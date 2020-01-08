基檢攜手金山警反賄選　共同營造「優質乾淨選舉」環境

▲ 基檢攜手金山警召開「查賄制暴座談會」，營造優質乾淨選舉環境。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應1月11日2020總統大選與立委選舉，為防制賄選及暴力介入選舉，臺灣基隆地方檢察署與新北市金山警分局於7日共同舉辦「第15任總統、副總統暨第10屆立委選舉查賄座談會」，並期望在選舉期間，防止賄選及暴力介入，淨化選舉治安。

金山警分局表示，本次座談由臺灣基隆地方檢察署主任檢察官張友寧率領檢察官黃佳權、檢察官陳宜愔、檢察陳官虹如等人親自參加，除聽取金山分局針對查賄制暴工作簡報及交換意見外。會中主任檢察官張友寧除表達對警察同仁工作辛勞的感謝外，更傳授各級主管查賄的經驗及技巧，另提示假訊息的重要性，切勿使其形成輿論漩渦，進而形成及演變成群眾事件，並呼籲選民踴躍檢舉，全民共同打擊犯罪，俾利淨化選情風氣。

▲ 選舉競選期間查察賄選防制暴力為警察工作重要的一環。

金山警分局長陳永昌表示，選舉競選期間查察賄選防制暴力為警察工作重要的一環，警方責無旁貸，亦將全力以赴，配合檢察機關戮力查察，積極主動蒐報相關情資，防制金錢、暴力及各種脅迫、利誘手段介入選舉。同時檢肅非法與查緝各類案件，並嚴守行政中立規範，遵守相關規定，依法執行審慎發動偵查作為，不分黨派、身分、地位，只要有賄選具體事證，絕對依法偵辦，端正乾淨選風。

金山警分局已全面建立安居友善通報網絡，提醒民眾如有賄選情事可循友善通報網絡向當地派出所或偵查隊通報，藉由警民齊力合作，共同創建「優質乾淨選舉」環境。

「時間對我們來說完全沒用！」