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軒尼詩V.S.O.P化身「限量版時空膠囊」！絕美封存「干邑酒香」老饕潮人搶收藏

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▲▼軒尼詩,干邑,白蘭地,V.S.O.P,時空膠囊,送禮,限量,春節。（圖／軒尼詩提供）

▲簡約的摩登圓柱外型與搶眼的金色亮漆璀璨瓶身，全新「軒尼詩V.S.O.P時空膠囊限量版」吸引一票酒友以及熱愛收藏當代藝術的潮流人士。（圖／軒尼詩提供，下同）

消費中心／綜合報導

一年又要過去，面對嶄新的2020年與農曆春節，不免要為自己和摯友送上暖心又具代表性的開始！細數身邊老友，有他們參與的人生風景串聯成迷人時光，讓人真想收進時空膠囊，在每年的相聚時刻，和他們反覆回味。

此次，軒尼詩V.S.O.P特別邀請來自倫敦的國際知名藝術家團隊United Visual Artists（UVA），攜手打造2020年度限量版，極具當代風格的俐落外盒設計，將同樣換了嶄新瓶裝的經典美酒細緻裝盒、予以珍藏。

據聞，UVA的創辦人之一Matthew Clark與合夥人Maximo Recio，在聽過調釀酒大師Renaud Fillioux de Gironde解釋釀造干邑過程後，都為這一連串繁複的工藝心生折服、直呼驚豔！更深刻地意識到「時光的探索」與「軒尼詩的精緻釀造工藝」緊密難解的關係，這個體會也成為他們設計「2020年度限量版」時極具重要的依歸。向來擅長以精確光影表現傳達作品內在世界的UVA藝術家團隊，將2020年度限量禮盒打造成宛如時空膠囊的金色玻璃瓶身和外盒設計，每每經過光線折射、俐落呈現的金屬線條紋理，象徵團隊從干邑悠長的調和工藝中，試圖捕捉、再現成就絕美佳釀的「光與時間」。

軒尼詩 。（圖／軒尼詩提供）

▲United Visual Artists此次為軒尼詩V.S.O.P傾全力打造的「時空膠囊」的設計，要幫酒友將干邑白蘭地的甘醇口感與人生最美時光，都封存於此。

然而，想更深層地體會UVA藝術團隊設計背後的深意，就一定得細細品酩，真正領略成就軒尼詩V.S.O.P的「繁複調和技藝」和「絕釀基底」。其實不用遍嚐美酒，即便是干邑初心者，光是聽聞調和出軒尼詩V.S.O.P的「生命之水（eaux-de-vie）」，就能一秒心領神會它穿過時間縫隙淬鍊而生的馥郁芬芳。成就軒尼詩V.S.O.P的「生命之水」，是先以法國干邑區的上等白葡萄為原料、釀製成原酒，經蒸餾後於法國橡木桶中陳釀。每一滴香醇瓊液揉和了果香、花香與橡木陳香，在時間的推波助瀾下，複雜的風味逐漸臻於成熟圓潤，最終成為一桶桶凝結當下的美好時光。

最後，由軒尼詩調酒大師挑惕又謹慎地選擇60多種來自各年份的「生命之水」，一次次將它們精細調和至最平衡和諧的狀態。從釀製、蒸餾、陳釀再經過調酒大師的絕佳技藝，歷經層層時間堆疊，陳色剔透的琥珀酒液透著新鮮香草、肉桂和烘烤香調的均衡芬芳，同時收攏所有香氣並交融成圓潤滑順的口感。入口瞬間，透出葡萄漿果香，再逐漸帶出丁香、肉桂的清香淡雅，口感香醇，留在嘴裡與喉間的焦糖尾韻，綿延得漂亮且優雅。難怪軒尼詩V.S.O.P總在老饕的酒櫃裡佔有一席之位。

經由藝術家團隊重新賦予外觀設計的「軒尼詩V.S.O.P時空膠囊限量版」，璀璨亮漆帶出的沉穩大氣，完美帶出軒尼詩V.S.O.P的經典地位，盒身與瓶身的時空膠囊嵌合設計，正如軒尼詩V.S.O.P之於酒友的獨特意義，也代表對老友獨一無二、緊緊相嵌的心意！質感多層次旋蓋盒裝設計，在取酒時折射出絢麗的紅金光澤，同時象徵好運祝福與討喜的財富寓意，不只引起品牌愛好者競相詢問收藏，更讓不少人將它視為新春年節送禮首選。

軒尼詩 。（圖／軒尼詩提供）

▲每每推出禮盒就讓酒饕想收藏的軒尼詩V.S.O.P，這次打造「時空膠囊限量版」，紅盒金瓶的搭配不僅格外搶眼，在親年春節贈予摯友夥伴，也代表著大紅大紫、金貴雋永的應景氛圍。

過年送禮，第一個想到的總是對自己而言最重要的人，無法言喻的深刻情誼，若不想再以多餘繁文贅述、只求傳達最純實心意，不如就以最具代表性酒款、設計背後也別有故事的軒尼詩V.S.O.P寄情。收禮人接過這份禮，也能格外「金」喜！老友交換溫暖一笑，不必多言，新春年度就以甘醇絕美的軒尼詩干邑做為開端，沉浸在滑順酒香的同時，回顧友誼一路走來為彼此調和增質的時光。

軒尼詩V.S.O.P時空膠囊限量版
販售地點：全台精選菸酒專賣店
上市日期：2020年1月1日
建議售價：NT$ 1,950

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