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闖紅燈被開單...嗆警「媽的」！他秒遭送辦　法官認證判決出爐

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▲騎士騎乘機車未打方向燈，台東警攔查飄酒味。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲李男騎機車闖紅燈遭警攔查，不耐煩說出「媽的」挨告，法官認定是口頭禪，判他無罪。（示意圖，與本案無關／記者楊鈞典翻攝）

記者徐愷昕／桃園報導

李姓男子騎機車闖紅燈遭警攔查，遞交證件時他因不滿被取締，竟不耐煩說出「嚇死人、媽的」等話，被警方依涉犯侮辱公務員罪送辦。桃園地院審理時，法官勘監視器認為，「媽的」雖粗俗不雅，但一般人僅作為口頭禪使用，沒有針對、污衊之意，審結判李男無罪。可上訴。

李男2019年1月21日下午在桃園市區騎車闖紅燈，遭警攔查，被告發交通違規的過程中，因不滿遭取締，開始以不耐煩、不高興及挑釁的語氣出言，「關你們什麼事」、「我撞到人我賠人家錢嘛」、「趕快開（罰單）」、「我態度就是這麼不好啊怎麼樣」，又在遞交證件時說出，「嚇死人、媽的」等話，被警方依涉犯侮辱公務員罪送辦。

桃園地院審理時勘驗行車紀錄器及密錄器畫面後，發現李男說「嚇死人、媽的」時音量正常，且眼睛也未直視攔查員警，法官認為，「媽的」一詞雖粗俗不雅，但一般人僅作為口頭禪使用，以用來加強憤怒、不滿的情緒表達，在此難認李男有汙衊公務員之意，審結判他無罪。可上訴。

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