年節禮盒怎麼挑？顏色設計首挑喜氣「紅、金」　網再推：洋酒禮盒更顯大氣

▲新春禮盒總是以紅色設計最為應景，熱情甜美的格蘭傑「12年PX雪莉桶LASANTA」，正好為親朋好友帶來滿滿喜氣。



消費中心／綜合報導

最近走在路上是否發現「年節禮盒」相繼出籠？明年春節來得特別早，還沒過完2019年，金鼠年已在倒數中！各式禮盒大爆棚，雖然市面上有諸多糕餅、補品禮盒等選擇，但過年送禮往往送的是一份心意，除了要能顯出澎湃喜氣，更少不了蘊含吉祥寓意。要符合這些「讓收禮人看了心花開」的選禮守則，精打細算的網友齊聲推薦，大氣高貴的「進口洋酒禮盒」就是不出錯的選擇。

前不久才因為旗下3支經典酒款正好符合聖誕節代表色，而圈粉無數的格蘭傑單一麥芽威士忌「換桶窖藏陳釀系列」，才被網友大推送禮質感佳、酒香與滑順口感也格外迷人，馬上又被酒饕發現，其中的紅色「12年PX雪莉桶LASANTA」以及橘色「經典格蘭傑Original」，近日也接著推出印有「稀印圖騰」並附贈兩只具香氣集中設計威士忌酒杯的精美禮盒！對於本來就愛品酩威士忌的親友，創立170餘年、酒體維持一貫潔淨優雅口感的格蘭傑，不僅能瞬間擄獲他們的心口鼻，更能顯出自己的獨特好品味。送給正準備要跨進威士忌迷人世界的友人，美酒配上特別為品飲威士忌設計的酒杯，讓初心者一次享受完整微醺體驗，更顯窩心！再者，兩支酒款一支帶出紅色的新春喜氣，另一支橘色則代表吉祥如意，無論挑選哪一款，都能傳達送禮人貼心備至的滿滿祝福。

▲象徵大吉大利的金橘色調，給予收到「經典格蘭傑Original」的酒友，在新的一年有著吉祥如意的開端。

然而以格蘭傑做為贈禮，背後蘊藏的巧思與意涵不只如此。屹立在蘇格蘭高地的格蘭傑，擁有全蘇格蘭最高蒸餾器，當地人總愛以「長頸鹿」做趣味譬喻，獨特設計是為了在蒸餾過程中，讓最輕、最純的酒氣到達蒸餾器頂端、凝結成酒精，如此才能賦予格蘭傑酒體有別於他牌的獨特輕盈口感。獨家「長頸鹿」蒸餾器在酒友間早已不是秘密，因此只要拿出格蘭傑款待友人，「最純粹的美好」與「最高的心意」皆在酣暢淋漓間不言而喻。同樣的意涵也適合在新春時分，送給這一年來最想感謝、約好來年繼續相挺的好友知己。

▲格蘭傑蒸餾器總高達5公尺多，約是一頭成年長頸鹿的高度。長頸鹿在古代東方被認為是瑞獸麒麟，銅製蒸餾器宛如金澄澄的吉祥神獸，在新春時刻送禮，特別帶有吉祥寓意！



如果說「長頸鹿蒸餾器是成就格蘭傑酒體純淨口感的關鍵，那麼格蘭傑繁複的製桶技術以及換桶窖藏陳釀工藝，就是賦予酒體風味擁有漂亮層次的最大功臣。以喜氣充滿的紅色「12年PX雪莉桶LASANTA」來說，它所帶來的飽滿太妃糖、奶油、葡萄乾的氣息，就是一路從製桶、潤桶、陳年再換桶窖藏陳釀等繁瑣過程中，層層堆砌而成。首先將未處理過的橡木片和美國白橡木木片分別製成3個橡木桶，經過烘烤炙燒工法再分別注入Oloroso雪莉酒、美國波本威士忌、PX雪莉酒潤桶陳年，隨後淨空橡木桶，將本來在波本桶陳年10年的格蘭傑酒液，分別注入經Oloroso雪莉酒、PX雪莉酒潤桶後的橡木桶，換桶窖藏陳釀2年後，再以6：4的比例勾兌出格外滑順甜美、尾韻悠長的迷人風味。然而，這些以搜羅自全球優質橡木高級訂製的橡木桶，為了確保最佳風味，被規定最多只能使用兩次，乍聽可惜，卻是格蘭傑維持一貫品質的重要原因。

▲格蘭傑「12年PX雪莉桶LASANTA」經由高級訂製Oloroso和「雪莉之王」PX雪莉桶熟成的絕佳風味，讓酒饕愛戴的《威士忌聖經》曾給予93的高分評價。

甜美熱情的雪莉酒一向備受許多酒友喜歡，而另一款帶著吉利橘色的「經典格蘭傑Original」則適合追求平衡口感的酒友或是剛入門的新手。此款被認為是威士忌迷必喝的標準風味，特選初次與二次使用的美國波本桶進行熟成的酒液，以完美比例調和出風味多元完整的優雅口感，輕盈的酒體透出柳橙、香草、蜜桃氣息，格外清爽順口，《威士忌聖經》更連續長達14年給予94的高分表現。

經典風味在迎接新氣象的同時，不免還是要換上應景新裝，幫酒友們討個好吉利！於全新禮盒印上的「稀印圖騰」，是以格蘭傑酒廠的標誌，同時也是蘇格蘭原住民皮克特人所雕刻的卡德伯爾巨石（Cadboll Stone）為靈感設計，象徵格蘭傑維繫住製酒工藝的精細與傳承，亦能以獨創的精湛工藝，為多種酒款賦予更極致美好的風味表現。一如送禮人對收禮人的心意，舉杯共飲間就讓格蘭傑見證，來年繼續在單純美好的情誼中，細嚼相處間令人難忘的豐富層次。

禮盒建議售價

LASANTA禮盒建議售價 1,250元

ORIGINAL禮盒建議售價 820元

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