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陳唐山力挺、蔡英文同步讚「聲」　懇請力挺3號郭國文連任

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▲▼蔡英文,郭國文,陳唐山,立委。（圖／郭國文競選辦公室提供）

▲選戰最後2天，前縣長陳唐山今（9）日上午也回到台南，為台南第二選區立委候選人郭國文做最後催票。（圖／郭國文競選辦公室提供，下同）

地方中心／綜合報導

選戰最後2天，台南第二選區立委候選人郭國文競選總部持續安排車隊拜票衝刺，今（9）日上午邀請前縣長陳唐山回到台南，與議員陳秋宏、官田區後援會長、前區長菱角和陳成文一同在西庄惠安宮參拜後，車隊前往官田區遊行拜票。而郭國文亦公布蔡英文推薦的錄音，同步在電台、宣傳車、網路平台上做最後的催票。

陳唐山到達惠安宮後，表示感謝郭國文的安排，很高興回到故鄉台南。這次的選舉，大家都有共識，台灣一定要贏，不然過去的努力都會化為烏有。除了讓總統蔡英文連任外，國會一樣要讓民進黨過半，施政才不會綁手綁腳。像這次反滲透法的通過，非常關鍵，所以一定要讓國會過半。

▲▼蔡英文,郭國文,陳唐山,立委。（圖／郭國文競選辦公室提供）

陳唐山也大力讚賞郭國文在就職後的表現，呼籲一定要讓優質立委繼續連任。陳唐山提到，之前選立委時，郭國文就有來幫忙，當時覺得這年輕人一定會有作為，去年補選果然不負眾望當選，問政表現也十分優異，大家都是有目共睹。

而郭國文除了感謝陳唐山再次輔選外，也回應對手陣營同時間舉辦的記者會。郭國文強調，選舉造謠抹黑是不好的選舉文化。整個選舉團隊都以服務、提出政績政見來爭取選民支持，鮮少指名道姓攻擊對手。而經查證，佳里區服務處執行長陳雅慧，在護國宮根本無指名道姓說誰買票賄選，反而是因先遭人惡意影射郭國文買票，才極力反對而已。

郭國文表示，先前國民黨台南黨部主委謝龍介在議會提到優待招募會員賄選案與郭國文有關、總執行長更連續說郭國文貪污水災的錢，針對不實指控已提出告訴，對手應先自我檢討，遏止抹黑歪風。

參拜完後，郭國文競選團隊公布蔡英文總統為郭國文錄製的推薦錄音，在前縣長以及蔡總統的現身與獻聲相挺加持下，盼禮拜六大家踴躍出來投票，台南第二選區支持3314，總統立委票投3號，政黨票投14號，讓英文國文雙科過關、民進黨國會過半！

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關鍵字：

蔡英文郭國文陳唐山立委

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