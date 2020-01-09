　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

說到做到！陳滄江搭機前往中選會　正式交付「罷免洪允典連署書」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金門無黨籍立委候選人陳滄江正式交付罷免議長洪允典的連署書。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

▲金門無黨籍立委候選人陳滄江正式交付罷免議長洪允典的連署書。（圖／翻攝自陳滄江臉書，下同）

記者朱世凱／綜合報導

金門縣議會計畫編列9.24億元於莒光湖公園再蓋一棟新的議政大樓，讓無黨籍立委候選人陳滄江決定發起罷免議長洪允典的連署。不過當陳滄江帶著連署書前往金門縣選委會遞交時，卻被告知「必須由領銜人親自送去中選會」，他只好在昨（8）日下午跨海到台北市中央選舉委員會交付文件，為罷免行動正式拉開序幕。

陳滄江表示，雖然選舉投票已經進入倒數階段，但是為了展現罷免不適任議員洪允典的決心，他仍要搭機前往北市中選會，親自遞交第一階段罷免提案連署人名冊。說到做到的他，最終在8日下午2點20分將767份連署書完成交付，這也成了全國首例議員罷免案。

▲▼金門無黨籍立委候選人陳滄江正式交付罷免議長洪允典的連署書。（圖／翻攝自陳滄江臉書）

陳滄江也重申，無論立委選舉結果如何，他都會為此次罷免行動堅持到底，並且準備第二階段的連署罷免洪允典案。根據選罷法規定，罷免議員有3階段，以洪允典去年選舉區金門第1選區、投票人口6萬2946人概算，提案罷免的門檻需要630人，第2階段連署門檻至少6300人，最後的投票至少需1萬5736人投下同意票，且同意票須大於不同意票，罷免案才能通過。

陳滄江說，不只有他堅決反對，相信縣民也不允許議長假借職權反民意，「不允許議會以退回、拒審縣政府預算，要脅索地建莒光湖議政大樓。」他接著說，會傾聽人民意見，保留莒光湖畔給縣民，倘若民意代表不尊重民意的時候，罷免便是人民唯一的武器。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
女生尿尿用擦的全錯了！醫曝「屎糞細菌」炸滿：選濕紙巾更慘
烏克蘭墜毀客機機身驚見「明顯彈孔」　專家：可能跟馬航MH17
台中國中生遭霸凌！學長電擊棒圍毆打破頭　「血流滿身」孤獨到終
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

丈夫結紮2次！輸精管「剪斷+電燒」絕育…1年後人妻竟懷孕了

洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」嚇壞

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

陳水扁激動北上3問馬英九 公款私用無罪「讀同個大學嗎？」

淘寶台灣年貨節

倒數2天！7歲小韓粉「20秒內狂背競選口號」再拉票…牽手爸媽凌晨1點衝凱道

選前遭爆要王立強翻供　蔡正元：人家拜託我協助向心解除出境

說到做到！陳滄江搭機前往中選會　正式交付「罷免洪允典連署書」

雲端最前線／選前之夜搶不到路權？韓國瑜先上凱道才聰明？

陳水扁醫師稱參與政治有助病情　柯文哲酸：那給他當總統好更快

共諜對話內容曝光！　蔡正元爆：邱義仁要給王立強一筆錢誣陷向心

決戰48hrs！韓國瑜凱道夜襲…韓粉穿鋼鐵H夾克「清晨6點卡位」：年輕人站出來

「石油安全存量超過100天」蔡英文：密切注意伊朗情勢　必要時啟動金融穩定機制

美國對峙伊朗　蔡英文國安4指示：確保台海安全　必要時撤僑

陳揮文深夜公布大彩蛋　「韓粉不要焦慮」：吃好睡好等投票

謝金河：北市商辦租金上揚、工業區土地交易熱絡　是台商回流的熱效應　

出租給女兒！「媽3年沒進出」開門臉綠　1.8萬人爆雞皮：還有絞肉機

川普總統任期最大考驗！　看似態度放緩但「沒給伊朗退路」

2019年跟上流行了沒？「10大爆紅夯品」回顧　水果皇后回歸、芋頭奶油酥必搶

勇士教頭柯爾飆罵裁判「F字」遭驅逐　遭罰2.5萬美元

「飯糰柴」臭臉坐路邊　媽背後「趕羊式催促」終於讓牠動起來

「台灣三太子」首度參加！香港新年匯演巡遊4大亮點免費玩

贈票／限時抽「VIVELAND虛擬實境樂園」百元抵用券

潤滑液「超快感」後她下體感染　小王讓人夫綠到出汁還猖狂：已獲你的祝福

伊朗揚言「等比例報復」美卻接獲不同情報　80死200傷成謎團

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　他：真相令人噴淚

呂秋遠勸心死男：吳斯懷會當國防部長

湖南記者燒大陸護照　喊我是台灣人

陳揮文：韓粉不要焦慮等投票

柯文哲：民進黨罷韓不會出全力

若蔡英文連任　他預言這三種人超開心

李佳芬最吸引人之處？　韓國瑜害羞結巴放閃了

柯文哲：民眾黨立委連5席都有困難

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

「比我的影片重要一百倍」　網紅拜託要去投票

藍營估立委過半　將重審反滲透法

謝龍介、李佳芬相挺南投馬文君

韓國瑜凱道百萬會師　蔡英文直攻基宜

更多熱門

相關新聞

倒數2天！7歲小韓粉「20秒內狂背競選口號」再拉票

倒數2天！7歲小韓粉「20秒內狂背競選口號」再拉票

2020總統大選倒數2天！各黨候選人無不積極催票。國民黨總統候選人韓國瑜9日舉行「凱道勝利晚會」號召百萬庶民。一早就有熱情韓粉到場等待，有人還是凌晨3點就出門，現場一名年僅7歲的韓粉更令人印象深刻，只見他將韓國瑜的競選口號倒背如流，雖然想睡但仍堅持要等到韓國瑜到場。

選前遭爆要王立強翻供　蔡正元：人家拜託我協助向心解除出境

選前遭爆要王立強翻供　蔡正元：人家拜託我協助向心解除出境

決戰48hrs！韓粉穿鋼鐵H夾克「清晨6點凱道卡位」

決戰48hrs！韓粉穿鋼鐵H夾克「清晨6點凱道卡位」

美眾議員：台灣將效法香港　透過選舉對北京說不

美眾議員：台灣將效法香港　透過選舉對北京說不

30萬台商返鄉投票　盼兩岸好轉

30萬台商返鄉投票　盼兩岸好轉

關鍵字：

陳滄江罷免洪允典莒光湖公園金門2020大選2020金門縣立委

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

武漢不明肺病　病原體為新型冠狀病毒

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　他：真相令人噴淚

即／東吳21歲樂團男女自殺　1吊死1勒亡

黑韓版主被逮　翟本喬認給警資料

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面