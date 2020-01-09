說到做到！陳滄江搭機前往中選會　正式交付「罷免洪允典連署書」

▲金門無黨籍立委候選人陳滄江正式交付罷免議長洪允典的連署書。（圖／翻攝自陳滄江臉書，下同）

記者朱世凱／綜合報導

金門縣議會計畫編列9.24億元於莒光湖公園再蓋一棟新的議政大樓，讓無黨籍立委候選人陳滄江決定發起罷免議長洪允典的連署。不過當陳滄江帶著連署書前往金門縣選委會遞交時，卻被告知「必須由領銜人親自送去中選會」，他只好在昨（8）日下午跨海到台北市中央選舉委員會交付文件，為罷免行動正式拉開序幕。

陳滄江表示，雖然選舉投票已經進入倒數階段，但是為了展現罷免不適任議員洪允典的決心，他仍要搭機前往北市中選會，親自遞交第一階段罷免提案連署人名冊。說到做到的他，最終在8日下午2點20分將767份連署書完成交付，這也成了全國首例議員罷免案。

陳滄江也重申，無論立委選舉結果如何，他都會為此次罷免行動堅持到底，並且準備第二階段的連署罷免洪允典案。根據選罷法規定，罷免議員有3階段，以洪允典去年選舉區金門第1選區、投票人口6萬2946人概算，提案罷免的門檻需要630人，第2階段連署門檻至少6300人，最後的投票至少需1萬5736人投下同意票，且同意票須大於不同意票，罷免案才能通過。

陳滄江說，不只有他堅決反對，相信縣民也不允許議長假借職權反民意，「不允許議會以退回、拒審縣政府預算，要脅索地建莒光湖議政大樓。」他接著說，會傾聽人民意見，保留莒光湖畔給縣民，倘若民意代表不尊重民意的時候，罷免便是人民唯一的武器。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下