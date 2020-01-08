小黑豬貨車落單「滾」下車　內埔警民馬路上演「捉豬」記

▲一隻小豬在台一線屏東縣內埔鄉路段逃竄，內埔警民上演抓豬記，順利抓到，確保交通安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一隻小豬在台一線屏東縣內埔鄉路段逃竄，危及交通安全，內埔警方獲報，與熱心路人經一番追逐，總算用套繩套住牠後綁在路旁電線桿，聯繫不知仔豬掉落的飼主前來領回，結束仔豬「危機」。

▲飼主領回小黑豬。

內埔警分局新北勢所日前接獲民眾來電報案，指稱台一線上有隻豬亂跑影響交通，立即指派線上警員石家榮、黃宇彤趕赴現場，發現小豬四處亂竄，經過一番追逐，總算抓到小黑豬，並用繩索安全套在路旁桿子，聯繫飼主，飼主接到警方通知，才知道掉落一隻小豬，並表示出發前再三檢視繩索，沒想到豬隻還是掉落在馬路上，一再向警方致謝。

石家榮說，當時台一線路段車流量大，車速又快，為避免用路人因閃躲而發生交通事故，便與熱心民眾聯手展開抓豬行動，但小黑豬遊走快車道上，警方遂一邊指揮車輛減速慢行至外車道，一邊小心翼翼將繩索套在黑豬上，因黑豬體型肥胖行動不易，石員順利將黑豬套牢後，立即將其拖至路旁，恢復道路順暢。

而當時恰好有熱心民眾記下載滿豬隻的車牌號碼，警方旋即透過警政系統查詢車籍資料，並連繫上車主前來領回豬隻，飼主向警方表示，豬隻係欲載至中部縣市，可能是繩索脫落才造成豬隻掉落。

分局長蔡耀順肯定黃、石兩員主動積極排除交通障礙，保障用路人安全的服務精神，有助提升警察形象，足為同仁表率，也呼籲大眾，對家中如有豢養動物、寵物應加以管束，若疏忽管束阻礙交通，除應負起行政處罰外，侵害到他人法益或權利，恐仍應負起民事、刑事的責任。

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