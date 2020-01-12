「選輸跳蓮池潭」祭品文承諾做不到！管媽建議黃昭順：請大家喝蓮子湯

▲高雄韓國瑜選前之夜，立委候選人黃昭順。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左楠區立委選舉由民進黨的劉世芳勝出，不過同區競選對手黃昭順不但敗選，還得面臨大家對於之前同框韓國瑜時說「輸了要跳蓮池潭」，現在出現她能夠實踐承諾，民進黨不分區立委當選人管碧玲說：「祭品文性質的承諾如果做不到，當然也可以一笑置之，當事人也說不定也可以轉用其他方式，看是跟選民致個意哇！或者是用其他方式來完成她的承諾」，管媽建議或許可以請大家喝蓮子湯。

11日晚間管碧玲在蔡英文高雄競選總部迎接勝利的時候，當時有支持民眾鼓譟要黃昭順跳蓮池潭，管碧玲第一時間就發聲制止，勸大家說：「我們已經選完了，我們就握手言和不要再追殺」，就在12日管碧玲接受媒體採訪時表示：「選票就是最嚴厲的審判，落選就是最殘酷的懲罰，所以選舉選完就是競爭、對立和衝突終點站，我們選完的時候，不論支持或是反對都能夠握手言和」。

▲民進黨管碧玲呼籲民眾不要追殺黃昭順，籲可以改用請大家喝蓮子湯來實踐祭品文承諾 。（圖／地方中心翻攝）

管碧玲也指出黃昭順「跳蓮池潭」的這種承諾，比較像是祭品文，一種做效果的性質，是為了催票做效果，這種承諾像是王世堅委員歡樂個性的，歡喜的去做對個人形象是有幫助，但是反觀黃昭順似乎就不是這種性格，所以在11日當晚面對支持群眾鼓譟「黃昭順跳蓮池潭」聲音，這種感覺就會像是一種追殺，才建議大家不必這樣做。

不過管碧玲話鋒一轉，表示如果像是這種祭品文性質的承諾如果做不到，她倒是建議黃昭順可以改用其他方式來完成承諾，像是請大家喝蓮子湯。

▲高雄韓國瑜選前之夜，立委候選人黃昭順。（圖／記者林敬旻攝）

▲當選左楠區立委的劉世芳 。（圖／地方中心翻攝）