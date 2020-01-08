若蔡英文繼續執政「台海更危險」　張善政PO文：護中華顧腹肚





▲張善政表示，國政新政府才有辦法為台灣、為中華民國在兩岸的契機中走出新未來。（圖／翻攝自張善政臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

原本擔任蔡英文競選辦公室發言人的林靜儀日前說出「支持統一就是叛國」等言論，引起外界熱議。國民黨副總統候選人張善政8日在臉書上提到，這種發言令人毛骨悚然，假如總統蔡英文繼續執政，台海會更危險，相信聰明的民眾能不被芒果蔡的芒果乾所綁架，最終會做出最明智的選擇。

張善政8日在臉書上提到，林靜儀日前接受德國之聲專訪時，不但說出「支持統一就是叛國」這種干涉人民意識形態的言論，也表明「民進黨未來在立法院可以有三分之二以上席次，就會往重新修改國名、國歌的路上走。」，不知道是不是不小心，就說出了真心話？「我非常擔心這些主張是否就是蔡英文心裡真正的立場？」

張善政說，蔡英文執政這些年，不論是對外或對內，都顯現兩岸及外交大退步的態勢。執政三年多，兩岸對話變對抗，喪失互信，22個邦交國斷交7國僅剩15國，造成中華民國陷入史上最孤立的困境。7個以中華民國冠名的非邦交國代表處，國名全遭刪除，44家外籍航空公司網站矮化台灣地位。

張善政認為，販賣亡國感是最廉價最便宜行事的做法，一個政府面對外部威脅以及面對內在社會變遷，若是完全沒有應變能力，只能怪東怪西扣帽子、投機取巧，就不是一個負責任的政府的做法。

張善政表示，蔡政府不斷反中仇中，逐步將兩岸推向戰爭邊緣；台海若開戰，台灣終將淪為戰場，「這不是我們願意看見的局面！」更慘的是，兩岸關係不穩定造成經濟停滯，全民荷包失血，不但來台陸客銳減，旅遊業面臨蕭條，銷往大陸的台灣農、漁、工產品銷售也受影響，讓台灣產品出口面臨邊緣化的危險。

「假如蔡英文繼續執政，台海會更危險，外交會更孤立，經濟會更蕭條，最重要的我們青年的前途會更加艱難。」張善政提到，「國政」新政府才有辦法為台灣、為中華民國在兩岸的契機中走出新未來，致力搭建兩岸對話的平台，促進雙方官方與民間的交流，遵循他們提出的願景與主軸，秉持「愛台灣，護中華；顧腹肚，拚未來」的角度，兼顧對外與對內的發展，塑造兩岸關係正向循環。

張善政說，重要的是，在恢復對話的同時，以「捍衛中華民國、確保台灣安全」的前提下，達成「人民有錢、台灣繁榮」的終極目標，這才是台灣庶民、百工百業樂見的繁榮新願景。是自信與開放，還是自卑與鎖國，相信聰明的民眾能不被芒果蔡的芒果乾所綁架，最終會做出最明智的選擇。

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