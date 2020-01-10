「向心不是間諜頭子！」蔡正元連1小時狂護航　澄清截圖「經過變造」

▲蔡正元接受專訪。（圖／翻攝POP Radio）



記者呂欣玫／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元捲入王立強共諜案，遭爆聯合大陸商人孫天群提供「劇本」，要求王立強錄製視頻撤回其說法，還爆出4張對話截圖佐證。對此，蔡正元10日受訪澄清，簡訊內容包括受國民黨委託的說法都是編造過的，其中的3項要求是王立強所提出，是把王立強的要求代為轉貼。

根據澳洲熟悉內情人士提供4張對話截圖，其中3張是孫天群與王立強的對話，內容提到孫天群接受國民黨委託，而蔡正元也會提供王立強協助。對此，蔡正元10日接受電台節目專訪表示，「簡訊是編造過的，是用電話聯繫的，這被刪掉了。」

蔡正元說，簡訊中自己只是把王立強的要求代為轉貼，而王知道向心要來台灣定居，簡訊指的台商就是向心，他一再重申，「這個對話是孫天群被截過的，對話的部分被刪掉了，對話的時間跟記錄通通被刪除了」，國民黨已經同意讓王立強安居台灣這句話也是變造的。

蔡正元強調，他不認識孫天群、王立強，只是碰巧有個共同朋友，王姓台商介紹他們認識。他說，沒有必要幫向心講話，但如果向心的人權受到傷害，他有必要發出微弱的聲音。

由於蔡正元於1小時的節目專訪中不斷重申「向心討厭共產黨」、「向心不是間諜頭子」，並一再強調王立強是詐欺犯，於是主持人問道「孫天群在大陸被列為失信人士2016年出錢投資空殼公司，犯過詐欺案，也有炒作記錄，怎麼不相信王立強卻相信孫天群？」蔡正元則說，在大陸做生意很容易被消費者指控，大陸的法令比較嚴格，孫只是債務不履行，若有欠債記錄就是失信人物，「這樣台灣有多少繳不出卡費的人？」

蔡正元表示，孫天群的確在股票市場裡有失有得，但不能只談他失的部分，大陸用語跟台灣不一樣，而王立強是判刑確定，可是孫天群沒有被判刑，失信人物是民事問題。

▲王立強、孫姓陸商、蔡正元4張對話截圖。（圖／澳洲熟悉內情人士提供）

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