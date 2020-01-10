　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「向心不是間諜頭子！」蔡正元連1小時狂護航　澄清截圖「經過變造」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡正元接受專訪。（圖／翻攝POP Radio）

▲蔡正元接受專訪。（圖／翻攝POP Radio）

記者呂欣玫／台北報導

國民黨副秘書長蔡正元捲入王立強共諜案，遭爆聯合大陸商人孫天群提供「劇本」，要求王立強錄製視頻撤回其說法，還爆出4張對話截圖佐證。對此，蔡正元10日受訪澄清，簡訊內容包括受國民黨委託的說法都是編造過的，其中的3項要求是王立強所提出，是把王立強的要求代為轉貼。

根據澳洲熟悉內情人士提供4張對話截圖，其中3張是孫天群與王立強的對話，內容提到孫天群接受國民黨委託，而蔡正元也會提供王立強協助。對此，蔡正元10日接受電台節目專訪表示，「簡訊是編造過的，是用電話聯繫的，這被刪掉了。」

蔡正元說，簡訊中自己只是把王立強的要求代為轉貼，而王知道向心要來台灣定居，簡訊指的台商就是向心，他一再重申，「這個對話是孫天群被截過的，對話的部分被刪掉了，對話的時間跟記錄通通被刪除了」，國民黨已經同意讓王立強安居台灣這句話也是變造的。

蔡正元強調，他不認識孫天群、王立強，只是碰巧有個共同朋友，王姓台商介紹他們認識。他說，沒有必要幫向心講話，但如果向心的人權受到傷害，他有必要發出微弱的聲音。

由於蔡正元於1小時的節目專訪中不斷重申「向心討厭共產黨」、「向心不是間諜頭子」，並一再強調王立強是詐欺犯，於是主持人問道「孫天群在大陸被列為失信人士2016年出錢投資空殼公司，犯過詐欺案，也有炒作記錄，怎麼不相信王立強卻相信孫天群？」蔡正元則說，在大陸做生意很容易被消費者指控，大陸的法令比較嚴格，孫只是債務不履行，若有欠債記錄就是失信人物，「這樣台灣有多少繳不出卡費的人？」

蔡正元表示，孫天群的確在股票市場裡有失有得，但不能只談他失的部分，大陸用語跟台灣不一樣，而王立強是判刑確定，可是孫天群沒有被判刑，失信人物是民事問題。

▲▼王立強、孫姓陸商、蔡正元4張對話截圖。（圖／澳洲熟悉內情人士提供）▲▼王立強、孫姓陸商、蔡正元4張對話截圖。（圖／澳洲熟悉內情人士提供）

▲▼王立強、孫姓陸商、蔡正元4張對話截圖。（圖／澳洲熟悉內情人士提供）▲▼王立強、孫姓陸商、蔡正元4張對話截圖。（圖／澳洲熟悉內情人士提供）

▲王立強、孫姓陸商、蔡正元4張對話截圖。（圖／澳洲熟悉內情人士提供）

其他人也看了這些...

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇
共諜對話內容曝光！　蔡正元爆：邱義仁要給王立強一筆錢誣陷向心
選前遭爆要王立強翻供　蔡正元公開錄音檔駁斥：只是協助向心解除限制出境

更多熱門新聞...

邱義仁遭爆涉入王立強共諜案　民進黨：他這輩子沒去過澳洲
蔡正元為取信王立強PO習近平合照…民進黨質疑：國民黨和中國大陸聯手？
蔡正元曝視訊對話　王立強：如果真想推動「我的要求能不能先...要盡快」

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
「尋找我的iPhone」成抓猴神器！妻驚見定位摩鐵..載兒女
徐佳瑩被出征？選前返家PO文「2數字」被嗆很失望
韓粉直衝台大醫學院上廁所遭女學生阻止吵翻！院方回應了
韓粉發威！專家看挺韓節目收視率傻眼：跟《與惡》完結篇同等
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選前之夜郭宋不同台！郭台銘站台完急奔李縉穎造勢　錯開宋楚瑜

南投第一選區／藍營把持逾10年　蔡培慧擁中央奧援有望突破

駁斥蔡正元施壓王立強　國民黨：對話截圖經過修正

「向心不是間諜頭子！」蔡正元連1小時狂護航　澄清截圖「經過變造」

宗教團體參選熱烈　綠黨推女醫師鄧惠文走向從政之路

謝啟大、邱毅參戰　想重返政壇要靠不分區

總統高度！蔡英文喊不要仇恨：雙方支持者都是家人

蔡英文選前一日喊話：緊張的選前之夜站出來！

不分區立委席次如何分配　至少要先過5%門檻

2020大選藍綠桃園不分區立委　4女將力爭政黨票

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

林予晞《天堂》得腦瘤「幫女兒找繼母」　修杰楷答應了...直接向方志友求婚！

選前之夜郭宋不同台！郭台銘站台完急奔李縉穎造勢　錯開宋楚瑜

南投第一選區／藍營把持逾10年　蔡培慧擁中央奧援有望突破

駁斥蔡正元施壓王立強　國民黨：對話截圖經過修正

「向心不是間諜頭子！」蔡正元連1小時狂護航　澄清截圖「經過變造」

宗教團體參選熱烈　綠黨推女醫師鄧惠文走向從政之路

謝啟大、邱毅參戰　想重返政壇要靠不分區

總統高度！蔡英文喊不要仇恨：雙方支持者都是家人

蔡英文選前一日喊話：緊張的選前之夜站出來！

不分區立委席次如何分配　至少要先過5%門檻

2020大選藍綠桃園不分區立委　4女將力爭政黨票

「整個車室都是行動電源」　CES新技術將實現真·手機無線充電

選前之夜郭宋不同台！郭台銘站台完急奔李縉穎造勢　錯開宋楚瑜

引退惹眾怒！梅根僅留英國3天…悄飛回加拿大　留哈利王子善後

參與反修例抗爭！香港41名公務員被捕、31名已停職　港府：違法零容忍

洛磯山脈的藍寶石！加拿大路易絲湖一日遊　必訪隱藏景點冰河湖

幸運媽一年連生「2對雙胞胎」　超狂機率她驚呼：好像中樂透！　

九重葛帶來幸運！年輕情侶被吸引停車買刮刮樂　竟中百萬元

正義姊路過公車亭遭捏臀「轉身怒追」　色男嚇到巴頭慘吞兩罪

恩比德左手韌帶撕裂明動刀　七六人少他防守效率從聯盟第1跌到第15

日職／退休後當教練非首選　日職球員最想成為公司老闆

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

專家：蔡正元爆核彈級悲劇　對台體系幾乎崩掉

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

「二師兄」顛倒文催票　2天後粉專沒了

徐佳瑩選前PO文被出征　何庭歡：只有1450才有言論自由嗎？

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

「穆罕默德是文盲」韓：不會有第三次世界大戰

韓國瑜凱道造勢！長髮正妹曝「挺韓3大原因」

民眾黨選前之夜不邀郭台銘　

韓國瑜造勢宣布突破80萬人　沈玉琳：凱道寫歷史！

更多熱門

相關新聞

蔡英文凱道決戰　韓國瑜百萬造勢反激起綠營更強危機意識

蔡英文凱道決戰　韓國瑜百萬造勢反激起綠營更強危機意識

在國民黨總統候選人韓國瑜9日在凱道大造勢後，總統蔡英文10日「選前之夜」也在凱道舉行。黨內人士指出，韓陣營昨天的人潮確實很多，但選前2天大概9成的人已決定投票意向，而這股韓流反而逼出更多危機意識，不少年輕人也在串連晚上要在凱道聚集。

5席都很危險？柯文哲率民眾黨打告急牌？

5席都很危險？柯文哲率民眾黨打告急牌？

澳警緊急向台簡報王立強受威脅

澳警緊急向台簡報王立強受威脅

專家：蔡正元爆核彈級悲劇　對台體系幾乎崩掉

專家：蔡正元爆核彈級悲劇　對台體系幾乎崩掉

蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

關鍵字：

蔡正元民進黨孫天群王立強向心

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面