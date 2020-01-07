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失智翁開到三地門山區迷路　警引導「拼湊家人訊息」

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▲屏東縣里港警分局三地門派出所警員黃威誠利用拼湊方式聯繫上洪姓老翁的家人，讓他的家人很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣里港警分局三地門派出所警員黃威誠利用拼湊方式聯繫上洪姓老翁的家人，讓他的家人很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有輕微失智高雄市洪姓老翁，駕駛自小客車到屏東縣三地門鄉山區迷路，里港警方獲報循線找到他，運用方式引導他的記憶，拼湊出家人的訊息，連絡接回，讓家屬很感激。

里港警分局三地門分駐所警員黃威誠於日前擔服巡邏時，接獲民眾報案稱有1名疑似迷失老翁駕車於舊大社村入口附近，深恐有往山區失蹤之危險，黃員獲報後立即前往，發現該迷失老翁蹲於大社村入口處，由於他疑有失智情形無法順利表達，顧及身體狀況，遂帶回所內。

警方發現他因長時間於室外曝曬而有輕微脫水現象，立即提供礦泉水及麵包供老翁果腹。但由於他溝通上頗有障礙，員警僅能不斷以刺激記憶之方式從老翁話語中獲得蛛絲馬跡，拼湊出家屬信息，查出他姓洪 ，81歲，住高雄市，立即聯繫家屬，家屬得知後立即駕車至所內將老翁帶回，並表示不知他為何會駕車行駛至屏東三地門鄉舊大社村山區，對於警方及時尋獲，非常的感動及窩心。

分局長楊龍祥呼籲民眾，為預防老人走失，可以向警察機關辦理申請自願指紋捺印，另可在衣服繡上名字、聯絡電話、住址等資料，或製作名牌、手鍊(標示姓名、地址、聯絡電話、緊急聯絡人)佩掛，以利萬一迷失時可立即和家屬聯繫。
 

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