英粉站出來！蔡英文、賴清德「分進合擊」凱道合體　選前之夜10大亮點一次看





▲蔡英文10日晚間選前之夜將分別出席高雄及凱道兩場造勢大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數2日，最終決戰的「選前之夜」即將在10日晚間登場。綠營方面，總統蔡英文將與搭檔賴清德採取「分進合擊」的方式出席選前之夜，最後在凱道大合體。蔡英文競選總部9日搶先公布凱道選前夜的十大亮點，號召英粉在最後關頭站出來挺小英。

根據蔡英文競選總部規劃，選前之夜分別有四場，台北在凱達格蘭大道、新北在板橋區公館街集民權路口、台中在洲際棒球場旁、高雄則在鳳山區競選總部廣場。蔡英文將分別出席高雄及台北場，賴清德則出席新北和台中場，兩人採取「分進合擊」方式，最後在凱道大合體。

蔡英文競選總部10日將在高雄、台中、新北、台北舉辦四場大型造勢晚會，其中又以在台北凱達格蘭大道「團結台灣 民主勝利」晚會場的規模最大。發言人廖泰翔9日公布選前之夜凱道場十大亮點，其中包含首度挑戰在戶外政治造勢晚會「搖滾區」；蔡英文團隊也將在安排社群互動橋段，串連線上線下無距離。要讓前來參加的支持者嗨到最高點，共同迎接勝選的到來。

十大亮點第一點為「高顏值立委主持」，凱道選前之夜將在晚上7點開始，共有三組主持人輪番主持，台北市立委候選人阮昭雄、吳思瑤、吳怡農也受邀主持，主打主持功力、顏值都是一等一，要藉此拉抬立委選情。亮點二為「20歲首投族讚聲」，在晚會高潮蔡英文致詞時，將邀請多位滿20歲的首投族共同上台，在年輕朋友的陪同下，發表演說，再催青年投票，也象徵「2020年台灣要贏」的總統連任、國會過半勝選決心。

第三個亮點是「海外青年呼籲投票」，將安排來自世界五大洲，在選前不遠千里，特地飛回台投票的返鄉青年們致詞，呼籲大家珍惜手中一票，踴躍去投票，讓世界看見台灣人民的選擇。亮點四為「戶外政治場首設搖滾區」，蔡英文競選團隊將挑戰在戶外政治造勢晚會首設「預約搖滾區」，先前優先開放給英眼部隊報名的六百個位置已秒殺額滿。這也是向來透過LIne傳遞訊息的英眼部隊成員們首度集結。

第五個亮點為「英眼部隊限定小物」搖滾區將有凱道限定的特製小物：螢光加油棒以及英眼部隊手搖旗，要透過直播提醒其他縣市的英眼部隊成員，1月11日投票完也要記得在開票時，在各投開票所進行報票計畫。亮點六則是「震撼大旗凱道登場」，首度設置的選前之夜搖滾區，也將安排特殊的互動橋段。競選團隊準備了15乘10公尺的特製大旗幟，會由英眼部隊負責展開，要在凱道上呈現最震撼的畫面。

第七個亮點則是「社群互動串連線上線下」向來重視社群經營的蔡英文團隊，也將在凱道邀請所有在現場與線上的支持者，透過小英官方Line@進行互動，讓所有線上與線下的辣台派們都能透過社群，團結串聯在一起。亮點八為「直播跨平台合作」，凱道選前之夜除了蔡英文總統、2020小英發言人臉書進行直播外，也將與LINE、YouTube、17直播等跨平台直播串連。不僅凱道場人數要爆滿，就連網路收看人數也要再創新高。

最後兩大亮點，第九是「台灣囡仔照片大募集」，先前在蔡英文總統臉書發起「台灣囡仔照片大募集」，也將在台北選前之夜時，將大家投稿的兒時照片或是自己小孩的照片製成動畫，讓所有台灣囡仔都有機會出現在舞台上。最後一大亮點則是「凱道場限定直播特效」，在全台大車掃臉書直播鏡頭中，觀看人數創新高時釋出不同特效，像是雲林限定的滷肉飯特效，或香菜梗都非常受到網友歡迎。凱道選前之夜直播，也特別準備精彩特效畫面，等著網友來解鎖。

綠營人士表示，這次選戰是關鍵的一戰，決定台灣的未來走向，雖然綠營選情看來樂觀，但年輕人是否站出來投票還是一大關鍵。過去長者的投票率一直都比青年投票率高上許多，年輕人絕對不能輕忽手中選票的重要性，「還沒看到最後結果，不能夠掉以輕心，尤其是這一場選舉真的是輸不起。」