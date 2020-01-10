　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文凱道造勢對尬韓國瑜　仁愛、信義路、中正紀念堂全架300吋螢幕直播

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文凱道造勢對尬韓國瑜，中正紀念堂前、仁愛路與信義路也都架設300吋大螢幕直播。（圖／讀者提供）

▲蔡英文凱道造勢對尬韓國瑜，中正紀念堂前、仁愛路與信義路也都架設300吋大螢幕直播，晚間將上演一場大比拚。（圖／讀者提供，下同）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

為迎戰國民黨總統韓國瑜9日晚間在凱道自稱百萬造勢，總統蔡英文競選團隊10日一早便開始在現場做硬體設施架設，規模比照韓陣營，除了凱道外，也在仁愛路、信義路、中正紀念堂前，設置更大尺寸、300吋大螢幕來直播晚會畫面。

韓國瑜9日晚間在凱達格蘭大道的大型造勢晚會，在晚間9時21分時，主辦單位喊出「現場人數達百萬人」；從空拍的照片來看，人潮也佔滿凱達格蘭大道，甚至滿到中正紀念堂前，幫助韓陣營與韓粉士氣高漲。

反觀蔡英文陣營10日也將在凱達格蘭大道舉行「選前之夜」大造勢，黨內人士坦言，韓陣營昨晚的造勢很成功，也確實很多人，但其實已經到了選前2天，9成的人已經決定投票意向，這部分很難再撼動；不過，韓陣營的成功造勢，也掀起綠營支持者的高度憂慮，反而能催出動力。

面對韓國瑜昨晚號稱百萬造勢，蔡英文陣營10日一早也抵達現場進行硬體設施的架設工作，比照韓陣營的規模，除了凱道之外，也在仁愛路、信義路，設置更大尺寸、300吋大螢幕來直播晚會畫面。

黨內人士說，從今天早上高鐵站的狀況就可以看到，許多年輕人從今天起已經紛紛回鄉準備投票；同時，也有許多人開始在串連「相揪」晚上到凱道助陣，認為氣勢不能輸給韓流，這股危機意識也正好是蔡陣營所需要的。

發言人廖泰翔也公布選前之夜凱道場十大亮點，其中包含首度挑戰在戶外政治造勢晚會「搖滾區」；蔡英文團隊也將在安排社群互動橋段，串連線上線下無距離。要讓前來參加的支持者嗨到最高點，共同迎接勝選的到來。

▲▼蔡英文凱道造勢對尬韓國瑜，中正紀念堂前、仁愛路與信義路也都架設300吋大螢幕直播。（圖／讀者提供）

十大亮點第一點為「高顏值立委主持」，凱道選前之夜將在晚上7點開始，共有三組主持人輪番主持，台北市立委候選人阮昭雄、吳思瑤、吳怡農也受邀主持，主打主持功力、顏值都是一等一，要藉此拉抬立委選情。亮點二為「20歲首投族讚聲」，在晚會高潮蔡英文致詞時，將邀請多位滿20歲的首投族共同上台，在年輕朋友的陪同下，發表演說，再催青年投票，也象徵「2020年台灣要贏」的總統連任、國會過半勝選決心。
 
第三個亮點是「海外青年呼籲投票」，將安排來自世界五大洲，在選前不遠千里，特地飛回台投票的返鄉青年們致詞，呼籲大家珍惜手中一票，踴躍去投票，讓世界看見台灣人民的選擇。亮點四為「戶外政治場首設搖滾區」，蔡英文競選團隊將挑戰在戶外政治造勢晚會首設「預約搖滾區」，先前優先開放給英眼部隊報名的六百個位置已秒殺額滿。這也是向來透過LIne傳遞訊息的英眼部隊成員們首度集結。

▲▼蔡英文凱道造勢對尬韓國瑜，中正紀念堂前、仁愛路與信義路也都架設300吋大螢幕直播。（圖／讀者提供）

第五個亮點為「英眼部隊限定小物」搖滾區將有凱道限定的特製小物：螢光加油棒以及英眼部隊手搖旗，要透過直播提醒其他縣市的英眼部隊成員，1月11日投票完也要記得在開票時，在各投開票所進行報票計畫。亮點六則是「震撼大旗凱道登場」，首度設置的選前之夜搖滾區，也將安排特殊的互動橋段。競選團隊準備了15乘10公尺的特製大旗幟，會由英眼部隊負責展開，要在凱道上呈現最震撼的畫面。

第七個亮點則是「社群互動串連線上線下」向來重視社群經營的蔡英文團隊，也將在凱道邀請所有在現場與線上的支持者，透過小英官方Line@進行互動，讓所有線上與線下的辣台派們都能透過社群，團結串聯在一起。亮點八為「直播跨平台合作」，凱道選前之夜除了蔡英文總統、2020小英發言人臉書進行直播外，也將與LINE、YouTube、17直播等跨平台直播串連。不僅凱道場人數要爆滿，就連網路收看人數也要再創新高。

最後兩大亮點，第九是「台灣囡仔照片大募集」，先前在蔡英文總統臉書發起「台灣囡仔照片大募集」，也將在台北選前之夜時，將大家投稿的兒時照片或是自己小孩的照片製成動畫，讓所有台灣囡仔都有機會出現在舞台上。最後一大亮點則是「凱道場限定直播特效」，在全台大車掃臉書直播鏡頭中，觀看人數創新高時釋出不同特效，像是雲林限定的滷肉飯特效，或香菜梗都非常受到網友歡迎。凱道選前之夜直播，也特別準備精彩特效畫面，等著網友來解鎖。

其他人也看了這些...

北京對民進黨反感？蔡英文：台灣夠團結時...坐下來談才會找到方案
台灣對美軍購超過20億？ 蔡英文：整個區域都注意到中國擴張
美中貿易出賣台灣？ 蔡英文：川普政府支持台灣有史最強

更多熱門新聞...

香港激烈抗爭一國兩制？　蔡英文：台灣人對中國信賴度大打折扣
外資、媒體移轉台灣？蔡英文：台商回流6000億「最安全的生產地」

超越藍綠，就靠她了


 

ET快訊
空拍影片曝！百萬庶民擠爆凱道挺韓國瑜　網震撼：這沒當選誰都不
小三通迎返鄉大軍　台商喊「這次不得了」：9成人都想投票
6歲以下兒童禁入！投票所「3大違禁品」帶了小心吃官司
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張嘉郡控蘇治芬陣營散播謊言、使用奧步　籲鄉親勇敢揭弊

花蓮選區／傅崐萁捲土重來　黃啟嘉打出「正藍旗」回應

爆邱義仁給王立強一筆錢誣陷向心　蔡正元改口：我沒有證據也不相信

遭爆金錢利誘王立強　蔡正元反轟澳洲：根本是包庇騙子的國家

孫大千請年輕世代思考5個問題：蔡英文打算把這些人當盤子？

蔡英文競辦質疑蔡正元：利誘王立強開條件　背後利用國家關係由對岸買單？

趙少康喊投宋就是投蔡　宋楚瑜怒：2000年棄保故技重施

空拍影片震撼／百萬庶民擠爆凱道挺韓國瑜　網友驚：這沒當選誰都不信吧！

「媽媽，爸爸很堅強」宋鎮邁感性發文　宋楚瑜：感謝萬水給我如此棒的孩子

法醫高大成PO病床照…暫停選舉造勢活動！　網嚇傻

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

林予晞《天堂》得腦瘤「幫女兒找繼母」　修杰楷答應了...直接向方志友求婚！

張嘉郡控蘇治芬陣營散播謊言、使用奧步　籲鄉親勇敢揭弊

花蓮選區／傅崐萁捲土重來　黃啟嘉打出「正藍旗」回應

爆邱義仁給王立強一筆錢誣陷向心　蔡正元改口：我沒有證據也不相信

遭爆金錢利誘王立強　蔡正元反轟澳洲：根本是包庇騙子的國家

孫大千請年輕世代思考5個問題：蔡英文打算把這些人當盤子？

蔡英文競辦質疑蔡正元：利誘王立強開條件　背後利用國家關係由對岸買單？

趙少康喊投宋就是投蔡　宋楚瑜怒：2000年棄保故技重施

空拍影片震撼／百萬庶民擠爆凱道挺韓國瑜　網友驚：這沒當選誰都不信吧！

「媽媽，爸爸很堅強」宋鎮邁感性發文　宋楚瑜：感謝萬水給我如此棒的孩子

法醫高大成PO病床照…暫停選舉造勢活動！　網嚇傻

日本人來台必買「台灣LV」變搶手迷你悠遊卡　網友跑3間超商都買不到

我們聯手吧招募字母哥　柯瑞解釋只是相約一起打遊戲

STUDIO A要送「超級大樂透抽獎券」　有機會入手MacBook/iPad Pro

【2020大選】土豪選總統　總統選土豪？

餵奶姿勢錯超NG！毛寶寶「致死1主因」曝...趴著喝最安全

台南女騎士犁田慘摔　「一顆鵝卵石」揪出元凶

「台中小天母」迎來漢神百貨進駐　房價可望「先蹲後跳」

張嘉郡控蘇治芬陣營散播謊言、使用奧步　籲鄉親勇敢揭弊

汽車安全零組件產品「銷售逆勢優異」！劍麟2019年營收46億元、年增8.8%

粉紅兔兔不叫「卡娜赫拉」　鄉民：2020最震驚

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

政治熱門新聞

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

專家：蔡正元爆核彈級悲劇　對台體系幾乎崩掉

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

「二師兄」顛倒文催票　2天後粉專沒了

徐佳瑩選前PO文被出征　何庭歡：只有1450才有言論自由嗎？

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

投票所3大「違禁品」帶了小心吃官司

「穆罕默德是文盲」韓：不會有第三次世界大戰

韓國瑜凱道造勢！長髮正妹曝「挺韓3大原因」

投票日當天不能做這些事！　中選會：違者最高罰500萬元

更多熱門

相關新聞

蔡英文選前一日進雙北！正妹舉牌挺「英德」、「我們挺你反滲透法」

蔡英文選前一日進雙北！正妹舉牌挺「英德」、「我們挺你反滲透法」

2020總統立委大選最後倒數一天，總統蔡英文全國大車掃10日回到雙北，晚間將在凱道舉辦選前之夜造勢晚會。總統蔡英文車隊一早從新北土城出發，一路往板橋前進，下午則將來到台北市。小英車隊進新北，支持者超嗨迎接，有正妹自製貓咪手牌挺「英德」、還有支持者舉牌「蔡總統我們挺你反滲透法」。

選前之夜郭宋不同台！郭台銘趕場

選前之夜郭宋不同台！郭台銘趕場

駁斥蔡正元施壓王立強　國民黨：對話截圖經過修正

駁斥蔡正元施壓王立強　國民黨：對話截圖經過修正

南投第一選區近三屆藍營把持

南投第一選區近三屆藍營把持

蔡正元狂護航向心　澄清截圖「經過變造」

蔡正元狂護航向心　澄清截圖「經過變造」

關鍵字：

蔡英文2020大選2020大選蔡英文民進黨韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面