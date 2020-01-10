雲端最前線／選前之夜大拚場！「韓流」能再席捲政壇？

新聞節目中心／綜合報導



大選前最後衝刺，國民黨總統參選人韓國瑜9日在凱道舉辦造勢晚會，晚間9時立委許淑華在台上高喊，「現場人數已經100萬人」、「百萬庶民怒吼！」。有鄉民發文狂酸，「笑死，半個台北市的人啊」引發共鳴，但夜間空拍畫面人潮爆滿，陣仗浩大也讓不少綠營支持者崩潰。10日換蔡英文凱道造勢，能夠壓過韓國瑜？《雲端最前線》10日邀請前立法委員沈富雄、民眾黨不分區立委候選人高虹安、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」。



過去因「郭柯王」聯盟站曾在同一陣線的鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲，卻在最後關頭傳出分裂，其中一個原因是郭台銘數次強勢作風讓柯營幕僚不滿，民眾黨選前之夜決定不邀請郭台銘，是否已經讓郭、柯二人雖稱互動良好，但實際已貌合神離的模樣浮上檯面？

台北市長柯文哲接受網路節目專訪，被問到對於民眾黨不分區席次的預估，柯文哲苦笑說，本來10幾席的，但現在就連5席都很危險，再加上最後沒有郭台銘加持，選情沒有預期樂觀，未來旗下郭家軍又該如何合作？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。