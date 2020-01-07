30秒短片藏3條故事線「內有洋蔥！」　網友急敲碗：哪裡有完整版？

▲有你，就沒有偏鄉。（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

▲近來有支30秒電視廣告引起網友熱議，大家討論雖然地理位置阻隔與家人的距離，但「心的距離」才是關係遠近的關鍵！（圖／翻攝自YouTube「富邦人壽FUBON LIFE」影片，若遭刪除請見諒，下同）

消費中心／綜合報導

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常聽國外遊客與親友讚賞「台灣最美麗的風景是人」，尤其在資源、人口稀少的偏遠鄉鎮，更有許多不為人知的動人故事。最近就有支電視廣告，走訪新北三芝、宜蘭狀圍與頭城等非都會地區取景拍攝，在短短30秒內鋪陳3條故事線，透過精準鏡頭與畫面構圖帶出距離偏僻、人口外移等問題，但最被網友熱議的還有聲音溫暖堅定的旁白帶出的「偏鄉」不同定義，不少網友表示，「不得不說，看完真的心一驚……」、「我們對『偏鄉』的想像真的太刻板了」，更有已經看過完整版廣告的人透露，「大家小心，這廣告有洋蔥！」激起廣大網友敲碗跪求觀看網址，如今在YouTube上已累積超過143萬觀看人數。

過去人們認知的偏鄉，多是以地理位置為衡量，像是遠離都會區、交通不方便，或是用人口密度低、資源不足等面向做區分，這則廣告來自富邦人壽，以品牌的高度想陪伴大家探討的是從「心理」形成的「偏鄉距離」！

只見完整版廣告的旁白在畫面帶到籃球架倒下的運動場時，娓娓道出這是「不再被關心的地點」；年輕人回到老家，面對坐在沙發的父親不知該說什麼，旁白也說這是「累積許多誤解的地方」。不演出來龍去脈但留下超多想像空間的廣告設計，不僅讓人印象深刻，也讓網友不自覺投射自己的親身經歷，「好不容易回到家，許多想法卻無法跟爸媽溝通，就算距離很近，心也是很遠啊！」好在3條故事線最後都在年輕人選擇主動邁出第一步後，有了振奮人心的改變。

▲籃球架重新被返鄉的年輕人立起，馬上吸引村裡的小朋友揪團打球，本來荒涼的籃球場再次成為孩子們運動的天堂。

▲完整版的廣告最後，年輕人在路上牽起爸爸的手，爸爸漠然的表情讓網友大驚疑似是失智症狀，直呼「這是最大洋蔥！」

一看難忘的廣告不免讓人好奇導演是誰，眼明手快的網友馬上搜尋到這是新銳導演尹國賢的作品，他過去操刀世大運、全大運形象片，在社群上都引起廣大的討論與共鳴，更令人留下深刻印象。2018年在富邦人壽邀請下，執導形象廣告首部曲《在你的主場發熱發光》，讓在異鄉打拚的遊子看了也好想回家，而這支再次感動人心、觀看次數迅速攀升的廣告原來就是二部曲，以《有你就沒有偏鄉》闡述站上主場後的行動與改變，只要願意投入關心、付諸實踐，停滯不動的關係與環境都能有正向的改變。

▲只要願意投入關心、付諸行動，從「心的視界」來看，就沒有所謂的偏鄉。



廣告作品總是引起話題、惹哭網友的導演尹國賢也感性地表示，在首部曲與二部曲不斷出現的「家」，就是我們每個人一生旅程中的起點與終點，「首部曲描寫的是這趟旅程的起心動念，今年《有你就沒有偏鄉》強調旅程中每段關係的重視，也重新定義了偏鄉，更希望能藉此提醒我們如何學習放下立場、從不同的角度去看待所有的人、事、物，在這個社會中找出更多的溫度與關懷。」

多年來致力於縮短城鄉差距、持續推動青年返鄉計畫的富邦人壽，不僅一圓許多年輕人回家努力的夢想，同時也將散布各地的業務單位，打造成更有溫度的「友善好鄰居」。儘管無法改變城鎮的地理位置，但只要有熱血青年的暖心接觸，以及更多元且全面的保險資源，就能帶給全民最需要的關懷與服務，消弭現實中城鄉差距，也讓人與人的心更緊密靠近。