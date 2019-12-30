　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年節禮盒怎麼挑？顏色設計首挑喜氣「紅、金」　網再推：洋酒禮盒更顯大氣

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼威士忌,格蘭傑,雪莉桶,經典,新春,新年,禮盒,春節。（圖／格蘭傑提供）

▲新春禮盒總是以紅色設計最為應景，熱情甜美的格蘭傑「12年PX雪莉桶LASANTA」，正好為親朋好友帶來滿滿喜氣。

消費中心／綜合報導

最近走在路上是否發現「年節禮盒」相繼出籠？明年春節來得特別早，還沒過完2019年，金鼠年已在倒數中！各式禮盒大爆棚，雖然市面上有諸多糕餅、補品禮盒等選擇，但過年送禮往往送的是一份心意，除了要能顯出澎湃喜氣，更少不了蘊含吉祥寓意。要符合這些「讓收禮人看了心花開」的選禮守則，精打細算的網友齊聲推薦，大氣高貴的「進口洋酒禮盒」就是不出錯的選擇。

前不久才因為旗下3支經典酒款正好符合聖誕節代表色，而圈粉無數的格蘭傑單一麥芽威士忌「換桶窖藏陳釀系列」，才被網友大推送禮質感佳、酒香與滑順口感也格外迷人，馬上又被酒饕發現，其中的紅色「12年PX雪莉桶LASANTA」以及橘色「經典格蘭傑Original」，近日也接著推出印有「稀印圖騰」並附贈兩只具香氣集中設計威士忌酒杯的精美禮盒！對於本來就愛品酩威士忌的親友，創立170餘年、酒體維持一貫潔淨優雅口感的格蘭傑，不僅能瞬間擄獲他們的心口鼻，更能顯出自己的獨特好品味。送給正準備要跨進威士忌迷人世界的友人，美酒配上特別為品飲威士忌設計的酒杯，讓初心者一次享受完整微醺體驗，更顯窩心！再者，兩支酒款一支帶出紅色的新春喜氣，另一支橘色則代表吉祥如意，無論挑選哪一款，都能傳達送禮人貼心備至的滿滿祝福。

▲▼威士忌,格蘭傑,雪莉桶,經典,新春,新年,禮盒,春節。（圖／格蘭傑提供）

▲象徵大吉大利的金橘色調，給予收到「經典格蘭傑Original」的酒友，在新的一年有著吉祥如意的開端。

然而以格蘭傑做為贈禮，背後蘊藏的巧思與意涵不只如此。屹立在蘇格蘭高地的格蘭傑，擁有全蘇格蘭最高蒸餾器，當地人總愛以「長頸鹿」做趣味譬喻，獨特設計是為了在蒸餾過程中，讓最輕、最純的酒氣到達蒸餾器頂端、凝結成酒精，如此才能賦予格蘭傑酒體有別於他牌的獨特輕盈口感。獨家「長頸鹿」蒸餾器在酒友間早已不是秘密，因此只要拿出格蘭傑款待友人，「最純粹的美好」與「最高的心意」皆在酣暢淋漓間不言而喻。同樣的意涵也適合在新春時分，送給這一年來最想感謝、約好來年繼續相挺的好友知己。

▲▼威士忌,格蘭傑,雪莉桶,經典,新春,新年,禮盒,春節。（圖／格蘭傑提供）

▲格蘭傑蒸餾器總高達5公尺多，約是一頭成年長頸鹿的高度。長頸鹿在古代東方被認為是瑞獸麒麟，銅製蒸餾器宛如金澄澄的吉祥神獸，在新春時刻送禮，特別帶有吉祥寓意！

如果說「長頸鹿蒸餾器是成就格蘭傑酒體純淨口感的關鍵，那麼格蘭傑繁複的製桶技術以及換桶窖藏陳釀工藝，就是賦予酒體風味擁有漂亮層次的最大功臣。以喜氣充滿的紅色「12年PX雪莉桶LASANTA」來說，它所帶來的飽滿太妃糖、奶油、葡萄乾的氣息，就是一路從製桶、潤桶、陳年再換桶窖藏陳釀等繁瑣過程中，層層堆砌而成。首先將未處理過的橡木片和美國白橡木木片分別製成3個橡木桶，經過烘烤炙燒工法再分別注入Oloroso雪莉酒、美國波本威士忌、PX雪莉酒潤桶陳年，隨後淨空橡木桶，將本來在波本桶陳年10年的格蘭傑酒液，分別注入經Oloroso雪莉酒、PX雪莉酒潤桶後的橡木桶，換桶窖藏陳釀2年後，再以6：4的比例勾兌出格外滑順甜美、尾韻悠長的迷人風味。然而，這些以搜羅自全球優質橡木高級訂製的橡木桶，為了確保最佳風味，被規定最多只能使用兩次，乍聽可惜，卻是格蘭傑維持一貫品質的重要原因。

▲▼威士忌,格蘭傑,雪莉桶,經典,新春,新年,禮盒,春節。（圖／格蘭傑提供）

▲格蘭傑「12年PX雪莉桶LASANTA」經由高級訂製Oloroso和「雪莉之王」PX雪莉桶熟成的絕佳風味，讓酒饕愛戴的《威士忌聖經》曾給予93的高分評價。

甜美熱情的雪莉酒一向備受許多酒友喜歡，而另一款帶著吉利橘色的「經典格蘭傑Original」則適合追求平衡口感的酒友或是剛入門的新手。此款被認為是威士忌迷必喝的標準風味，特選初次與二次使用的美國波本桶進行熟成的酒液，以完美比例調和出風味多元完整的優雅口感，輕盈的酒體透出柳橙、香草、蜜桃氣息，格外清爽順口，《威士忌聖經》更連續長達14年給予94的高分表現。

經典風味在迎接新氣象的同時，不免還是要換上應景新裝，幫酒友們討個好吉利！於全新禮盒印上的「稀印圖騰」，是以格蘭傑酒廠的標誌，同時也是蘇格蘭原住民皮克特人所雕刻的卡德伯爾巨石（Cadboll Stone）為靈感設計，象徵格蘭傑維繫住製酒工藝的精細與傳承，亦能以獨創的精湛工藝，為多種酒款賦予更極致美好的風味表現。一如送禮人對收禮人的心意，舉杯共飲間就讓格蘭傑見證，來年繼續在單純美好的情誼中，細嚼相處間令人難忘的豐富層次。

▲▼威士忌,格蘭傑,雪莉桶,經典,新春,新年,禮盒,春節。（圖／格蘭傑提供）

禮盒建議售價
LASANTA禮盒建議售價 1,250元
ORIGINAL禮盒建議售價 820元

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒。

ET快訊
白賓士停沙鹿擋到別車！她接電話「我在南區」　醫護怒曝6小時後
「總統辯論會」韓國瑜亂開砲　事實查核中心列10點打臉
影／辯論漏網！蔡宋並肩向媒體致意　韓國瑜「轉頭就走」網全看傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

聖誕節聚會還兩手空空？格蘭傑單一麥芽威士忌「紅綠金三色」質感開賣

軒尼詩V.S.O.P化身「限量版時空膠囊」！絕美封存「干邑酒香」老饕潮人搶收藏

金格新春推6款「開運新春禮盒」狂吸財運！風水師加碼：吃完留著放東南方「做金庫」

《保護地球・缺你不可》黃信堯拍紀錄片幫觀眾「放慢腳步」　用鏡頭反思環境問題：人類發展得太快速

華航歡慶60歲生日！驚喜回饋價帶旅客直飛「美歐澳日韓」購票最高現折6060元

動動手指也能守護浪浪！上網連署＋下載APP　台新Richart與客戶讓浪浪吃飽飽

讓質感控從此回不去的紓壓精品　「溫煦燭光＋剔透音質」情境氛圍一次到位

揮別租屋人生！自備49萬定居南港生活圈　用租金許自己一間2+1美宅

KODIAQ的好「聰明的小孩」就懂！奶音賣車專業破表　大人業代跪求：別搶工作

造訪蘇格蘭酒廠一定要飛出國？麥卡倫把「原產區」搬進桃機　獨家珍稀酒款迷人開賣

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

3連嗆台大法律總統：馬英九軟！　韓國瑜裡外開砲...馬辦：其實很硬

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

【廣編】集保結算所30週年成績斐然　專注本業也關懷社會

小S女兒許曦文再度拍攝時尚大片，高級厭世臉穿上華麗黑白服裝好有氣勢

年節禮盒怎麼挑？顏色設計首挑喜氣「紅、金」　網再推：洋酒禮盒更顯大氣

跨年倒數！4大超商人力貨量全升級　信義區首賣烤香腸、「5門市」拆門備戰

台北世界新車大展賞車攻略！　AR麻豆搭真人秀ŠKODA新車

3個孩子都不是親生的！兒生病他捐血卻「血液不吻合」 急驗DNA才知被綠了

哈登、衛少掛免戰牌　球哥博爾27分10籃板8助攻宰火箭

8男宿舍集體「全脫直播」賺錢…只給男性表演！警揭：尺度超出想象

寒流發威帶走50命　孟加拉現4.5度低溫持續到2020年

46歲女星離婚後激瘦17kg！　絕不再談戀愛「單親育子觀念被推爆」

美元匯價創超過1年半新低　換新台幣5萬賺逾2400元

韓國瑜大造勢疑似爆粗口罵「Ｘ！」　王淺秋：可能是收到旁邊的聲音

三星Galaxy S11現身藍牙SIG認證網站　證實推出雙卡雙待！

選民有權知道候選人立場！吳怡農願與蔣萬安辯論：「他可以躲我但不能躲選民」

妹妹腹部被刺重傷　哥哥「連敲頭部」打死妹夫...法院改判無罪賠144萬

消費熱門新聞

顧屁屁神器爆買潮　驚傳網友破解

UNIQLO厚T新系列　潮玩穿搭時尚

2019十大熱門髮型關鍵字推薦

電動車夯！光陽靠它架構優化

人力貨量升級！4大超商備戰跨年夜

290坪全聯美式賣場中和新開幕

全台跨年唯一雙現場在台中

軒尼詩V.S.O.P化身「時空膠囊」！

小7鼠年集點加購迪士尼周邊萌翻

百顆小華堡免費送！漢堡王高雄店要開張了

沈玉琳狂推「把妹神器」金高58

AR麻豆秀新車！　ŠKODA全車系齊聚世界新車大展

格蘭傑酒款禮盒熱賣！附品酩杯送禮有面子

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

更多熱門

相關新聞

KIPLING首推嬌小硬殼行李箱賣萌

KIPLING首推嬌小硬殼行李箱賣萌

比利時國際時尚包品牌KIPLING看準年底旅遊趨勢，首次發表硬殼行李箱，也連帶推出農曆新年系列限定包款，就連經典小猴子也突然變紅色，超喜慶造型搭配一包多背法，CP值破表。

花蓮春節返鄉專車　1月7日開放訂票

花蓮春節返鄉專車　1月7日開放訂票

日本星巴克鼠年新品超Q

日本星巴克鼠年新品超Q

高鐵今凌晨起　釋出逾期未取車票

高鐵今凌晨起　釋出逾期未取車票

寵物年貨大街迎新春！好康報你知

寵物年貨大街迎新春！好康報你知

關鍵字：

威士忌格蘭傑雪莉桶經典新春新年禮盒春節

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面