搶攻政黨票　安定力量訴求「藍綠之外的選擇」

▲▼ 安定力量訴求「藍綠之外的第三種選擇」選舉廣告。（圖／翻攝自安定力量宣傳影片）

政治中心／綜合報導

選戰進入最後倒數！除了總統及立委選舉，政黨票更是各政黨必爭之地，本屆大選共計有19個政黨216不分區候選人，為了搶攻政黨票，發起罷免汐止立委黃國昌及愛家公投的安定力量，近日推出一則選舉廣告，訴求選民做「藍綠之外的選擇」。

前年催出大規模公投之後，不少宗教背景的團體紛紛成立政黨，包括安定力量、合一行動聯盟、國會政黨聯盟都打著愛家口號，希望挾著各自的主張和民意爭取立委席次。其中安定力量從發起罷免汐止立委黃國昌行動開始，接著發動愛家三公投，到這次組黨參選，在教會界受到一定的關注，也打開了知名度。

▲▼ 安定力量新廣告訴求永遠有「藍綠之外的第三種選擇」。（圖／翻攝自安定力量宣傳影片）

日前，安定力量拍攝一系列廣告傳達投票新理念，其中一支影片內容是一位小女孩問她的爸爸：「面前有兩瓶水，一瓶尿，一瓶毒藥，你要喝哪一種…..」結果爸爸在左右為難時，小女孩淡定的調侃他，「有水幹嘛不選？」這是腦筋急轉彎的哏，但希望傳遞給選民的訊息，就是在藍綠之外，人民還有第三種選擇。

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