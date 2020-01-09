黃國昌表態了！　「今年的總統選舉當然投蔡英文」

▲黃國昌。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

距離2020總統與立委選舉剩下2天，時代力量立委黃國昌9日終於表態，「今年的總統選舉，當然投蔡英文總統」，對於蔡英文內政上的表現，他坦言有覺得還不夠好的地方，這也是他這幾年來在國會監督的重點，這次選舉他真正關心的是，繼續連任的蔡政府要把這個國家帶到什麼地方去。

黃國昌在臉書釋出一段影片，他在片中提到，蔡英文總統在領導上面，不管是在外交上還是國防上，「她的表現，我是給予很高的評價的」；至於蔡英文內政上的表現，有很多是他覺得做的還不夠好的地方，這也是過去這幾年，他在國會裡監督的重點。

黃國昌提到，一個國會議員對於執政黨進行監督，這不僅僅是天經地義，也是在憲政秩序下面選民要求必須扮演的角色、做的事情，一個國家可以再進步，這個國家可以再改進的地方太多了，只有有能力監督的在野黨，才能夠鞭策執政黨。

黃國昌認為，政府不要亂搞，如果亂搞，有人要負責，把一個原則確立了清楚以後，才能夠確保拿到行政權的團隊在正確的軌道上面前進。

黃國昌強調，2020對他來講，他真正關心的事情是，在1/11投完以後，繼續連任的蔡英文政府要把這個國家帶到什麼方向去，帶到什麼方向去，年輕人現在所面對的低薪資、高房價，大家所引頸期盼的司法改革、金融改革，接下來她會用什麼具體的步驟來實踐、來解決。