　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新住民女童街頭迷途哭泣　警用Google地圖街景圖像助返家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東警分局員警用Google地圖街景圖像，幫5歲新住民女童找到家 。（圖／記者陳崑福攝翻）

▲屏東警分局員警用Google地圖街景圖像，幫5歲新住民女童找到家 。（圖／記者陳崑福攝翻）

記者陳崑福／屏東報導

一位5歲新住民女童日前在街下哭泣，屏東警分局員警獲報前往處理，由於中文講得不是很流利，無法清楚表達住處，熱心民眾還買了飲料及甜點安撫她情緒，利用Google地圖街景圖像讓其指認，勉強認出距其住超商，幫她找到其阿姨住處，結束女童流浪記。

屏東警分局新鐘派出所日前下午13時許，接獲民眾報案指稱有名女童於萬丹鄉中興路與香內路口騎樓前獨自一人在哭泣，警方到場後詢問女童住家、怎麼來的，只見女孩童言童語的回答非中文的話語。

警方詢問鄰近住家均表示不認識該女童。另一方面熱心民眾還買了飲料及甜點請女童食用安撫情緒，這時機警的蘇姓員警使用Google地圖街景圖像讓其指認，女童勉強指出住家附近的超商。

有了這線索，蘇員挨家挨戶詢問，約10分鐘許，終於在離超商約200公尺的住家找到女童姨媽，結束了這場女童失踨記。

女童姨媽表示，陳姓女童，母親從越南嫁來台灣，由於女童的父母親都在外地工作，因尚未就讀幼稚園，中文不怎麼流利。平日是她代為照顧，一時疏忽，不知女童獨自跑到別處玩，還好有熱心警察協助，姪女才能安全返家，不然真的不知道該怎麼跟女童父母交代。

警方呼籲，家中的寶貝小孩千萬要顧好，不要離開大人視線，切勿獨留孩子一人在外玩耍。

►「KIEHL'S契爾氏 金盞花植物精華化妝水」

ET快訊
快訊／武漢不明肺炎擴散　南韓出現首例疑似感染患者
準備要打仗了！美國「第82空降師」整裝赴中東部署
王瞳徹底切割艾成！癡纏8年「討回50萬」開庭當天躲到加拿大
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

加強春節期間火災搶救　台東演練過程逼真

新住民女童街頭迷途哭泣　警用Google地圖街景圖像助返家

在付出中依「允」又溫「柔」　用心照護大孩子

生雞糞進入台東務必申請　以免受罰且原車返回

台東完成外島選票清點　今海空運送綠島蘭嶼

海巡署20週年　金馬澎分署弟兄冷天捲袖捐熱血

「新北享家Bar台」雲林週展售會　侯友宜、張麗善同台促銷茂谷柑

避開用水尖峰時段　水公司：春節大掃除提前做

火災爆炸預防專案勞檢　新北勞檢處公布13家受罰

傅崐萁選前衝刺「集中票源下架蔡英文」建立東西共同生活圈

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

加強春節期間火災搶救　台東演練過程逼真

新住民女童街頭迷途哭泣　警用Google地圖街景圖像助返家

在付出中依「允」又溫「柔」　用心照護大孩子

生雞糞進入台東務必申請　以免受罰且原車返回

台東完成外島選票清點　今海空運送綠島蘭嶼

海巡署20週年　金馬澎分署弟兄冷天捲袖捐熱血

「新北享家Bar台」雲林週展售會　侯友宜、張麗善同台促銷茂谷柑

避開用水尖峰時段　水公司：春節大掃除提前做

火災爆炸預防專案勞檢　新北勞檢處公布13家受罰

傅崐萁選前衝刺「集中票源下架蔡英文」建立東西共同生活圈

雪碧被爆小三偷生娃…喊冤遭打臉！　正宮怒嗆「蜘蛛精」：硬起來買殺蟲劑

紫色花海圍繞旋轉木馬、純白敲鐘　2座薰衣草森林進入最美花期

遠見／工家美術館　用復古台味演繹工地文化

遠見／吳敏求做對三件事　旺宏重返榮耀

闖民宅躲房內「有人要殺我」　持刀拒捕被警壓制...拉K男起訴

遠見／2020年真的會更好？

加強春節期間火災搶救　台東演練過程逼真

2019第四季消費者信心指數　香港68.7墊底不敵台陸澳

【中聯辦換主任】駱惠寧，你真的盼望香港能重回正軌嗎？

蘇花改通車後首例！4機車接連闖關　警開罰+記點

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

地方熱門新聞

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

台南市資訊教育獲全國特優獎

台南市懸浮微粒PM10改善達27.2％

傅崐萁選前衝刺　喊集中票源下架蔡英文

童小芸延平市場拜票

一死亡車禍＆兩家庭破碎　內埔警心繫屏科大首駕族交安

陽明山「箭竹筍」採筍證開放申辦

空軍雲林墜機！18人全罹難...現場「詭異巧合」超毛

水公司：春節大掃除提前做

新北火災爆炸預防勞檢13家受罰

平衡東西發展　傅崐萁爭取國道6號

檢警召開「查賄制暴座談會」

賴惠員跟上潮流猛催年輕選票

東濱所所長拋磚引玉助弱勢　果農響應捐一車蓮霧

更多熱門

相關新聞

檢警召開「查賄制暴座談會」

檢警召開「查賄制暴座談會」

因應1月11日2020總統大選與立委選舉，為防制賄選及暴力介入選舉，臺灣基隆地方檢察署與新北市金山警分局於7日共同舉辦「第15任總統、副總統暨第10屆立委選舉查賄座談會」，並期望在選舉期間，防止賄選及暴力介入，淨化選舉治安。

小黑豬落單滾下車　內埔警民上演捉豬記

小黑豬落單滾下車　內埔警民上演捉豬記

闖紅燈被開單嗆警「媽的」！口頭禪判無罪

闖紅燈被開單嗆警「媽的」！口頭禪判無罪

誰在打壓言論自由影響選舉？

誰在打壓言論自由影響選舉？

失智翁開到三地門山區迷路　警引導拼湊訊息

失智翁開到三地門山區迷路　警引導拼湊訊息

關鍵字：

屏東警察新住民Google地圖街景阿姨

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面