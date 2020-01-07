　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30秒短片藏3條故事線「內有洋蔥！」　網友急敲碗：哪裡有完整版？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲有你，就沒有偏鄉。（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

▲▼富邦人壽,青年,返鄉,尹國賢,偏鄉。（圖／翻攝自富邦人壽影片）

▲近來有支30秒電視廣告引起網友熱議，大家討論雖然地理位置阻隔與家人的距離，但「心的距離」才是關係遠近的關鍵！（圖／翻攝自YouTube「富邦人壽FUBON LIFE」影片，若遭刪除請見諒，下同）

消費中心／綜合報導

請繼續往下閱讀...

常聽國外遊客與親友讚賞「台灣最美麗的風景是人」，尤其在資源、人口稀少的偏遠鄉鎮，更有許多不為人知的動人故事。最近就有支電視廣告，走訪新北三芝、宜蘭狀圍與頭城等非都會地區取景拍攝，在短短30秒內鋪陳3條故事線，透過精準鏡頭與畫面構圖帶出距離偏僻、人口外移等問題，但最被網友熱議的還有聲音溫暖堅定的旁白帶出的「偏鄉」不同定義，不少網友表示，「不得不說，看完真的心一驚……」、「我們對『偏鄉』的想像真的太刻板了」，更有已經看過完整版廣告的人透露，「大家小心，這廣告有洋蔥！」激起廣大網友敲碗跪求觀看網址，如今在YouTube上已累積超過143萬觀看人數。

過去人們認知的偏鄉，多是以地理位置為衡量，像是遠離都會區、交通不方便，或是用人口密度低、資源不足等面向做區分，這則廣告來自富邦人壽，以品牌的高度想陪伴大家探討的是從「心理」形成的「偏鄉距離」！

只見完整版廣告的旁白在畫面帶到籃球架倒下的運動場時，娓娓道出這是「不再被關心的地點」；年輕人回到老家，面對坐在沙發的父親不知該說什麼，旁白也說這是「累積許多誤解的地方」。不演出來龍去脈但留下超多想像空間的廣告設計，不僅讓人印象深刻，也讓網友不自覺投射自己的親身經歷，「好不容易回到家，許多想法卻無法跟爸媽溝通，就算距離很近，心也是很遠啊！」好在3條故事線最後都在年輕人選擇主動邁出第一步後，有了振奮人心的改變。

▲▼富邦人壽,青年,返鄉,尹國賢,偏鄉。（圖／翻攝自富邦人壽影片）

▲▼富邦人壽,青年,返鄉,尹國賢,偏鄉。（圖／翻攝自富邦人壽影片）

▲籃球架重新被返鄉的年輕人立起，馬上吸引村裡的小朋友揪團打球，本來荒涼的籃球場再次成為孩子們運動的天堂。

▲▼富邦人壽,青年,返鄉,尹國賢,偏鄉。（圖／翻攝自富邦人壽影片）

▲完整版的廣告最後，年輕人在路上牽起爸爸的手，爸爸漠然的表情讓網友大驚疑似是失智症狀，直呼「這是最大洋蔥！」

一看難忘的廣告不免讓人好奇導演是誰，眼明手快的網友馬上搜尋到這是新銳導演尹國賢的作品，他過去操刀世大運、全大運形象片，在社群上都引起廣大的討論與共鳴，更令人留下深刻印象。2018年在富邦人壽邀請下，執導形象廣告首部曲《在你的主場發熱發光》，讓在異鄉打拚的遊子看了也好想回家，而這支再次感動人心、觀看次數迅速攀升的廣告原來就是二部曲，以《有你就沒有偏鄉》闡述站上主場後的行動與改變，只要願意投入關心、付諸實踐，停滯不動的關係與環境都能有正向的改變。

▲▼富邦人壽,青年,返鄉,尹國賢,偏鄉。（圖／翻攝自富邦人壽影片）

▲只要願意投入關心、付諸行動，從「心的視界」來看，就沒有所謂的偏鄉。

廣告作品總是引起話題、惹哭網友的導演尹國賢也感性地表示，在首部曲與二部曲不斷出現的「家」，就是我們每個人一生旅程中的起點與終點，「首部曲描寫的是這趟旅程的起心動念，今年《有你就沒有偏鄉》強調旅程中每段關係的重視，也重新定義了偏鄉，更希望能藉此提醒我們如何學習放下立場、從不同的角度去看待所有的人、事、物，在這個社會中找出更多的溫度與關懷。」

多年來致力於縮短城鄉差距、持續推動青年返鄉計畫的富邦人壽，不僅一圓許多年輕人回家努力的夢想，同時也將散布各地的業務單位，打造成更有溫度的「友善好鄰居」。儘管無法改變城鎮的地理位置，但只要有熱血青年的暖心接觸，以及更多元且全面的保險資源，就能帶給全民最需要的關懷與服務，消弭現實中城鄉差距，也讓人與人的心更緊密靠近。

ET快訊
10大正妹立委候選人出爐！黃瀞瑩只排第二…蔡阿嘎曝關鍵落差
商務艙乘客「全程腳踩螢幕」！女星被拍照公審道歉了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

返鄉的我還能「發熱發光」嗎？世大運導演最新廣告惹哭網友：一起回家！

在外打拚的你離家幾公里？跟著富邦人壽線上返鄉、縮短「心距離」！

《保護地球・缺你不可》黃信堯拍紀錄片幫觀眾「放慢腳步」　用鏡頭反思環境問題：人類發展得太快速

年節禮盒怎麼挑？顏色設計首挑喜氣「紅、金」　網再推：洋酒禮盒更顯大氣

軒尼詩V.S.O.P化身「限量版時空膠囊」！絕美封存「干邑酒香」老饕潮人搶收藏

動動手指也能守護浪浪！上網連署＋下載APP　台新Richart與客戶讓浪浪吃飽飽

金格新春推6款「開運新春禮盒」狂吸財運！風水師加碼：吃完留著放東南方「做金庫」

KODIAQ的好「聰明的小孩」就懂！奶音賣車專業破表　大人業代跪求：別搶工作

揮別租屋人生！自備49萬定居南港生活圈　用租金許自己一間2+1美宅

讓質感控從此回不去的紓壓精品　「溫煦燭光＋剔透音質」情境氛圍一次到位

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」　麥當勞買一送一！連續16天吃起來

過年親戚回來「做外送不怕被說丟臉撿角嗎」　網：聽到6位數薪水就閉嘴

機車汰舊換新再加碼！北市最高補助1.8萬　中低收入戶再加1萬

30秒短片藏3條故事線「內有洋蔥！」　網友急敲碗：哪裡有完整版？

塑膠袋要收費…他不知覺戒塑「買東西都放椅背」！網有感：會備購物袋

狂call拉保險！她屢次拒絕...業務不死心「詛咒肚裡孩」勸買　網怒開噴

宿舍睡覺一直聽到「喘息聲」　女大生翻身：我後悔了…收驚香全熄斷兩半

變態鄰居亂丟套套！他見「子孫遺留」傻眼…網笑：誰讓孩子流落街頭

補貼換客運凍漲！交通部擬「整合國道、公路客運」　林佳龍：非選前考量

巨型多啦A夢現身台中草悟廣場！香港最夯玩具設計「美光站 X Lam toys」快閃來台

遠航停飛是事實！發不出薪資又再次跳票　林佳龍：廢證案已送交通部

郭柯選前之夜同台？蔡壁如：有安排讓他們兩位老闆通個電話

站台楊瓊瓔造勢晚會！　資深藝人鳥來嬤、連明月「失控噴一連串髒話」

沒考照！屁孩「北宜狂飆」過彎跨對向撞飛2騎士　倖存者嚇壞：還在抖

比整型更狂！20歲鄉下少女住進東京豪宅　50天後外貌變化超驚人

超商生鮮添新兵！統一超攜手安永搶攻春節低溫備餐三大商機

國民一年400萬美元簽下泰晤士　與坎崔克成一壘左右護法

過年親戚回來「做外送不怕被說丟臉撿角嗎」　網：聽到6位數薪水就閉嘴

台61線警示車遭撞翻！賓士男恍神高速追撞　車體凹爛險斷腿

高燒3天「呼吸急促、精神差」！5歲女童確診患「急性腦壞死」...連爸媽都忘了

經典「石拱門」斷裂！規模5.8強震清晨襲波多黎各　多處房屋倒塌

生活熱門新聞

要起風大降溫了！　兩波冷空氣接力「最凍11度時間」曝

命理師掛保證這「5生肖」中獎率爆棚

館長飲料店快開了！超好記店名惹笑萬人

2020最閃！「4生肖」愛情榜單衝第一

不要傻傻錯過！　看懂12星座「心動暗號」

全家199福袋開箱！　網抽到「800元贈品」嗨炸

宿舍一直聽到喘息聲　女大生翻身嚇壞去收驚：香斷兩半

男友嘴破「我擦個藥」她眼尖阻止悲劇

學生時期哪科最沒用　網秒喊：這浪費時間

肥美龍蝦「完美脫殼計」4步驟搞定

北大新宿舍票選　「是在哈樓」奪冠

過年不欠錢！農曆新年「8大禁忌」

周星馳合體吳孟達？　韓國瑜分身客串「相似度100%」

娃娃機夾「護手霜禮盒」打開震驚

更多熱門

相關新聞

年關將近資金緊！富邦20億滿期金提前給付

年關將近資金緊！富邦20億滿期金提前給付

農曆春節假期即將到來，各家公司陸續發放年終獎金，為了讓資金能夠有效運用，並讓生活安心有保障，富邦人壽建議，民眾可藉著為自己創造更多現金流，補足年終缺口，同時趁新年度做保單健檢，掌握「三正確」原則讓生活更放心。

台鐵春節再加開8班列車　1/7開搶

台鐵春節再加開8班列車　1/7開搶

滯留小島39年可望年前返鄉

滯留小島39年可望年前返鄉

台鐵春節搶票！10分鐘賣22.4萬張

台鐵春節搶票！10分鐘賣22.4萬張

法國藝術家到偏鄉部落

法國藝術家到偏鄉部落

關鍵字：

富邦人壽青年返鄉尹國賢偏鄉

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

韓國瑜曝「民進黨貪污證據已有人證」　主持人傻眼

10男女夜衝武嶺放煙火！警方找到人了

子瑜暴瘦！一舉手「肋骨根根現形」

要起風大降溫了！　兩波冷空氣接力「最凍11度時間」曝

藍綠嘉義造勢　相隔5km現場照比一比

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面