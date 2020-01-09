青年投票率不到6成！林飛帆喊話118萬首投族：小英後盾差你一票





▲林飛帆喊話青年出來投票。（圖／民進黨提供）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數2日，民進黨副秘書長林飛帆及青年議員9日召開記者會，呼籲年輕人一定要出來投票，強調民主國會過半的重要性，「民主國會就缺年輕人這一票，請大家集中政黨票，投給14號民主進步黨，做小英最堅強的後盾」。

民進黨9日召開「3.14是圓周率 守護民主需要投票率」記者會，副秘書長林飛帆、不分區立委候選人洪申翰、青年部主任吳濬彥、青年世代議員戴瑋姍、鍾佩玲、張之豪、王閔生，集體向社會大眾呼籲，民主國會過半的重要性。記者會也邀請二位首投總統票的青年代表及插畫家魔魔嘎嘎分享分享青年投票意義。

林飛帆表示，自己收到許多香港朋友的鼓勵影片，港星杜汶澤一早傳來一支影片，內容提到民主、自由對台灣人來說，就像生來就擁有空氣一樣的基本權利，但對香港人及他們的下一代來說，卻是血流披面都遙不可及，杜汶澤在影片最後也呼籲，請台灣的朋友，不要放棄手中的一票。香港眾志的黃之鋒、香港立法會議員朱凱廸等人，也紛紛拍了鼓勵台灣人影片。

林飛帆表示，從2018年選舉中，可以發現年輕世代在投票意願、投票率上，有蠻大程度的下滑。在上一次大選中，20歲到29歲的青年投票率不到六成。民進黨不敢樂觀，依循2018年的選舉資料，60歲以上的投票率遠遠高過20歲到29九歲，甚至高過於30歲到39歲的族群。

林飛帆提到，台灣社會在這場大選要決定的，是選擇一條依附中國大陸的道路，還是選擇一條壯大台灣的道路。是要繼續走向過去馬英九執政8年，面對中國大陸，選擇庇蔭下，去換取短暫的經濟利益或空間；還是要選擇在中國大陸打壓下不屈服，讓自己的經濟、社會體制，到國家體制，能更加壯大。

林飛帆說，相信大家在1月11日，會做出關鍵的決定，「我們要成為什麼樣的台灣人，選擇什麼樣的台灣，這也是攸關年輕世代的決定。」他呼籲118萬的首投族，不要放棄手中這張選票。

針對三張選票的意義，林飛帆提到，第一張總統票，將要決定未來台灣的國家方向，是要改革延續，還是走回親中的老路。第二張區域立委票，則要讓大家選擇，能夠在那個選區中，最能夠代表你的意見。他也說，民進黨提名許多優秀的候選人，也有許多優秀的年輕世代，在民進黨艱困時，加入民進黨，投入這次選戰，這些候選人值得年輕世代託付。

林飛帆強調，政黨票攸關未來國會的運作，國會能不能夠成為蔡英文總統的後盾，能不能夠成為改革、進步的後盾。民進黨不分區名單，有社福、長照、性別、環境、能源轉型、教育文化等專業人士，也有媒體、醫師等不同職業類別的代表，呈現出多元價值。他最後也強調，請讓未來的新國會，可以成為民主多數的國會，成為改革轉型的後盾，蔡英文總統施政順利的重要關鍵，而不是在施政過程中，杯葛、掣肘的國會。