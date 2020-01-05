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小英全國競總煮「麻辣米粉」凝聚熱度！海外青年現身交流　號召年輕人返鄉投票

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▲▼「辣英粉」催票！小英全國競總現煮麻辣米粉 號召返鄉投票。（圖／記者周宸亘攝）

▲2020蔡英文總統連任辦公室，今（5日）傳出陣陣米粉香！團隊預計一連五天在現場煮食超夯的「麻辣米粉」與民眾共享，希望凝聚支持者的力量，並號召年輕人「返鄉投票」！（圖／記者周宸亘攝，下同）

政治中心／綜合報導

距離總統大選剩不到一週時間，各陣營皆把握最後倒數，持續與選民對話、搏感情，催出一張張關鍵選票。2020蔡英文總統連任辦公室今（5日）也傳出陣陣米粉香，年輕志工們在現場煮起了超夯的募款美食小物「麻辣米粉」，預計從1/5（日）起到1/9（四），每天中午12點、下午3點、晚上6點，一連五天的整點時間，將在小英全國競選總部現場開鍋，提供暖呼呼的米粉，邀請支持群眾來到現場淺嚐、互動。現場除了長輩及年輕父母帶著小朋友同行，也有不少特別搭機回台的海外青年現身，號召年輕人一起返鄉投票！

蔡英文競總辦公室發言人廖泰翔表示，「麻辣米粉」辣英粉小物是以「麻辣口味」搭配諧音「麻～我回來辣！」，不僅希望年輕人藉著返鄉投票和家人團聚，大家也可以把這份募款美食與家人分享，「團圓、團結、凝聚的概念非常重要，也是我們一直以來的競選主軸。」果然，現場水煮開、放入米粉與醬料包，陣陣麻辣香氣飄出後，讓現場的支持民眾忍不住從總部各處聚集到在米粉鍋前，僅管數量有限、只能分食幾口，也讓人備感暖心。

▲▼「辣英粉」催票！小英全國競總現煮麻辣米粉 號召返鄉投票。（圖／記者周宸亘攝）

▲即日起到1/9（四），每天中午12點、下午3點、晚上6點，一連五天的整點時間，小英全國競選總部現場將提供暖呼呼的米粉，邀請民眾淺嚐。現場捐款100元也能帶回「麻辣米粉」一包，回家與親友分享。

現場除了長輩支持者，同時也可以看到不少年輕面孔穿梭其中。去年年底曾加入海外青年串連活動、在影片中號召海內外朋友一起回台灣投票的Elaine，此時此刻原本應該在美國華府工作，如今特別請假回台投票，也來到現場擔任志工、參與開鍋活動；她表示，面對這次的2020選舉，海外都是朋友揪朋友一起回台，希望藉此鼓動更多年輕人出來投票。

在東京工作多年的Wayne也是請假返台的海外青年之一，他說這甚至是他第一次回台灣投票，主要是因為「看到國民黨提出的不分區名單實在很驚人，比起過去的選舉，今年2020真的滿有危機感的，希望台派政黨票可以再衝高一點。」然而，在海外工作的年輕人想回台灣一趟，成本不低，即使Wayne與身邊友人都早早訂好機票，仍是有朋友湊不出機票錢，所幸後來有許多人主動伸出援手，「我們幫他補足了機票錢，送他回來投票！」Wayne笑說自己投完票的隔天就要飛回東京，即使辛苦但很值得。

▲▼「辣英粉」催票！小英全國競總現煮麻辣米粉 號召返鄉投票。（圖／記者周宸亘攝）

▲Elaine（左）與Wayne（右）各別從美國華府、東京返台投票，也在活動現場交流彼此對選舉、社會情勢的看法。

發言人廖泰翔頗為感動地說，去年從這麼多海外民眾自主拍影片開始，團隊們發現普遍民眾都認為，此次總統大選是很重要的一年。「從2019年初習近平的對台談話，到年底的香港反送中運動，以及國民黨與其總統候選人韓國瑜先生的各種行徑，讓很多年輕人認為，2020是決定台灣未來長遠走向的關鍵。」近幾週，陸續有海外青年風塵僕僕搭機回台投票，而在台灣各地工作的年輕人想回家更是容易，買張車票就能返鄉，以實際的選票為自己發聲。

▲▼「辣英粉」催票！小英全國競總現煮麻辣米粉 號召返鄉投票。（圖／記者周宸亘攝）

▲熱情民眾也搶著與發言人廖泰翔（中）合照。

▲▼「辣英粉」催票！小英全國競總現煮麻辣米粉 號召返鄉投票。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「辣英粉」催票！小英全國競總現煮麻辣米粉 號召返鄉投票。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「辣英粉」催票！小英全國競總現煮麻辣米粉 號召返鄉投票。（圖／記者周宸亘攝）

▲競選總部聚集來自不同年齡層的支持者，大家都用自己的方式以行動支持心目中的總統人選。

▲▼「辣英粉」催票！小英全國競總現煮麻辣米粉 號召返鄉投票。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「辣英粉」催票！小英全國競總現煮麻辣米粉 號召返鄉投票。（圖／記者周宸亘攝）

▲小英總統的3隻愛犬Bella、 Bunny以及Maru這幾天也到現場擔任「志工」，陪伴大小朋友！牠們懶散的時候就趴在地上，想玩的時候就搖著尾巴衝向志工討摸，超萌舉動融化在場所有人的心。

不論是海外或在地青年，發言人廖泰翔也邀請大家有機會能到競選總部走走，「總部現場我們做了許多規劃，像是在門口掃QRcode，Line的機制就可以直接幫忙做現場導覽，很適合年輕人自己來探索。」現場也有播著小英總統與年輕YouTuber合拍影片的大螢幕、備受小朋友歡迎的聲量牆，以及整合線上線下，即時將線上留言、照片投在現場的互動裝置。詢問度極高的募款小物「護台戰鬥組」、「三隻小豬紀念系列」，以及與在地青年店家、米粉廠、有機小農合作的募款美食米粉、辣椒醬，這裡都有、也是最後一波的收藏機會。

▲▼「辣英粉」催票！小英全國競總現煮麻辣米粉 號召返鄉投票。（圖／記者周宸亘攝）

▲「護台戰鬥服」共有帽子、T恤、護台腕3樣裝備。發言人廖泰翔介紹，「護台腕」即是取「護台灣」的諧音，設計原由是因小英總統過去手扭傷，需要戴著護腕出席活動，團隊索性就規劃、設計一個。由於總統現在也會戴著參加活動，因此也是目前詢問度滿高的募款小物之一。

從競選總部的設計到具代表性的募款小物、開鍋煮米粉等規劃，發言人廖泰翔表示，「希望在選戰倒數時刻，把熱度再次凝結起來，讓大家來這裡可以一起吃米粉、聊天，討論對未來的想法或是小英總統的政策。」期待這樣凝聚的力量，讓競選總部能在大選投票前，給支持群眾另一種「家的感覺」。

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