2024年，如果想要轉換跑道參選2022年台中市長，除了必須進行立委補選，屆時由誰接任立法院副院長也會是一個必須考量的問題，畢竟地方上的何欣純、黃國書、張廖萬堅等人皆屬於新潮流系，交通部長林佳龍是否還有可能重披戰袍，之後的地方佈局仍有待觀察。