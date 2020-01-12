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全國得票率前10高　林宜瑾：未來不分黨派為地方打拼

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▲2020立委選舉，台南市第四選區由林宜瑾以113046票，全國前10高的得票率高票當選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2020立委選舉，台南市第四選區由林宜瑾以113046票，全國前10高的得票率高票當選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020立委選舉，台南市第四選區由林宜瑾以113046票、59.11％，全國前10高的得票率高票當選，林宜瑾感謝可敬的對手林燕祝議員，未來希望能充分合作，在中央及地方不分黨派，攜手為地方建設打拚。

林宜瑾更感謝鄉親栽培，讓她有22年議員經驗瞭解地方需求，22年的概念是從嬰兒出生到大學畢業，今天再親手將她送進國會，她會全力以赴絕不辜負鄉親的期待。

▲2020立委選舉，台南市第四選區由林宜瑾以113046票，全國前10高的得票率高票當選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宜瑾在當選感言最後，感念她天上的父親，忍住哽咽高喊「爸爸，我要去立法院為台灣人打拼了！」她說，父親在世時希望她前進立法院，雖然無法在父親生前達成願望，今天在這裡，把這些一點成就和驕傲和天上的爸爸分享。

林宜瑾表示，2020台灣要贏，台灣要贏主權、台灣要贏改革，今天台灣選民證實台灣人支持民進黨改革的決心、支持民進黨守護台灣主權的決心。她說民進黨是一個抗中保台第一品牌，請鄉親繼續扶持、鞭策，讓民進黨永遠和台灣人民站在一起。

▲2020立委選舉，台南市第四選區由林宜瑾以113046票，全國前10高的得票率高票當選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宜瑾指出，台南第四選區是民進黨的艱難選區，2018年底市長選舉在永康輸給國民黨，2019年立委補選在新化也輸給國民黨，再加上面對2018年底第一高票當選的林燕祝，整個選戰過程非常艱難。

林宜瑾感謝鄉親不分藍綠的栽培，這次選局結果，她在眷村都有小贏，顯示鄉親栽培在地方有經驗、有能力、有學識的候選人不分藍綠。她指出，投票前面有1、2百人在排隊，其中超過3分之2是年輕人，看到這個現象很感動，覺得台灣真的有希望。

▲2020立委選舉，台南市第四選區由林宜瑾以113046票，全國前10高的得票率高票當選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林宜瑾也建議國民黨應檢討兩岸論述，真正轉型為台灣本土政黨。她說，國民黨「要從台灣看世界，不要從中國看台灣」，透過政黨改革及轉型，讓台灣擁有健康的政黨政治，讓台灣人在選舉過程不必擔心會有促統政黨執政。

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