決戰48hrs！韓國瑜凱道夜襲…韓粉穿鋼鐵H夾克「清晨6點卡位」：年輕人站出來

記者游宗樺、戴若涵／台北報導

2020總統大選倒數2天！各黨候選人無不積極催票。國民黨總統候選人韓國瑜9日舉行「凱道勝利晚會」號召百萬庶民。雖然活動是從傍晚5時開始，但上午9時許，現場紅椅子都還沒排滿，就已經有韓粉現身等待。

▲韓國瑜0109凱道造勢，韓粉清晨6時就到場。（圖／記者游宗樺攝）

韓國瑜9日在凱達格蘭大道舉行「台灣安全 人民有錢 百萬庶民站出來 凱道勝利晚會」，要號召百萬名韓粉到場相挺，雖然活動從傍晚5時才開始，一路熱鬧到晚間9時，但有約30名熱情韓粉凌晨6時左右就已經到場，到了上午9時許，現場已約有200多人。

▲▼紅椅子都還沒擺滿，就已經有韓粉到場卡位。（圖／記者游宗樺攝，下同）

從事服務業28歲的梁姓韓粉表示，自己是第一次參加韓國瑜的造勢活動，「因為最後關頭，年輕人一定要站出來，真的看不下去了，一定要站出來支持韓國瑜」，同時他也向韓喊話，「我們這一代年輕人出來挺你，一定要加油，選上之後要為人民做事情，如果你選上了做不好，我們也一定會拉你下來，不要讓大家失望！」

▲▼韓國瑜傍晚5時展開凱道造勢，目前場地仍在布置當中。（圖／記者游宗樺攝，下同）

38歲的葉小姐則表示，自己是第10次參加韓國瑜的造勢活動，可算是鋼鐵韓粉了，會挺韓是為了下一代，想要改變，怕太晚來就沒有「搖滾區位置」，凌晨5時許就到了造勢會場，希望能早一點現身支持。

另名參加韓國瑜造勢活動已超過10場的40歲江先生則提到，韓競選廣告中有一句話「如果你覺得對現狀不滿意，或是你覺得不應該這樣，或者是不能這樣的話，一定要集中選票，支持韓市長」，他強調，但若韓國瑜選上了做不好，4年後選民一樣會將他拉下馬。

▲▼雖然活動傍晚5時才開始，但截至上午9時許已有約200名韓粉到場。（圖／記者游宗樺攝，下同）



我沒有遲到，是時間遲到了！

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