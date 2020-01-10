他泛淚揮彩虹旗...綠營人士：年輕人不要救世主！要「做實事的總統」





▲蔡英文全台車隊掃街，民眾力挺。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文大選前展開全台大車掃，車隊一路從家鄉屏東楓港開向台北。沿路觀察，蔡英文的支持者不像鋼鐵韓粉有著「氣氣氣氣氣」的激動，組成「貪食蛇車隊」營造氣勢。多數的小英支持者，是爺爺奶奶抱孫子、爸媽帶孩子，走出家門口向總統揮手支持。其中，還有一些青年，他們手揮著彩虹旗，眼眶泛著淚光。

綠營人士表示，隨著大選越來越近，藍營歧視言論盡出，李佳芬抗拒平權教育、韓國瑜不支持同志、國民黨立委候選人喊著重掌執政要取消同婚專法，邱毅更稱知名網紅「不男不女」。

綠營人士說，民進黨面對保守團體壓力與青年、同志族群期待，在同時符合釋憲及公投結果下，通過同婚專法，也因此對選情造成龐大衝擊。不過，因為這個決定，期盼了數十年的同志伴侶們，終於能夠走入婚姻，「這個決定很值得」。

這些同志朋友與力挺平權的年輕人，在這一次的大選中表態了，他們在蔡英文車隊經過時，有的低調舉著彩虹旗、有的激動又跳又叫吶喊著，綠營人士感動說道，這些同志朋友很熱情，他們想對一個遵守承諾的總統致意。

綠營人士指出，這次大選很不一樣，被外界視為是「世代之爭」，保守、親中的長輩與開放、台派年輕人的對抗。觀察總統車隊一路從南開到北，蔡英文的支持者沒有「鋼鐵韓粉」那般激動，插著國旗的車隊全台跟著跑；小英的支持者，多的是抱孫的阿公阿嬤與年輕爸媽，還有許多的年輕面孔，他們手上拿著自製手牌，等著總統車隊經過，熱情揮手說聲加油。

綠營人士分析，對比韓粉多是年紀較大的長輩，浮誇激動形象鮮明。蔡英文的支持光譜顯得更廣，除了既有的傳統綠營支持者外，更能囊括過去對政治較不熱衷的年輕人，以及偏重政策取向的經濟選民，還有偏向理性思考的中間選民，甚至包含部分不喜歡韓粉激情的淺藍選民。

綠營人士說明，這些選民，在選舉行為上，比較不像傳統綠營支持者熱情，但卻能感受得到蔡英文3年來施政的溫度，這些溫度展現在她的政策是務實解決民眾問題，不亂開支票、不愛喊口號，用不斷累積而成的溝通爭取民眾認同。

綠營人士感嘆，民粹激情讓韓國瑜走上神壇，韓粉追求「救世主」的出現，甚至封他是「蔣公、蔣經國再世」。而蔡英文的支持者不要「神」，英粉投的是一個不說大話、不歧視，選擇做實事的總統。