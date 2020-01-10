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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文支持者「相揪」選前之夜凱道決戰　韓國瑜造勢反激起綠營更強危機意識

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▲▼蔡英文桃園造勢。（圖／記者沈繼昌攝）

▲蔡英文造勢晚會。（圖／記者沈繼昌攝）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

在國民黨總統候選人韓國瑜9日在凱道大造勢後，總統蔡英文10日「選前之夜」也在凱道舉行。黨內人士指出，韓陣營昨天的人潮確實很多，但選前2天大概9成的人已決定投票意向，而這股韓流反而逼出更多危機意識，不少年輕人也在串連晚上要在凱道聚集。

韓國瑜9日晚間在凱達格蘭大道的大型造勢晚會，在晚間9時21分時，主辦單位喊出「現場人數達百萬人」；從空拍的照片來看，人潮也佔滿凱達格蘭大道，甚至滿到中正紀念堂前，幫助韓陣營與韓粉士氣高漲。

反觀蔡英文陣營10日也將在凱達格蘭大道舉行「選前之夜」大造勢，黨內人士坦言，韓陣營昨晚的造勢很成功，也確實很多人，但其實已經到了選前2天，9成的人已經決定投票意向，這部分很難再撼動；不過，韓陣營的成功造勢，也掀起綠營支持者的高度憂慮與危機意識，反而更能催出投票動力。

黨內人士說，從今天早上高鐵站的狀況就可以看到，許多潮人從今天起已經紛紛回鄉準備投票；同時，也有許多人開始在串連「相揪」晚上到凱道助陣，認為氣勢不能輸給韓流，這股危機意識也正好是蔡陣營所需要的。

其實，蔡英文競選總部「選前之夜」，將在高雄、台中、新北、台北舉辦共4場大型造勢晚會，其中就以在台北凱達格蘭大道「團結台灣 民主勝利」晚會場的規模最大，且也象徵著跟韓國瑜拚場。

發言人廖泰翔也公布選前之夜凱道場十大亮點，其中包含首度挑戰在戶外政治造勢晚會「搖滾區」；蔡英文團隊也將在安排社群互動橋段，串連線上線下無距離。要讓前來參加的支持者嗨到最高點，共同迎接勝選的到來。

十大亮點第一點為「高顏值立委主持」，凱道選前之夜將在晚上7點開始，共有三組主持人輪番主持，台北市立委候選人阮昭雄、吳思瑤、吳怡農也受邀主持，主打主持功力、顏值都是一等一，要藉此拉抬立委選情。亮點二為「20歲首投族讚聲」，在晚會高潮蔡英文致詞時，將邀請多位滿20歲的首投族共同上台，在年輕朋友的陪同下，發表演說，再催青年投票，也象徵「2020年台灣要贏」的總統連任、國會過半勝選決心。
 
第三個亮點是「海外青年呼籲投票」，將安排來自世界五大洲，在選前不遠千里，特地飛回台投票的返鄉青年們致詞，呼籲大家珍惜手中一票，踴躍去投票，讓世界看見台灣人民的選擇。亮點四為「戶外政治場首設搖滾區」，蔡英文競選團隊將挑戰在戶外政治造勢晚會首設「預約搖滾區」，先前優先開放給英眼部隊報名的六百個位置已秒殺額滿。這也是向來透過LIne傳遞訊息的英眼部隊成員們首度集結。

第五個亮點為「英眼部隊限定小物」搖滾區將有凱道限定的特製小物：螢光加油棒以及英眼部隊手搖旗，要透過直播提醒其他縣市的英眼部隊成員，1月11日投票完也要記得在開票時，在各投開票所進行報票計畫。亮點六則是「震撼大旗凱道登場」，首度設置的選前之夜搖滾區，也將安排特殊的互動橋段。競選團隊準備了15乘10公尺的特製大旗幟，會由英眼部隊負責展開，要在凱道上呈現最震撼的畫面。

第七個亮點則是「社群互動串連線上線下」向來重視社群經營的蔡英文團隊，也將在凱道邀請所有在現場與線上的支持者，透過小英官方Line@進行互動，讓所有線上與線下的辣台派們都能透過社群，團結串聯在一起。亮點八為「直播跨平台合作」，凱道選前之夜除了蔡英文總統、2020小英發言人臉書進行直播外，也將與LINE、YouTube、17直播等跨平台直播串連。不僅凱道場人數要爆滿，就連網路收看人數也要再創新高。

最後兩大亮點，第九是「台灣囡仔照片大募集」，先前在蔡英文總統臉書發起「台灣囡仔照片大募集」，也將在台北選前之夜時，將大家投稿的兒時照片或是自己小孩的照片製成動畫，讓所有台灣囡仔都有機會出現在舞台上。最後一大亮點則是「凱道場限定直播特效」，在全台大車掃臉書直播鏡頭中，觀看人數創新高時釋出不同特效，像是雲林限定的滷肉飯特效，或香菜梗都非常受到網友歡迎。凱道選前之夜直播，也特別準備精彩特效畫面，等著網友來解鎖。

綠營人士表示，這次選戰是關鍵的一戰，決定台灣的未來走向，雖然綠營選情看來樂觀，但年輕人是否站出來投票還是一大關鍵。過去長者的投票率一直都比青年投票率高上許多，年輕人絕對不能輕忽手中選票的重要性，「還沒看到最後結果，不能夠掉以輕心，尤其是這一場選舉真的是輸不起。」

▼韓國瑜9日凱道造勢晚會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼韓國瑜凱道造勢主辦單位稱現場突破20萬人。（圖／記者湯興漢攝）

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