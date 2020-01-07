噁男「找刺激」月台熊抱、強吻2女！　拿「思覺失調」病例...鑑定後被打臉

▲男子青島地鐵猥褻女生。（圖／翻攝自觀察者網）

記者劉亭／綜合報導

青島發生癡漢地鐵猥褻案！一名杜姓男子「為了找刺激」，竟然在地鐵月台隨機找等車的女生環抱、亂親，受害女子報警之後，嫌犯的家人竟然拿出早期的「思覺失調病例」，結果出來之後，引起許多討論。

根據「半島都市報」5日報導，青島市公安局地铁分局青岛站派出所於2019年12月22日辦了一件猥褻案件。一名王小姐在五四廣場站月台等車時，一名年輕男子突然從身後抱住她，趕緊用力反抗掙脫，這時剛好車子也進站，和好友跑進車廂才順利離開。

不久之後又有一名薛小姐表示，在和朋友等車時，一名陌生男子過來搭訕，講了幾句話之後，對方突然把雙手搭到她肩上試圖強吻，但被她推開後大聲喝斥騷擾行為。

員警趕到現場後，將嫌疑人帶回警務室。嫌疑人為29歲的杜姓男子（未婚），他當天為了尋求刺激，衝上月臺，一把抱住正在等車的王小姐，被推開之後；他還不死心，又強抱了薛小姐，再次被一把推走。

由於杜男的行為都被監視器錄下，證據確鑿，但杜男的家屬向派出所提供了一份杜男早期精神分裂症（思覺失調症）的病歷。民警之後帶著杜男到青島市精神衛生中心司法鑑定所。

經鑒定，杜男案發時未見精神病症狀，具有刑事責任能力。最終根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十四條規定，杜男被行政拘留15天。

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