韓國瑜砸億元買廣告？蔡英文陣營嗆：鈔票不等於選票！小英直播分享破4700次





▲韓國瑜。（圖／記者陳家祥攝）

記者蔣婕妤／新竹報導

2020大選進入最後倒數三天，藍綠陣營全力衝刺選情，國民黨總統候選人韓國瑜被爆出選戰最後階段瘋狂砸錢買廣告。對此，總統蔡英文陣營酸，鈔票不等於選票，小英靠的是支持者幫忙拉票，光是今早的車隊掃街直播就破4700次分享。

韓國瑜陣營被爆出在選前狂砸錢買廣告，金額高達一億多元。對此，韓國瑜發言人王淺秋否認，「在這次選舉過程中，是總統候選人有史以來花費最少錢一次選舉。我們成立的競選總部只有高雄，台北甚至沒有總部，很多地方、很多活動，大家看得到，這是一次最精簡經費的選舉過程。那麼可能花最大筆一筆經費就是在宣傳，但是我可以跟您說，這個報導上所有的內容都是錯誤的。」

韓陣營否認砸錢買廣告，不過，電視播出的廣告頻率明顯增加。蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔表示，韓陣營耗費鉅資、鋪天蓋地的廣告，很難讓人相信這是所謂的「庶民總統」，而廣告內容又不乏操作社會對立的情緒，這也並非一個國家領導人應有的格局與格調。

廖泰翔說，與韓陣營相較，蔡陣營沒有這樣的資源可以大撒幣，「我們也認為，鈔票不等於選票，而是呼籲支持者幫忙轉傳我們的訊息，也幫忙澄清越來越多的假消息，一個傳一個，一個拉一個，幫忙催票、固票，這樣的呼籲也得到支持的的響應，在今天早上蔡總統車掃直播，就有超過4,700次分享，我們用穩定而堅定的方式，團結支持者，團結台灣，來贏得大選勝利。」