蔡英文酸「高雄市政放牛班」　葉匡時反擊：國安會議缺席，去放牛了嗎？

▲蔡英文8日上午展開彰化縣輔選行程。（圖／記者黃國霖攝）

記者許宥孺／高雄報導

總統蔡英文8日上午在彰化進行車隊掃街活動，有媒體問到國民黨總統候選人韓國瑜「放牛班」一說，對此則酸：「韓國瑜的高雄市政成績也是放牛班」。不過這番話令高雄市副市長葉匡時相當不開心，選擇反擊回應：「中東現在戰火危機，今天中午國安首長會議，小英居然缺席，她去放牛了嗎？」

2020總統大選倒數4天，總統蔡英文8日上午與立委候選人陳素月從彰化出發進行車隊掃街活動，期間被媒體問及，韓國瑜近日自稱讀國中時，因偷看前面女同學「又白又漂亮的腿」，導致功課一落千丈，變成放牛班一說。蔡英文表示：「這個是很奇怪的講法，用他的邏輯，他現在的高雄市政，確實是放牛班」，並建議韓國瑜：「應該用他的邏輯好好想一想。」

▲高雄市副市長葉匡時。（圖／記者洪靖宜攝）

對於蔡英文的說法，葉匡時相當不滿，下午主動出面回應：「不曉得蔡總統是不是因為選情告急，可能快要輸了，狗急跳牆，講出這麼不得體，有失總統高度的話」，並指蔡總統這番話：「不只羞辱了韓市長，也羞辱高雄市府所有同仁，也羞辱高雄市民。」

葉匡時指出，事實上過去這1年，高雄市繳出亮麗的成績，簡單比較過去這1年的成績跟民進黨政府上1年的成績，我們各方面指標都比他們好，非常清楚，我們市政完全沒有鬆懈。

葉匡時話鋒一轉再批評：「反而是小英過去3年半，非常的鬆懈，斷交斷了7個國家，空氣愈來愈壞，百業蕭條」，並酸：「中東現在戰火危機，今天中午國安首長會議，小英居然缺席，她去放牛了嗎？」

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