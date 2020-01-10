駁斥蔡正元施壓王立強　國民黨：對話截圖經過修正

▲王立強與大陸商人孫天群對話紀錄。（圖／The Age、澳洲熟悉內情人士提供）

記者楊蕓／台北報導

先前沸沸揚揚的「王立強共諜案」事件出現重大轉折，傳出遭到中國大陸商人孫天群，以及國民黨副秘書長蔡正元利誘。對話內容也曝光，不過，國民黨文傳會主委程美華10日表示，媒體報載的截圖是經過修正的，實際不是這樣的內容。

澳洲媒體《雪梨先驅晨報》8日踢爆，王立強遭到蔡正元聯合一名孫天群提供捏造民進黨收買他的「劇本」，甚至死亡恐嚇，要求王立強撤回其說法。

而孫天群與王立強、蔡正元的對話內容曝光，其中一張截圖是孫天群與蔡正元的對話。提到孫天群向蔡正元詢問對王立強的承諾，而蔡正元回覆，「1，讓大陸撤銷他的通緝且不干擾他在海外拘留。2，有台商會替他清償在大陸的債務，不讓他姊姊和父親為難。3，讓大陸輕輕處理他的司法責任，可以自由進出大陸」。

▲孫天群與蔡正元對話截圖。（圖／澳洲熟悉內情人士提供）

蔡正元9日在記者會強調，自身與該案當事人們先前並不認識，僅受孫天群委託協助救援向心，並公布與王立強的通話視訊，強調對話過程平和沒有任何脅迫。

▲蔡正元與王立強視訊對話影帶。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，程美華回應，媒體揭露的對話截圖「是經過修正的，實際不是這樣的內容」，她表示，從昨天公佈的錄音檔，可以知道王立強對孫天群確實有提出條件，至於雙方最終是否達成協議，這是他們兩個人的事，國民黨不知情。

程美華表示，孫天群與澳洲媒體記者周安瀾對話中，孫天群也明確表示，他並未受到國民黨委託，要求王立強擬聲明稿，也跟國民黨沒有關係，也就是說，王立強打算要錄的視頻、聲明稿，所有內容都屬孫天群與王立強之間的協議，至於蔡正元跟王立強視訊對話，蔡正元則是一直強調，希望王立強能針對假共諜案說清楚、講明白。