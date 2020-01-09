倒數2天！7歲小韓粉「20秒內狂背競選口號」再拉票…牽手爸媽凌晨1點衝凱道

記者游宗樺、戴若涵／台北報導

2020總統大選倒數2天！各黨候選人無不積極催票。國民黨總統候選人韓國瑜9日舉行「凱道勝利晚會」號召百萬庶民。一早就有熱情韓粉到場等待，有人還是凌晨3點就出門，現場一名年僅7歲的韓粉更令人印象深刻，只見他將韓國瑜的競選口號倒背如流，雖然想睡但仍堅持要等到韓國瑜到場。

▲▼韓國瑜9日到凱道造勢，許多韓粉凌晨就到場。（圖／記者游宗樺攝，下同）

雖然韓國瑜的造勢活動晚間才開始，上午10時就連場地都還沒布置完，但現場已陸續有韓粉聚集。其中一個小小身影令人印象深刻，他是年僅7歲就讀大班的安安，凌晨1時就跟著家長到凱道，雖然身體疲倦想睡覺，但仍想等到韓國瑜現身。

另外，安安更將韓國瑜的競選口號背得滾瓜爛熟，只見他面對鏡頭通順地唸著，「庶民選總統，總統選庶民，台灣安全，人民有錢」，還替韓國瑜拉票，「1月11日請投韓國瑜、張善政，2號，政黨票請投9號國民黨」。

還有一名30歲從事製造業的鍾先生，他表示，自己已經參加了5場韓國瑜的造勢活動，「今天是台北的最後一場造勢，一定要來這邊支持他」，所以凌晨3時就到場。他進一步強調，「我們要團結一心，下架民進黨，打倒蔡英文，要把台灣翻轉過來，讓年輕人有希望」。

▲ 韓粉鍾先生。（圖／記者游宗樺攝）

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

決戰48hrs！韓國瑜凱道夜襲…韓粉穿鋼鐵H夾克「清晨6點卡位」：年輕人站出來



影／造勢場距離僅5km！李佳芬代夫猛尬蔡英文…主辦喊「現場破5萬人」熱度照曝光



李佳芬代夫出征！彰化造勢自嘲「天下最黑夫妻檔」…怨要不到錢：高雄很可憐