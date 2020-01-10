回家投票！台大學生會長：「性別歧視、明顯親中」的候選人是年輕人焦慮來源





▲韓國瑜和蔡英文。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選最後倒數一天，這場選戰被視為是「世代之爭」，青年世代挺蔡英文、長輩挺韓國瑜，也讓民進黨不斷喊話年輕人一定要去投票。台大學生會長凃峻清受訪時表示，年輕人需要回鄉投票，明確的選擇符合下一世代利益的候選人，而這次大選，造成青年焦慮的主要來源，正是「性別歧視、明顯親中」的候選人。

凃峻清表示，青年對於世代的議題非常重視，不同世代有不同的主權想像，例如年輕一代對自由民主體制重視程度就與長輩不同，又例如經濟想像，青年世代不像上一輩享受經濟起飛果實，當今貧窮與疲勞的青年，希望更多社會經濟的公平正義。因此，年輕人需要回鄉投票，明確的選擇符合下一世代利益的候選人，而非黨國派系、家族或者保守、反對社會改革的候選人。

針對這次大選成了世代之爭，青年「討厭韓國瑜」的現象，凃峻清說，青年族群對於社會改革以及護衛主權的重視，使得當候選人持續出現性別、種族與階級歧視，且不重視青年世代，而且明顯親中的候選人，就是青年族群焦慮的來源。也因此，更需要透過投票來表達意見翻轉投票結果，並且也在投票後持續關注，透過繼續的社會運動與監督來促進社會改革和捍衛台灣主權。

成大學生會新聞部長、零貳社社長張建邦指出，通常20至30歲的年輕人投票率比老一輩低。不過，今年政治議題比較多，包含香港問題、國民黨親中的不分區名單，讓年輕人很有感，「很多人會覺得，政治應該要有比較『正常』的模樣，身旁的同學過去會說不關心政治也沒關係，政治再爛也不會怎麼樣，不過這次檯面上的候選人，會讓青年有更大的誘因去投票。」

張建邦說，其實不管是哪一個科系的學生，對於政治人物都有一個普遍的期待，希望他說的每一句話、提出的每一個政策，都是經過縝密的思考，比較符合理性合理的範圍，但韓國瑜似乎沒辦法做到這樣的期待，幾乎都是政治語言、也提不出實質政策，會讓青年比較反感，不明白為何受了多年知識教育，檯面上卻能出現這樣的候選人。

對於「亡國感」議題，張建邦認為，過去選舉也很常聽到誰選上中華民國就沒了、台灣就沒了的說法，但這一次不一樣，因為香港的事件，會讓年輕人有實感，「如果不表態不做出決定，後果得自己照單全收，這樣的焦慮，會讓我們這些剛滿二十歲的大學生認為投票很重要，對我和身邊的朋友來說，亡國感確實存在的。」

張建邦強調，年輕人的選票在社會上是少數，現在的香港年輕人承擔的正是上一代的香港人替他們所做的決定，年輕人在這一次大選應該要積極表態，「投票日當天帶好身分證，為自己的未來做決定。」