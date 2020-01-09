決戰2020／30萬台商大軍返鄉投票　一次請8天假機場喊：翻轉兩岸關係

▲因應台商、台胞返台投票人潮，航空公司特別更改飛機機型，人數加倍下，一早值機櫃台就大排長龍。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

2020大選倒數兩天，史上最大規模的台商返鄉大軍也已經開跑，今（9日）一早七點開始，上海浦東機場就湧現人潮，以9點40分起飛的吉祥航空返台航班為例，因載運需求，更將原本的737機型改為787，讓座位數多加一倍。有台商表示，自己特意請假超過一周，就是為了回台投下神聖的一票。

據過往統計，歷屆大選大陸台商返台投票人數在10萬左右。不過，由於近年兩岸局勢驟變，「反滲透法」通關等因素，激化2020台商返鄉投票意願，藍營在造勢活動中，喊出今年將有25萬到30萬人的內部統計數據。其中，按照上海台商協會說法，光上海地區，就有5萬人專程返台。

▲上海浦東機場。

陳姓台商在上海投資、工作12年，他表示，自己的兒子是「首投族」，本次特別提前返台，要和兒子一起去投票。同時，台商圈內均有感於近年兩岸關係冰凍，「讓我們打拼的時候很尷尬」，所以這次返鄉意願特別踴躍，希望替自己支持的候選人投下神聖的一票，讓兩岸關係有所改善。

值得注意的是，由於今年春節1月25日，時間與1月11日投票日相當接近，因此有台商在機場受訪時指出，自己早早就決定一次請假8天，並提早數個月買機票，就是為了兼顧投票日與春節。「台灣的未來比較重要，所以我們先把工作放一邊。」也有台商表示，上海與台灣往來其實相當便利，已經是一日生活圈，所以他今天返台後，投完票就馬上再飛回上海，重返工作崗位。

▲台商秀出返台機票。

據了解，為協助台商返鄉投票，日前華航、長榮正式以「專案加班機」方式，於1月10日加開上海返台航班因應 ，經濟艙單程票價在6,800到8,600元新台幣左右。

大陸航空公司方面，在大陸全國台企聯爭取下，大陸國航、東航、南航、海航、廈航、吉祥航空、春秋航空、川航、山航、深航等10家航空公司爭取，以現有運力，提供大陸台商、台灣民眾一次往返機票和綁定2020年春節的兩次往返套票，以上海為例，若在2020大選、春節時段兩次往返兩岸，總票價為3600元人民幣（約合新台幣15,493元 ），一趟1800元人民幣。按台企聯說法，於選前時段目前上海等地機場已出現一票難求的情況。

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