周錫瑋讚張嘉郡專業認真　全力相挺呼籲鄉親支持

圖、文／張嘉郡競選辦公室提供

雲林縣第一選區立法委員候選人登記第1號張嘉郡，今天下午由前台北縣長周錫瑋陪同在土庫車隊拜票，周錫瑋稱讚張嘉郡，當立委時展現專業、認真的態度與行動，全力相挺再進國會，為雲林爭取建設與福利；張嘉郡感謝周錫瑋「情義相挺」，並呼籲檢調單位公正執法、謹慎行事，勿影響選舉公平。

張嘉郡下午在土庫車隊掃街拜票，除了周錫瑋的力挺，還有雲林縣議員王鈺齊、土庫鎮民代表會主席張維心、副主席趙惠美、農會總幹事黃萬聰及多位鎮民代表和村長等各界陪同，展現土庫鄉親力挺張嘉郡的行動，車隊所到之處，鄉親燃放鞭炮、揮手比讚，用熱情表達對張嘉郡的支持。

在接受媒體訪問時，周錫瑋表示，在他擔任縣長時，張嘉郡就經常請他協助雲林鄉親的事情，讓人深深感受到嘉郡對雲林和對鄉親的熱心關懷，嘉郡當立委時，展現出專業、認真的態度與行動，尤其形象清新、相貌可愛、做人處事謙虛又努力，給人一股溫暖的親和力，所以全力相挺特地來雲林陪同拜票，呼籲鄉親支持，讓張嘉郡為雲林帶來進步的新未來。

對於總統蔡英文在選前三個月來雲林輔選十一次，張嘉郡答覆媒體指出，選舉不能臨時抱佛腳，民意代表靠的是平時的深耕與服務，選舉時邀請中央官員來雲林，但是，雲林在最需要總統時，例如去年八二三水災，總統一次也沒來，雲林農作物受損嚴重時，總統也沒來，選前才頻頻來雲林，這種選舉才來的情況，鄉親的感受是選票投不下去的。

張嘉郡感謝周錫瑋「情義相挺」來雲林陪同掃街拜票，也非常贊成周錫瑋發起反對政府像東廠的行動，利用查水表等威脅鄉親，據她所知，今天就有三名鄉親被叫去問訊到下午還沒回家，支持司法單位查賄及調查不法，但應該謹慎行事、公正執法，勿影響選舉公平。

張嘉郡的拜票車隊穿梭土庫鎮村莊，並到當地信仰中心的廟宇參拜，吸引鄉親熱情歡迎。晚間將舉辦「張嘉郡北港徒步、掃街拜票嘉年華」，呼籲「翻轉水林、改變口湖、一起來相挺在北港、北港人勇敢站出來」，請鄉親投給自己、下一代的新未來一票。