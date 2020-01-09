最後身影曝光！東吳情侶陳屍屋內...她電梯前低頭滑手機　3hrs後卻成一具遺體

▲台北松山8日晚間驚傳雙屍案！21歲的東吳情侶陳屍屋內。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

台北市松山區民權東路三段一棟大樓，8日晚間9時許被人發現一男一女陳屍屋內！警方進一步調查後發現，2人分別為林姓女大生、蘇姓男大生，2人皆21歲就讀東吳大學，為情侶關係，如今林女的最後身影也曝光。

事發後警方封鎖現場採證，發現林女在陽台上吊身亡，蘇男則身體僵硬倒臥陽台，頸部有勒痕，死亡時間超過3小時，而屋內有抗憂鬱症藥物，員警在確認2人身分後，隨即通知校方教官、家屬。

▲雙方家屬目前正等待檢警報驗。（圖／記者黃彥傑攝）

根據警方調查，2人陳屍的陽台上有2組繩圈，初步判定林女發現蘇男上吊身亡後，將蘇身體放下再上吊輕生。蘇手機備忘錄中疑似有一篇「交代後事」的文章，文中還點名希望自己的創作版權能交由女友打理。雙方家屬得知2人死訊後趕往派出所，目前正在等待檢警報驗。

蘇男與林姓女友都是學校愛樂社社團成員，蘇男2018年還與另外2名社員組成地下樂團並擔任主唱，曾受邀到台中一間大學演唱，還常常將創作放到網路平台上供人欣賞。

據了解，蘇男7日返回租屋處後便沒有再出門，而監視器畫面也拍下林女的最後身影，她8日晚間6時許返家，穿著一身黑的林女等待搭電梯時還滑著手機，接著返家後便沒有出門，直到晚間9時許2人才被人發現雙雙陳屍屋內，令人不勝唏噓。

▲21歲林女最後身影曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

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