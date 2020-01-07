追不到心儀女神…氣拿鐵片「深刺14cm」她男友胸口！冷血拾荒男遭判14年

▲湯姓男子想為女友出氣，卻遭鐵片刺穿胸口，戴男行兇後，默默騎三輪車離開。（資料影片／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、徐愷昕／新北報導

新北市一名靠資源回收賺錢的戴姓男子，撿回收時看到越籍阮姓女菜農，一見鍾情，便展開瘋狂追求，令阮女相當困擾。後來戴男與阮女的湯姓男友相遇，兩人大打出手，戴男拿出要回收的鐵片，貫穿湯男右胸口後，默默騎三輪車離開，湯男當場死亡。新北地院審結，認為戴男毫無悔意，依殺人罪判刑14年。

據調查，2019年3月25日下午，警方接獲民眾路倒案件，趕到佳園路三段，發現一名身穿雨衣的騎士倒地不起，右胸口下方還有穿刺傷，身邊留有一根鐵棍跟一台機車，起初還以為是騎車自摔，被鐵棍刺穿才導致死亡。

▲湯姓男子想為女友出氣，卻遭鐵片刺穿胸口，戴男行兇後，默默騎三輪車離開。（圖／記者陳雕文翻攝）

後來員警調閱監視器，發現湯男生前曾與人發生互毆，深入調查才知道，湯男與阮女同居2年，但67歲的戴男十分迷戀阮女，時常以電話騷擾，追求不成，還到女方的住處周邊徘徊，甚至在電話中揚言要殺害情侶檔。

2019年3月25日中午，湯男外出又發現戴男在住處外徘徊，兩人一言不合，大打出手，湯男拿隨身攜帶的鐵棍要攻擊，而戴男取出撿來的鐵片，當場刺穿湯男胸口，見湯男倒地不起，默默騎三輪車離開，還把鐵片拿去變賣。

▲左方死者湯男拿鐵棍要攻擊右方戴男，未料卻遭鐵片貫穿胸口。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北地院審理時勘驗案發監視器畫面，見戴男拿著長狀物逼近湯男，「由下往上」刺進湯男右胸，且深至14公分，明顯是猛力出手造成。法官審酌，戴男犯後毫無悔意，還一再卸責，誣控警方做假，審結依殺人罪判戴男14年。可上訴。

▼警方在雞寮逮到犯案的戴男。（圖／記者陳雕文翻攝）

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►同事面前挨罵「陰險小人」！輔導主任氣pupu提告求償200萬…法官判賠2萬

►影／懷疑老公大陸包二奶！人妻模仿夫簽名調16年入境紀錄 違反個資獲判無罪