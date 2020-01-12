大選開票揭曉...北港武德宮傳10多持刀聚集　警：感情糾紛已壓制

▲雲林縣北港鎮華勝路，凌晨有幾十人聚集喧囂，還傳出有人亮刀，遭附近民眾報警及錄影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

昨（11）日為2020大選投開票日，開票激情之後的午夜，雲林北港武德宮前突然數十人聚集，群眾中傳出叫囂聲還疑似有人亮刀，由於正值大選結束，時間點敏感，警方出動數輛警車及多名員警前往，警方表示，初步調查是男女糾紛相約談事，引起民眾聚集，現場並未查獲刀械。

北港鎮華勝路武德宮前，凌晨有幾十人聚集吵雜音量大，遭附近民眾錄下，影片顯示，人群中不時發出叫囂聲，還有人提到看見有人亮出武士刀，而警方出動數輛警車前來關心；周遭民眾不敢靠近僅高喊「年輕人不要吵架、不要意氣用事。」氣氛令人緊張。

北港警分局表示，事發當時北港警分局長王立德即率偵查隊及相關警力前往蒐證處理，初步了解是男女糾紛引起，相約到武德宮前相談，吸引多名路過民眾聚集圍觀，現場並沒有網傳的糾眾攜刀械、鬥毆、強暴脅迫、助勢等情事。

警方說明，相關當事人已傳喚製作警詢筆錄，已加以約制告誡，不得有暴力、脅迫、鬥毆等不法情事，並依偵查案情依法究辦。

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