新住民女童街頭迷途哭泣　警用Google地圖街景圖像助返家

▲屏東警分局員警用Google地圖街景圖像，幫5歲新住民女童找到家 。（圖／記者陳崑福攝翻）

記者陳崑福／屏東報導

一位5歲新住民女童日前在街下哭泣，屏東警分局員警獲報前往處理，由於中文講得不是很流利，無法清楚表達住處，熱心民眾還買了飲料及甜點安撫她情緒，利用Google地圖街景圖像讓其指認，勉強認出距其住超商，幫她找到其阿姨住處，結束女童流浪記。

屏東警分局新鐘派出所日前下午13時許，接獲民眾報案指稱有名女童於萬丹鄉中興路與香內路口騎樓前獨自一人在哭泣，警方到場後詢問女童住家、怎麼來的，只見女孩童言童語的回答非中文的話語。

警方詢問鄰近住家均表示不認識該女童。另一方面熱心民眾還買了飲料及甜點請女童食用安撫情緒，這時機警的蘇姓員警使用Google地圖街景圖像讓其指認，女童勉強指出住家附近的超商。

有了這線索，蘇員挨家挨戶詢問，約10分鐘許，終於在離超商約200公尺的住家找到女童姨媽，結束了這場女童失踨記。

女童姨媽表示，陳姓女童，母親從越南嫁來台灣，由於女童的父母親都在外地工作，因尚未就讀幼稚園，中文不怎麼流利。平日是她代為照顧，一時疏忽，不知女童獨自跑到別處玩，還好有熱心警察協助，姪女才能安全返家，不然真的不知道該怎麼跟女童父母交代。

警方呼籲，家中的寶貝小孩千萬要顧好，不要離開大人視線，切勿獨留孩子一人在外玩耍。

►「KIEHL'S契爾氏 金盞花植物精華化妝水」