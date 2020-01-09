　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

英粉站出來！蔡英文、賴清德「分進合擊」凱道合體　選前之夜10大亮點一次看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔡英文10日晚間選前之夜將分別出席高雄及凱道兩場造勢大會。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文10日晚間選前之夜將分別出席高雄及凱道兩場造勢大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數2日，最終決戰的「選前之夜」即將在10日晚間登場。綠營方面，總統蔡英文將與搭檔賴清德採取「分進合擊」的方式出席選前之夜，最後在凱道大合體。蔡英文競選總部9日搶先公布凱道選前夜的十大亮點，號召英粉在最後關頭站出來挺小英。

根據蔡英文競選總部規劃，選前之夜分別有四場，台北在凱達格蘭大道、新北在板橋區公館街集民權路口、台中在洲際棒球場旁、高雄則在鳳山區競選總部廣場。蔡英文將分別出席高雄及台北場，賴清德則出席新北和台中場，兩人採取「分進合擊」方式，最後在凱道大合體。

蔡英文競選總部10日將在高雄、台中、新北、台北舉辦四場大型造勢晚會，其中又以在台北凱達格蘭大道「團結台灣 民主勝利」晚會場的規模最大。發言人廖泰翔9日公布選前之夜凱道場十大亮點，其中包含首度挑戰在戶外政治造勢晚會「搖滾區」；蔡英文團隊也將在安排社群互動橋段，串連線上線下無距離。要讓前來參加的支持者嗨到最高點，共同迎接勝選的到來。

十大亮點第一點為「高顏值立委主持」，凱道選前之夜將在晚上7點開始，共有三組主持人輪番主持，台北市立委候選人阮昭雄、吳思瑤、吳怡農也受邀主持，主打主持功力、顏值都是一等一，要藉此拉抬立委選情。亮點二為「20歲首投族讚聲」，在晚會高潮蔡英文致詞時，將邀請多位滿20歲的首投族共同上台，在年輕朋友的陪同下，發表演說，再催青年投票，也象徵「2020年台灣要贏」的總統連任、國會過半勝選決心。

第三個亮點是「海外青年呼籲投票」，將安排來自世界五大洲，在選前不遠千里，特地飛回台投票的返鄉青年們致詞，呼籲大家珍惜手中一票，踴躍去投票，讓世界看見台灣人民的選擇。亮點四為「戶外政治場首設搖滾區」，蔡英文競選團隊將挑戰在戶外政治造勢晚會首設「預約搖滾區」，先前優先開放給英眼部隊報名的六百個位置已秒殺額滿。這也是向來透過LIne傳遞訊息的英眼部隊成員們首度集結。

第五個亮點為「英眼部隊限定小物」搖滾區將有凱道限定的特製小物：螢光加油棒以及英眼部隊手搖旗，要透過直播提醒其他縣市的英眼部隊成員，1月11日投票完也要記得在開票時，在各投開票所進行報票計畫。亮點六則是「震撼大旗凱道登場」，首度設置的選前之夜搖滾區，也將安排特殊的互動橋段。競選團隊準備了15乘10公尺的特製大旗幟，會由英眼部隊負責展開，要在凱道上呈現最震撼的畫面。

第七個亮點則是「社群互動串連線上線下」向來重視社群經營的蔡英文團隊，也將在凱道邀請所有在現場與線上的支持者，透過小英官方Line@進行互動，讓所有線上與線下的辣台派們都能透過社群，團結串聯在一起。亮點八為「直播跨平台合作」，凱道選前之夜除了蔡英文總統、2020小英發言人臉書進行直播外，也將與LINE、YouTube、17直播等跨平台直播串連。不僅凱道場人數要爆滿，就連網路收看人數也要再創新高。

最後兩大亮點，第九是「台灣囡仔照片大募集」，先前在蔡英文總統臉書發起「台灣囡仔照片大募集」，也將在台北選前之夜時，將大家投稿的兒時照片或是自己小孩的照片製成動畫，讓所有台灣囡仔都有機會出現在舞台上。最後一大亮點則是「凱道場限定直播特效」，在全台大車掃臉書直播鏡頭中，觀看人數創新高時釋出不同特效，像是雲林限定的滷肉飯特效，或香菜梗都非常受到網友歡迎。凱道選前之夜直播，也特別準備精彩特效畫面，等著網友來解鎖。

綠營人士表示，這次選戰是關鍵的一戰，決定台灣的未來走向，雖然綠營選情看來樂觀，但年輕人是否站出來投票還是一大關鍵。過去長者的投票率一直都比青年投票率高上許多，年輕人絕對不能輕忽手中選票的重要性，「還沒看到最後結果，不能夠掉以輕心，尤其是這一場選舉真的是輸不起。」

ET快訊
房子租女兒！「媽3年沒進出」開門臉綠　1.8萬人爆雞皮：還有
韓國瑜凱道造勢人潮持續湧進！主辦單位下午4點宣布現場估10萬
LIVE／決戰48hrs！韓國瑜號召百萬庶民「夜襲」凱道　大
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

淘寶台灣年貨節

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

逆襲抹黑！李翁月娥2孫跪喊「人要有良心」　余天無奈嘆：選舉不用選到這樣

快訊／中年女韓粉凱道暈倒　4名壯漢合力扛上救護車緊急送醫

首次合體郝龍斌催票　林金結預估：拿下關鍵土三選區，新北就能贏

彰化張瀚天拼選票　神明面前發誓：絕不用奧步、清白參選

快訊／韓國瑜凱道造勢人潮持續湧進！　下午4點主辦單位稱現場估10萬人

快訊／遭爆涉入王立強共諜案　邱義仁聲明：無稽之談！保留法律追訴權

選戰倒數2天！吳琪銘勸青年為自己作主　李縉穎盼新思維「推倒藍綠高牆」

LIVE／決戰48hrs！韓國瑜號召百萬庶民「夜襲」凱道　國民黨大老＋14縣市長全到齊

林佳龍鄭文燦黃偉哲合體台中　力挺陳柏惟洪慈庸莊競程

陳水扁嗆過河拆橋　柯文哲：拆他什麼橋？我對他還不錯

中職／兄弟砸錢升級洋投　4洋投年薪超過4000萬台幣

楊乃文首登《紅白》　自帶樂手「新歌＋經典組曲」嗨唱

快訊／王心凌13歲愛犬布魯托病逝　心碎送別「曾經擁有你是最幸福的事」　

「慢」不等於「安全」！英國研究：龜速車容易出車禍

他往窗外一看嚇壞！　4歲女童搖搖晃晃「沿著5樓外牆」來回走

SIE總裁坦言PS5最大爆點還沒公開　未來將提高玩家換機誘因

快訊／俄羅斯東部規模6.3地震　目前無傷亡傳出

JHBL／神岡張晉榮致勝上籃　牽動B組8強席次

蛋餅酥脆、豆漿濃郁！桃園早午餐　肉燥炒麵+荷包蛋+貢丸超滿足

中職／中信兄弟率先開季4洋投到位　農曆年後來台

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

政治熱門新聞

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　他：真相令人噴淚

凱道至景福門前已擠滿！中正一分局佈600警力

陳揮文：韓粉不要焦慮等投票

呂秋遠勸心死男：吳斯懷會當國防部長

湖南記者燒大陸護照　喊我是台灣人

蔡正元：邱義仁要王立強誣陷向心

生命勇士1分半自白：林北癌症末期都要投票

蔡正元、王立強視訊對話曝光！

柯文哲：民進黨罷韓不會出全力

蘇貞昌拍板！今年起春節每年「從小年夜開始放」

李佳芬最吸引人之處？　韓國瑜害羞結巴放閃了

若蔡英文連任　他預言這三種人超開心

更多熱門

相關新聞

學運世代挺陳柏惟、洪慈庸、莊競程

學運世代挺陳柏惟、洪慈庸、莊競程

學運世代出身的交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲3人9日合體，力挺台中市3個年輕世代的立委候選人莊競程、陳柏惟、洪慈庸，林佳龍呼籲大家彼此拉票、回家投票，3個候選人也高喊「台灣第一線、保台最前線」、「三席全上、台中紅不讓」，並期盼蔡英文總統順利連任，國會過半，台中贏，台灣一定贏。

王婉諭憶女兒小燈泡淚灑記者會

王婉諭憶女兒小燈泡淚灑記者會

總統立委選舉　新北提醒工資算法

總統立委選舉　新北提醒工資算法

嘉縣海區傳賄選立委一票一千

嘉縣海區傳賄選立委一票一千

選前之夜同台？郭：聽柯還是內部的？

選前之夜同台？郭：聽柯還是內部的？

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文賴清德蔡英文高嘉瑜蔡賴配選前之夜凱道

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

小賈斯汀認了「罹患不治之症」！

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面